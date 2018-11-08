Во ФСИН объяснили помещение Цеповяза в ШИЗО

Осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор из-за нарушения распорядка дня, сообщили в региональном управлении ФСИН России.

«Мы подтверждаем, что заключенный Цеповяз помещен в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня», – сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Между тем в прокуратуре Амурской области сообщили, что Цеповяз из колонии переписывался с сыном при помощи сотового телефона.

«Установлены факты переписки осужденного со своим сыном, которые он систематически направлял с различных номеров сотовых операторов», – уточнили в прокуратуре.

Ранее представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал об проводимой в колонии проверке: установлено, что Цеповязу были созданы условия нарушения наложенных законом запретов – ему доставляли дорогие продукты, предоставляли необоснованные дополнительные свидания и возможность свободно пользоваться телефоном.

Ранее в четверг сообщалось, что Цеповяза перевели в штрафной изолятор.

Жену Цеповяза вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний в рамках проверки условий содержания ее мужа. По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, она выложила фото, на которых Цеповяз сидит за столом с шашлыком, икрой и крабами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.