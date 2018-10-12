Где брать вежливых и обходительных чиновников

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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Откуда взялась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»

Частные военные компании действительно воюют в Сирии. Вот только сообщения об их потерях чаще всего являются элементами информационной войныФото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Некоторые российские СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов вот уже который день пишут о «новых потерях россиян в Сирии». По данным изданий, погибли несколько представителей российских частных военных компаний – так называемых вагнеровцев. Легко убедиться, что эти сообщения не более чем вранье. Однако откуда и каким образом оно появилось? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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          Антон Крылов

          Где брать вежливых и обходительных чиновников

          Антон Крылов
          журналист
          		 7 ноября 2018, 10:32

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          Депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский предложил отменить бесплатную медицину – вслед за инициативой об отмене пенсий. 

          Его «суперидея» стала в один ряд с возмутившими граждан России, независимо от их политических пристрастий, заявлениями главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которую отстранили от должности за фразу «государство вам ничего не должно», бывшей саратовской чиновницы Натальей Соколовой, предложившей худеть на «макарошках», или менее хайповым, но от того не менее возмутительным высказыванием саратовского общественника Александра Ландо, оскорбившего «детей войны». 

          Региональные чиновники разного уровня и раньше регулярно позволяли себе хамство по отношению к собственным избирателям – скажем, бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, ныне ждущий суда за взяточничество, в разгар избирательной кампании пригрозил недостаточно почтительно встретившим его жителям перекопать дорогу в их деревню. И ничего, выиграл выборы, пусть и с большим трудом.

          Или глава Оленинского района Тверской области – приехал на торжественное открытие фонаря, обматерил не впечатленных масштабом события сельчан и уехал. До сих пор на своем посту.

          Никакой «новой искренности» в заявлениях депутатов, чиновников и чиновниц нет – поэтому они явно не понимают, «а чо такова» они сказали? Есть явно выраженная неготовность общества далее терпеть чиновничье хамство.

          Фото: кадр из видео

          Чем это вызвано?

          Возможно, дело в более широком распространении смартфонов – утаить неудачное высказывание стало сложнее. Кроме того, выросло поколение, которое не помнит СССР и не считает хамство со стороны продавцов, официантов, таксистов и чиновников чем-то привычным и естественным.

          У чиновников, к тому же, «золотой век» продлился гораздо дольше, чем у других советских «хозяев жизни».

          Впрочем, причины в данном случае не так уже важны. Есть факт: реальность изменилась. Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», то теперь общество требует если не крови, то как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций и управлений.

          Уволить, казалось бы, несложно. Но чиновников не выводят в специальных инкубаторах и не присылают из космоса, чиновничьих династий у нас тоже гораздо меньше, чем может показаться, если читать оппозиционную прессу. Это абсолютно такие же люди, которые на определенном этапе своей биографии попали на работу в органы власти.

          Поэтому не вполне понятно: где брать других, вежливых и обходительных?

          Для любой профессии нужно обладать определенным набором профессиональных и психологических качеств. Социопатам вряд ли стоит идти на работу, где нужно постоянно улыбаться другим людям и общаться в режиме нон-стоп. Журналист и врач должны быть любопытными, это поможет написать качественный текст и поставить правильный диагноз, а вот для таксиста или продавца в супермаркете это скорее нежелательное качество. Ну и так далее.

          Каким должен быть чиновник? Нормальный, а не анекдотический, которому достаточно лишь всячески ублажать вышестоящее начальство.

          Разумеется, в самую первую очередь, компетентным – то есть досконально разбираться в вопросе, который он курирует. Но компетентности теперь явно недостаточно.

          От чиновников требуют не просто вежливости по отношению к людям, но и эмпатии, то есть сочувствия. И вот тут возникают вполне объяснимые проблемы.

          «Эмоциональное выгорание» считается негативным фактором и для качества работы, и для психики в целом. Но для врачей, следователей убойных отделов, работников благотворительных фондов, солдат воюющей армии это профессиональное заболевание, без которого обойтись практически невозможно.

          Психика так устроена, что не может воспринимать постоянные смерти и страдания так же, как в самый первый раз. Человек либо обучается отключать эмоции и спокойно выполнять свою работу, либо оказывается профнепригодным.

          Есть и другая сторона медали, когда профессиональный цинизм полностью подавляет личность, и снижение эмпатии превращается в тотальное равнодушие и хамство. Такие люди тоже непрофессиональны, хотя многим удается доработать до пенсии – просто потому, что нет желающих занять их рабочие места.

          Большинство чиновников пусть и не сталкиваются безостатовочно со смертями, но со страданиями и просьбами о помощи – постоянно. Снижение эмпатии неизбежно, и опять-таки крайне важно не перейти ту грань, за которой начинается наплевательство по отношению к чужим проблемам.

          Прославившиеся на всю страну региональные чиновники и чиновницы эту грань явным образом перешли.

          И возникает неизбежный вопрос – где же взять чиновников, которые будут понимать, что главная цель их работы – это, говоря бюрократическим языком, «повышение качества жизни населения», а также уважительное общение с его представителями?

          Идеально было бы, чтобы чиновники вообще забыли это мерзкое слово, но будем реалистами.

          Есть классический древнекитайский метод – в экзамены для чиновников входило, помимо гуманитарных и точных наук, стихосложение. Считалось, что способный написать красивое стихотворение претендент на должность не будет забывать о нуждах простых людей.

          Есть и современные методы – например, финалисты первого конкурса «Лидеры России» в рамках развития социальной ответственности собирали скворечники и читали лекции в сочинских школах. Оценивали их выступления дети.

          В любом случае, какой бы метод отбора мы ни рассматривали, очевидна необходимость более ответственного подхода к выбору чиновников, которые регулярно общаются с людьми.

          Время местечковых «баринов» и «барынь» бесповоротно ушло. И те, кто этого до сих пор не понял, тоже будут вынуждены уйти.


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