Дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно

Следствие объединило в одно два уголовных дела об избиениях заключенных в ярославской колонии №1, сообщил Руслан Вахапов, официальный представитель Евгения Макарова, бывшего заключенного колонии, который проходит потерпевшим по делу.

«Уголовные дела объединили в одно производство», – передает его слова РИА «Новости».

Макаров проходит потерпевшим по обоим уголовным делам. Он пришел на заседание суда, где решается вопрос об аресте фигуранта дела, сотрудника колонии Дмитрия Никитенко.

При этом Макаров отсутствует в списке подвергшихся пыткам в декабре 2016 года заключенных. Потерпевшим по объединенному уголовному делу он стал в связи с тем, что имел этот статус по первому из дел.

На прошлой неделе СК возбудил уголовное дело по факту избиения заключенных в ярославской колонии после появления нового видео о пытках. После публикации в Сети первого видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи также возбудили уголовное дело, в котором уже 12 фигурантов.