Главный урок ковида – он никого ничему не научил

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НОВОСТЬ ЧАСА

Член банды Басаева получил 14 лет колонии строгого режима

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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НАТО запугивает Москву отказом от «красных линий»

Йенс Столтенберг делает крайне двусмысленные заявления OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Малозамеченное, но от этого не менее важное заявление сделал на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг. Слова Столтенберга можно воспринять как отказ от четких правил по поводу того, на основании каких именно причин возможна война между Россией и НАТО. Что именно декларировал генсек и с какими целями альянс делает столь опасные заявления? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Главный урок ковида – он никого ничему не научил

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Год назад – 30 марта 2020-го – в Москве и Московской области официально был введен режим самоизоляции для всех. Другие регионы сделали это чуть раньше или чуть позже. При нашей жизни такого еще не было. Подробности...

«Альянс демократий» построит новый мировой порядок

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сколько добывать нефти, какие строить заводы (а какие сносить), как осуществлять инфраструктурные проекты, кто будет производить вещи, растить хлеб, развивать «цифру» – всё это будет определять глобальное начальство. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Что такое ментальная война

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Ментальная война ведется против нашего государства не одно десятилетие и заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ – в формировании контекстов, интерпретаций, в смещении акцентов, как это было все 1990-е и 2000-е годы. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Судьбу Украины обсудят без Украины

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
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  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

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  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
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    Антон Крылов

    Главный урок ковида – он никого ничему не научил

    Антон Крылов
    журналист
    		30 марта 2021, 08:30

    Год назад мы все пребывали в той или иной степени шока. Казалось, что рушится фундамент, трещат скрепы, происходит что-то если не ужасное, то как минимум очень странное и непоправимое. Как это просто так нельзя выйти из дома? Как это нужна маска? Дистанционка – что это такое?

    Множество смешных и не очень шуток про антиковидную действительность тогда заполонили интернет, и тогда же сформировались основные концепции, по которым люди строили свои взаимоотношения с новой реальностью.

    Если брать широкими мазками, то базовыми стали ковид-диссидентство и ковид-паникерство. Внутри этих магистральных направлений сразу же возникло довольно много подвидов. Например, поначалу довольно заметны были ковид-отрицатели, которые вообще не верили в существование болезни и с ехидцей спрашивали: «А среди ваших знакомых есть хоть один переболевший?» Когда практически у всех появились подобные знакомые, ковид-отрицатели начали спрашивать: «А среди тех, кого вы знаете лично, хоть кто-нибудь умер от ковида?» Когда у многих появился личный список покойников, отрицатели немного поутихли, но полностью до сих пор не исчезли.

    Более популярным направлением стало умеренное ковид-диссидентство: мол, да, болезнь есть, но опасность преувеличена, а карантин толком не помогает и даже наоборот – из-за того, что медицинская система полностью сконцентрировалась на ковиде, люди умирают от других, не смертельных в «мирное время» болезней. Ковид-паникеры также делятся на несколько фракций – от более-менее спокойных конспирологов в привычном стиле «власти скрывают» до реальных паникеров, ведущих себя в стиле памятного видео, где женщина вопит «у нас масочный!», и обзывающих всех, не верующих в святую силу маски, «убийцами стариков».

    Соответственно, заметно возросшую, по данным статистики, смертность ковид-диссиденты склонны относить на якобы «игнорирование» врачами всех остальных болезней, а ковид-паникеры, напротив, уверены, что все эти люди, и другие тоже, умерли исключительно от ковида и недостаточных ограничительных мер. Большинство же, как всегда, осталось где-то посередине. Поругивали чрезмерную активность чиновников, но маски носили, санитайзерами пользовались и чрезмерные контакты сократили.

    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Таким образом, ничего принципиально нового в сознание масс ковид не принес. Оппозиция, сторонники власти и турбопатриоты остались при своих, размежевавшись, как и раньше расходились в отношении к Кремлю, Мавзолею, Америке, Европе, пармезану, ну и так далее.

    Объединяющим фактором ковид, увы, не стал. Но и дополнительного размежевания, в общем-то, не добавил. Если позабыть о масках в общественных местах, то мир для большинства людей за этот год изменился куда меньше, чем можно было бы ожидать после года пандемии. Конечно, для путешественников, привыкших каждые выходные летать в Европу, а зимой в Азию, жизнь на какое-то время перевернулась. Но, во-первых, их чрезвычайно мало, а во-вторых, и они приспособились – те, кто любит тепло, летают в Сочи и Крым, а некоторые открыли для себя Териберку, Гуниб и другие не самые очевидные места на карте Родины. Оформили карту «Мир» и с удовольствием пользуются туристическим кешбэком, 20% нелишние.

    Но глубинный народ за последний год разве что привык носить в кармане одноразовую маску некоторой степени потертости и заранее записываться к врачу. Всё. Экономические кризисы случались и более суровыми, а эпидемии гриппа прошлых лет хоть были и менее смертоносными, но отправляли на больничные миллионы человек. Удаленка, в общем, тоже не стала большим сюрпризом, технически к ней в крупных городах всё готово уже лет 10, если не больше.

    Поэтому сложно сказать, что будет, если случится действительно смертоносная пандемия, на уровне чумы или оспы. Сразу ли поверят в нее люди или, как и на этот раз, четко разделятся на диссидентов и паникеров? Учтут ли свои ошибки чиновники, временами создававшие проблемы и, хуже того, очереди и толпы там, где их можно и нужно было не создавать?

    Мир вряд ли станет прежним, но что изменится в нем, кроме необходимости иметь в кармане потертую одноразовую маску, а также ПЦР-тест или свидетельство о прививке? Похоже, что других серьезных изменений ни к лучшему, ни к худшему не будет. По крайней мере, если и будут, то не из-за ковида.

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