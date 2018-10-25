«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

Президенту Венесуэлы очень нужно золото – но Британия отказывается отдаватьФото: Marco Bello/Reuters
Настоящее межгосударственное хамство продемонстрировала Британия по отношению к Венесуэле. Лондон под смехотворным предлогом отказывается отдавать Каракасу венесуэльское золото, которое хранится на его территории. Как ни парадоксально, но происходящее имеет прямое отношение к России. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Иван Колпаков стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...

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          «Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

          Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоять   7 ноября 2018, 19:00
          Фото: из личного архива Вячеслава Цеповяза
          Текст: Антон Крылов

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          В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН.

          Фотографии, на которых приговоренный к 20 годам лишения свободы убийца, член банды «цапков» Владислав Цеповяз ест шашлык, крабов, красную икру и говорит по мобильному телефону появились в одном из анонимных Telegram-каналов. Очень быстро они разошлись по социальным сетям и попали в средства массовой информации.

          Возмущение тем, как роскошно убийца проводит время за решеткой, стало действительно массовым. На публикацию фотографий отозвались и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, потребовавший дать «жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», и писатель Эдуард Лимонов, который сам провел 2 года в СИЗО и колонии. «Это все пороки армии, только увеличенные во много раз. Российскую и советскую систему ФСИН создавали армейцы, вот они и создали говно» – заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД.

          По словам Лимонова, вип-камеры – это «практика нашей пенитенциарной системы».

          Не менее эмоциальным был журналист Владимир Соловьев, который написал в Instagram: «посмотрев как «мучается» на зоне Цеповяз, осужденный по делу Цапков за 19 убийств на 19 лет, давясь икрой, крабами и шашлыками, разводящий пчел, вызывающий себе стоматолога и регулярно по телефону общающийся с волей, понимаешь, почему народ за смертную казнь». 

          Чиновники ФСИН, как ни странно, даже особо не оправдывались. Фотографии, на которых осужденный к 20 годам строгого режима по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз ест шашлык и икру в своей камере, подлинные, но сделаны в 2015 году, заявили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области. Материалы проверки переданы в следственные органы. А замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью МК поведал, что фотографии Цеповяз в том самом 2015 году отправлял своей бывшей жене Наталье Стришней. А теперь бывшие супруги делят имущество, поэтому, мол, фотографии и всплыли.

          В интервью Максименко есть два интересных момента: «Сигналы о том, как «сытно и красиво» сидит Цеповяз, поступали во ФСИН гораздо раньше. Мы провели проверку в прошлом году, все подтвердилось» - сказал он. Так почему же тогда, если в прошлом году всё подтвердилось, то виновные сотрудники не сидят по соседству с Цеповязом или в специализированной зоне для бывших сотрудников ФСИН?

          А вот почему: «Что тут скажешь - избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги». Это говорит всё тот же генерал-лейтенант Максименко.

          Если в хамстве мелких региональных чиновников ничего нового нет, они хамили всегда, просто люди не так резко на это реагировали, то слова Максименко - это действительно какая-то новая искренность.

          Заместитель директора Федеральной службы исполнений наказаний официально заявляет, что коррупция на Дальнем Востоке – это неизбежность. И почему-то не наблюдается никакого массового возмущения ни у коллег по государственной службе, ни у общественности.

          Когда замруководителя ФСИН не видит ничего странного и необычного в коррупции в своем ведомстве, ссылаясь на «удаленность» Амурской области, первым делом возникает вопрос: какой у нас год на дворе?

          Это в XIX веке путешествие на границу с Китаем занимало несколько месяцев. Сейчас самолет преодолевает это расстояние за несколько часов. Если ФСИН не в состоянии разобраться с отдаленными регионами, то пусть переводит заключенных в ближние.

          Хотя и в ближних тоже нельзя сказать, что все хорошо – скандал с пытками разразился в Ярославской области, которая непосредственно граничит с Московской. Исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов был убит вообще в московском СИЗО. Куда уж ближе к начальству?

          Максименко своим комментарием поставил ФСИН куда более серьезный диагноз, чем Эдуард Лимонов своим словом на букву «г». Если руководство службы не в состоянии предотвратить коррупцию в дальних регионах, пытки в ближних регионах, то тогда зачем оно вообще нужно?

          Напомним, что в СССР охраной и управлением пенитенциарными учреждениями занималось министерство внутренних дел и его предшественники. ГУЛАГ был передан в управление Минюста в марте 1953, сразу после смерти Сталина, но менее чем через год вернулся обратно. 20 лет назад, в 1998 году Борис Ельцин подписал указ о передаче мест заключения Минюсту, в котором сперва было сформировано главное управление исполнения наказаний, а затем появилась ФСИН в нынешнем виде.

          Курортные условия для жестоких убийц не менее опасны для государства в целом, чем обвинения ФСИН в массовом применении пыток или убийства в следственных изоляторах.

          Справедливое наказание для приговоренных судом преступников и достойное содержание подозреваемых - это часть общественного договора, в соответствии с которым граждане делегируют государству право на насилие, и государство этим правом легитимно пользуется. Если общественный договор нарушается, это может привезти к крайне негативным для всего государства последствиям.

          Поэтому благодушие ФСИН и их оправдания «да это старые фотографии», «да это жена выложила», «да это Амурская область, там избежать коррупции сложно» выглядят не менее и даже более возмутительно, чем пожирающий деликатесы осужденный преступник.

          Максименко, впрочем, признавшись в непобедимости дальневосточной коррупции, заверил, что «сейчас Цеповяз отбывает наказание в жесточайших условиях». А также рассказал, что убийце отменили почти все объявленные ему благодарности (их было 16), которые в теории позволили бы рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

          Отметим, что Цеповяз был арестован 18 января 2011 года. Получается, в случае УДО на свободе он бы оказался уже через два года с небольшим. И если бы не публикация фотографий с шашлыками и крабами, такой вариант развития событий был бы вполне реальным.

          Поэтому раздел имущества Цеповязов, безусловно, пошёл на пользу всему обществу и обнажил проблемы ФСИН. Причем настолько зримо, что увольнением сотрудников колонии, где содержится убийца из Кущёвки, их решить однозначно не получится.


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