ФСИН предложила способ защиты заключенных от пыток

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после громкой истории с избиением осужденного в ярославской колонии приняла ряд мер для защиты заключенных от пыток, заявил заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко.

Одной из мер, направленных на то, чтобы искоренить факты превышения полномочий сотрудниками в работе с наиболее сложными осужденными, станет применение видеорегистраторов. Они должны применяться при контакте с заключенными и не смогут быть отключены.

«Будут новой модели – человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи. При каждом учреждении будет специальный отдел, где видеорегистраторы будут храниться в опечатанном виде. Сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день, пока он будет находиться в колонии, все его общение с заключенными, с другими сотрудниками, все, что он делает, будет записываться», – заявил Максименко ТАСС.

После сдачи регистратора данные с него перенесут на сервер, где они будут храниться «достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств будут храниться вечно».

Кроме того, впредь, заявил Максименко, ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не смогут отключить видеозапись. «Все это будет замыкаться на центральный аппарат ФСИН. ... Если где-то в каком-то помещении выключается видеокамера либо перестает работать, об этом сразу в режиме онлайн будет идти сигнал в центральный аппарат», – отметил он, заявив, что принцип работы будет такой же, как у банков с банкоматами.

Он также сообщил о планах увеличить число видеокамер в самих колониях. «Все свободные деньги мы будем направлять на усиление видеонаблюдения по всем колониям и СИЗО. Мы сделаем так, чтобы метра свободной площади, не охватываемой видеокамерой, не было», – отметил он.

Кроме того, от начальников учреждений потребовали принять зачеты у сотрудников оперативных, режимных и воспитательных служб на знание требований закона. Психологам поручено провести тренинги на умение реагировать на провоцирующее поведение осужденных. «Я не буду перечислять все пункты распоряжения, но мы обратились и к правозащитникам, в том числе в Совет при президенте по правам человека, чтобы и они представили свои предложения», – добавил Максименко.

Он также отметил, что ФСИН сочла недостаточной служебную проверку, проведенную в ярославской колонии после видео с избиением осужденного, и назначила новую – в отношении управления ФСИН по Ярославской области. «Директором службы дано указание проверить все еще более досконально», – добавил замдиректора.

Максименко также отметил, что ФСИН в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие», – сказал Максименко.

Напомним, после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова, следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.