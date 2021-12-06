Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

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6 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта

Россия вплотную занялась импортозамещением в автопроме Сергей Фадеичев/ТАСС
Россия намерена сама себя обеспечивать автокомпонентами и зарабатывать на их экспорте. История с дефицитом микрочипов, которая остановила сборочные автозаводы по всему миру, высветила и в России критическую зависимость от импорта. Однако насколько желание сделать российский автопром независимым соотносится с реальными возможностями? Подробности...
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Зачем России Болсонару

Путин попытается сделать президентство Болсонару менее разрушительным для интересов России Михаил Метцель/ТАСС
По личному приглашению президента Владимира Путина в Москву прилетит его бразильский коллега Жаир Болсонару – один из наиболее скандальных лидеров современности. Его задачей на посту президента Бразилии стало уничтожение совместных с Россией проектов – и Болсонару вполне успешно с этой задачей справлялся. Что изменилось теперь? Подробности...
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«Этническим» клубам смешанных единоборств пригрозили резкой мерой

Чоршанбиев проявлял агрессию и после поединков, и за пределами арены Hype Fighting Championship/YouTube
Задержание в Москве таджикского бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за опасную езду без прав вызвало скандал и резкую реакцию со стороны общественности. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил: «этнические» клубы MMA надо закрыть как потенциальные рассадники исламизма и наркоторговли. Как на призыв Медведева отреагировали сами бойцы смешанных единоборств? Подробности...
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Путин научит Байдена различать «красные линии» на Украине

Главной темой переговоров Путина с Байденом 7 декабря станет Украина CNP/AdMedia/Global Look Press
Украина станет ключевой темой в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся по защищенной видеосвязи уже во вторник, 7 декабря. На выходных американский президент заявил, что не признает «ничьи красные линии» по Украине, о существовании которых ранее говорил лидер России. Впрочем, полагают эксперты, у грозной риторики Байдена существует неприглядная подноготная. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Украинская молодёжь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства, и продолжает спокойно жить в русском культурном поле. Подробности...

Почему Гитлера не разгромили так же быстро, как Наполеона

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Подробности...
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Лукашенко признал Крым

Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Обсуждение: 5 комментариев
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Антон Крылов

    Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

    Антон Крылов
    журналист
    		6 декабря 2021, 08:54

    На Украине очередная «зрада», пишут местные СМИ. Музыкальный сервис Spotify опубликовал топ самых популярных исполнителей, произведения которых чаще всего скачивали украинские слушатели. Так вот, украинских среди них нет. Вообще. На первом месте – Моргенштерн. Дальше сплошь представители российского шоу-бизнеса, плюс казах Скриптонит, тоже русскоязычный. 

    Пока президент Владимир Зеленский всё больше и больше забывает родную речь и превращается в президента Петра Порошенко, украинская молодёжь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства, и продолжает спокойно жить в русском культурном поле. Конечно, для многих из нас культура и Моргенштерн – это антонимы, но в данном случае, как ни относись  к рэпу, он отлично унавоживает землю, на которой продолжает расти культурное единство расчленённой ровно тридцать лет назад страны.

    Причем Spotify – это ресурс шведский, ресурс аполитичный, поэтому обвинить его в том, что он как-то «подсовывает» или «навязывает» украинской публике российских исполнителей, никак невозможно. Нет. Что есть – то есть. Сами выбрали, заплатили и слушают. Собственно, аналогичная «зрада» приключилась, когда институт Гэллапа около 13 лет назад проводил в постсоветских странах какое-то исследование, и респондентам на выбор предлагалось отвечать на русском или на государственном языках. На Украине тогда 83% предпочли русский. Логично, что людям удобнее говорить на родном языке, который используется в семье.

    Конечно, с тех пор очень многое изменилось, но очевидно, что когда украинские социологические центры публикуют исследования, согласно которым 78% украинцев считают своим родным языком украинский, а только 18% – русский – это, говоря по-украински, брехня. Социально одобряемые ответы в лучшем случае, или фальсификация результатов – в худшем. Возможно, сочетание обоих факторов. Не может результат настолько поменяться, даже за счет молодёжи – на Украине для этого слишком низкая рождаемость. Да и молодёжь, как мы видим, предпочитает русские песни.

    Удивительно все-таки, насколько история никого ничему и никогда не учит, особенно на Украине. Киевские власти могли бы вспомнить Польшу, которую десятилетиями русифицировали-русифицировали, да так и не русифицировали. Могли бы учесть пример Ирландии, в которой даже через 100 лет после объявления независимости более 90% граждан всё равно предпочитают говорить на привычном и удобном английском, а не на историческом гэльском. И это совершенно не мешает ирландцам оставаться патриотами своего маленького, но очень красивого острова и не любить англичан. Могли бы вспомнить собственную историю насаждаемой большевиками украинизации, после прекращения которой все радостно вздохнули и перешли на русский. Хотя это опасно – если напоминать людям про большевистскую украинизацию и её методы, то придется отвечать на слишком много неудобных вопросов про современность.

    Фото: Yuliia Ovsyannikova/ZUMA/ТАСС

    Ответ на вопрос «зачем украинским властям нужна эта бессмысленная и беспощадная украинизация» становится более очевидным, если принять за данность, что главная и основная цель существования государства Украина – это исключительно создание неудобств России и русским.

    Москва не может не реагировать на то, как наш язык притесняют и запрещают, а десятки миллионов русских людей вынуждены использовать навязываемую им мову. Это отнимает ресурсы, это вызывает раздражение, это мешает диалогу.

    Неудивительно, что иностранные советники очень одобряют все действия киевских властей, направленные на формальную дерусификацию. Но если невозможно было заставить живущих на родной земле людей забыть родной язык и выучить навязываемый им чужой в XIX и XX веке, то в XXI это стало ещё сложнее. Интернет, несмотря на все ограничения и цензуру последних лет, остается открытым интернациональным источником информации. Президент Зеленский вполне может запретить на Украине хоть все российские фильмы с актером Зеленским, но перекрыть своим гражданам возможность скачать русское или советское кино из онлайн-кинотеатра или с торрент-трекера на нынешнем уровне развития технологий он не способен.

    Поэтому можно сколько угодно ограничивать русский язык в школах и вузах, единственным результатом будет только малограмотность и как следствие – низкая конкурентоспособность на мировом рынке украинских выпускников. Можно запретить говорить по-русски в магазинах и ресторанах – люди больше будут пользоваться службами доставки, а оштрафованные «мовными патрулями» сотрудники вряд ли превратятся в искренних адептов украинского языка. Можно прекратить гастроли российских исполнителей, но закрыть шведский Spotify с этими самыми исполнителями никак невозможно. 

    Понятно, зачем американские и европейские советники рекомендуют украинским властям ужесточать и усугублять языковой вопрос в этой стране. Им чем хуже – тем лучше. Но зачем это делают люди, не просто называющие, а искренне считающие себя патриотами Украины – понять решительно невозможно. Ведь весьма небогатые ресурсы украинского государства можно было бы потратить с большей пользой. Тем более, что многие сторонники тотальной украинизации сами используют в общении русский язык, а по-украински разве что поют протяжные песни, выпив изрядное количество горилки.

    А вот украинская молодёжь – ровно наоборот. Им повсеместно навязывают мову, а песни они предпочитают русские. Так что когда придёт время, прогноз Иосифа Бродского сбудется в несколько модернизированном варианте:

    «... будете вы хрипеть, царапая край матраса,
         строчки из Моргенштерна, а не брехню Тараса

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