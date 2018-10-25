Путин заявил о необходимости модернизации инфраструктуры ФСИН

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) необходимо модернизировать инфраструктуру исправительных учреждений: условия содержания заключенных должны соответствовать современным стандартам, а система охраны быть надежной, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов, что «стабильное, уверенное развитие России, безопасность наших граждан прямо зависят от результативности, качества работы специальных служб и правоохранительных органов», передает РИА «Новости».

Он сказал, что ФСИН предстоит сосредоточиться на решении приоритетных проблем, одна из которых – модернизация инфраструктуры исправительных учреждений.

«Условия содержания заключенных должны соответствовать современным стандартам, а система охраны должна быть надежной», – указал президент.

Российский лидер также отметил улучшение ряда показателей МВД в течение 2018 года. Он добавил, что «вместе с другими правоохранительными органами и спецслужбами сотрудники полиции надежно обеспечили безопасности проведения чемпионата мира по футболу в России».

Ранее ФСИН предложила способ защиты заключенных от пыток.