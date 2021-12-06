Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

На Украине очередная «зрада», пишут местные СМИ. Музыкальный сервис Spotify опубликовал топ самых популярных исполнителей, произведения которых чаще всего скачивали украинские слушатели. Так вот, украинских среди них нет. Вообще. На первом месте – Моргенштерн. Дальше сплошь представители российского шоу-бизнеса, плюс казах Скриптонит, тоже русскоязычный.

Пока президент Владимир Зеленский всё больше и больше забывает родную речь и превращается в президента Петра Порошенко, украинская молодёжь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства, и продолжает спокойно жить в русском культурном поле. Конечно, для многих из нас культура и Моргенштерн – это антонимы, но в данном случае, как ни относись к рэпу, он отлично унавоживает землю, на которой продолжает расти культурное единство расчленённой ровно тридцать лет назад страны.

Причем Spotify – это ресурс шведский, ресурс аполитичный, поэтому обвинить его в том, что он как-то «подсовывает» или «навязывает» украинской публике российских исполнителей, никак невозможно. Нет. Что есть – то есть. Сами выбрали, заплатили и слушают. Собственно, аналогичная «зрада» приключилась, когда институт Гэллапа около 13 лет назад проводил в постсоветских странах какое-то исследование, и респондентам на выбор предлагалось отвечать на русском или на государственном языках. На Украине тогда 83% предпочли русский. Логично, что людям удобнее говорить на родном языке, который используется в семье.

Конечно, с тех пор очень многое изменилось, но очевидно, что когда украинские социологические центры публикуют исследования, согласно которым 78% украинцев считают своим родным языком украинский, а только 18% – русский – это, говоря по-украински, брехня. Социально одобряемые ответы в лучшем случае, или фальсификация результатов – в худшем. Возможно, сочетание обоих факторов. Не может результат настолько поменяться, даже за счет молодёжи – на Украине для этого слишком низкая рождаемость. Да и молодёжь, как мы видим, предпочитает русские песни.

Удивительно все-таки, насколько история никого ничему и никогда не учит, особенно на Украине. Киевские власти могли бы вспомнить Польшу, которую десятилетиями русифицировали-русифицировали, да так и не русифицировали. Могли бы учесть пример Ирландии, в которой даже через 100 лет после объявления независимости более 90% граждан всё равно предпочитают говорить на привычном и удобном английском, а не на историческом гэльском. И это совершенно не мешает ирландцам оставаться патриотами своего маленького, но очень красивого острова и не любить англичан. Могли бы вспомнить собственную историю насаждаемой большевиками украинизации, после прекращения которой все радостно вздохнули и перешли на русский. Хотя это опасно – если напоминать людям про большевистскую украинизацию и её методы, то придется отвечать на слишком много неудобных вопросов про современность.

Ответ на вопрос «зачем украинским властям нужна эта бессмысленная и беспощадная украинизация» становится более очевидным, если принять за данность, что главная и основная цель существования государства Украина – это исключительно создание неудобств России и русским.

Москва не может не реагировать на то, как наш язык притесняют и запрещают, а десятки миллионов русских людей вынуждены использовать навязываемую им мову. Это отнимает ресурсы, это вызывает раздражение, это мешает диалогу.

Неудивительно, что иностранные советники очень одобряют все действия киевских властей, направленные на формальную дерусификацию. Но если невозможно было заставить живущих на родной земле людей забыть родной язык и выучить навязываемый им чужой в XIX и XX веке, то в XXI это стало ещё сложнее. Интернет, несмотря на все ограничения и цензуру последних лет, остается открытым интернациональным источником информации. Президент Зеленский вполне может запретить на Украине хоть все российские фильмы с актером Зеленским, но перекрыть своим гражданам возможность скачать русское или советское кино из онлайн-кинотеатра или с торрент-трекера на нынешнем уровне развития технологий он не способен.

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Поэтому можно сколько угодно ограничивать русский язык в школах и вузах, единственным результатом будет только малограмотность и как следствие – низкая конкурентоспособность на мировом рынке украинских выпускников. Можно запретить говорить по-русски в магазинах и ресторанах – люди больше будут пользоваться службами доставки, а оштрафованные «мовными патрулями» сотрудники вряд ли превратятся в искренних адептов украинского языка. Можно прекратить гастроли российских исполнителей, но закрыть шведский Spotify с этими самыми исполнителями никак невозможно.

Понятно, зачем американские и европейские советники рекомендуют украинским властям ужесточать и усугублять языковой вопрос в этой стране. Им чем хуже – тем лучше. Но зачем это делают люди, не просто называющие, а искренне считающие себя патриотами Украины – понять решительно невозможно. Ведь весьма небогатые ресурсы украинского государства можно было бы потратить с большей пользой. Тем более, что многие сторонники тотальной украинизации сами используют в общении русский язык, а по-украински разве что поют протяжные песни, выпив изрядное количество горилки.

А вот украинская молодёжь – ровно наоборот. Им повсеместно навязывают мову, а песни они предпочитают русские. Так что когда придёт время, прогноз Иосифа Бродского сбудется в несколько модернизированном варианте:

«... будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Моргенштерна, а не брехню Тараса.»