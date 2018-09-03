ФСИН предложила способ защиты заключенных от пыток

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3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Какой должна стать идеальная российская школа

Российская средняя школа вынуждена постоянно меняться, догоняя будущееФото: Александр Рюмин/ТАСС
«Отомрет разделение на предметы, не будет рутинных домашних заданий, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, рассуждая о грядущих переменах в средней школе. Подробности...
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Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий Протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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          ФСИН предложила способ защиты заключенных от пыток

          3 сентября 2018, 11:03

          Текст: Алина Назарова

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          Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после громкой истории с избиением осужденного в ярославской колонии приняла ряд мер для защиты заключенных от пыток, заявил заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко.

          Одной из мер, направленных на то, чтобы искоренить факты превышения полномочий сотрудниками в работе с наиболее сложными осужденными, станет применение видеорегистраторов. Они должны применяться при контакте с заключенными и не смогут быть отключены.

          «Будут новой модели – человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи. При каждом учреждении будет специальный отдел, где видеорегистраторы будут храниться в опечатанном виде. Сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день, пока он будет находиться в колонии, все его общение с заключенными, с другими сотрудниками, все, что он делает, будет записываться», – заявил Максименко ТАСС.

          После сдачи регистратора данные с него перенесут на сервер, где они будут храниться «достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств будут храниться вечно».

          Кроме того, впредь, заявил Максименко, ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не смогут отключить видеозапись. «Все это будет замыкаться на центральный аппарат ФСИН. ... Если где-то в каком-то помещении выключается видеокамера либо перестает работать, об этом сразу в режиме онлайн будет идти сигнал в центральный аппарат», – отметил он, заявив, что принцип работы будет такой же, как у банков с банкоматами.

          Он также сообщил о планах увеличить число видеокамер в самих колониях. «Все свободные деньги мы будем направлять на усиление видеонаблюдения по всем колониям и СИЗО. Мы сделаем так, чтобы метра свободной площади, не охватываемой видеокамерой, не было», – отметил он.

          Кроме того, от начальников учреждений потребовали принять зачеты у сотрудников оперативных, режимных и воспитательных служб на знание требований закона. Психологам поручено провести тренинги на умение реагировать на провоцирующее поведение осужденных. «Я не буду перечислять все пункты распоряжения, но мы обратились и к правозащитникам, в том числе в Совет при президенте по правам человека, чтобы и они представили свои предложения», – добавил Максименко.

          Он также отметил, что ФСИН сочла недостаточной служебную проверку, проведенную в ярославской колонии после видео с избиением осужденного, и назначила новую – в отношении управления ФСИН по Ярославской области. «Директором службы дано указание проверить все еще более досконально», – добавил замдиректора.

          Максименко также отметил, что ФСИН в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

          «42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие», – сказал Максименко.

          Напомним, после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова, следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.


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