Электросамокат – это не модно, а опасно

«Вы что, хотите, чтобы было как в Париже?» – вопрос мемный и постиронический. Париж, как и любая мировая столица, имеет свои плюсы и минусы. Если вопрос о регулярных массовых беспорядках, а также об этнических кварталах, куда боится заехать полиция, а также вонючих бомжах (то есть извините, клошарах в метро) и прочих прелестях западного либерального общества – то ответ очевиден. Спасибо, не надо.

А вот если вопрос о свежевыпеченных круассанах, великолепных музеях и картинных галереях или возможности устроить пикник в одном из многочисленных парков – то парижский опыт представляется вполне заслуживающим внимания. Собственно, в Москве всё это уже во многом есть, и с каждым годом столица становится всё более дружелюбной и комфортной для своих жителей и гостей.

За одним очень принципиальным исключением. Это опасные для пользователей и окружающих транспортные средства, именуемые электросамокаты. В Париже их аренду на днях запретили в результате городского референдума, причем против этих агрегатов проголосовало 90% опрошенных парижан. Правда, запретят только с 1 сентября и только аренду – в частном порядке покупать электросамокаты пока можно. Но, видимо, дело идет к полному запрету – в 2022 году в Париже в инцидентах с участием электросамокатов пострадали 456 человек, а три человека погибли.

Поскольку запрет на аренду вступит в силу только с 1 сентября, то нет сомнений, что и весной, и летом будут новые жертвы, которые лишь усилят уверенность в своей правоте тех 90% парижан, кто проголосовал против электросамокатов.

Так вот. Очень хочется, чтобы в Москве было как в Париже – потому что уже началось. Подростки и не только они арендуют самокаты, носятся на них в том числе по детским площадкам и на протяжении всего времени поездки подвергают риску жизнь и здоровье свои и окружающих. Безусловно, есть скоростные и прочие ограничения, спасибо большое городским властям хоть за это. Но бессердечная гравитация живет по собственным законам. Ограничение на скорость электросамоката – 25 километров в час. Это значит, что при столкновении среднестатистический человек весит столько же, как если бы он упал с высоты двух с половиной метров – то есть более полутора тонн.

Кто-то хочет, чтобы на него или, тем более, на его ребенка упали полторы тонны? Думаю, ответ очевиден, и вряд ли у кого-то из чиновников по этому поводу есть особое мнение. Очевиден и результат аналогичного парижскому опроса, если его организовать в Москве. Напомню, когда в прошлом году обсуждались ограничения на электросамокаты, социологическое исследование проводилось, правда, не столичного, а федерального масштаба.

И выяснилось, что 91% людей вообще не пользуется электросамокатами. При этом, по мнению 81%, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Это, к слову, не мнение, а объективная реальность – не было бы самокатов, не было бы аварий с их участием, в том числе смертельных.

Также во время прошлогоднего опроса предложение запретить водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82%. Вопрос про тотальный запрет не задавался, но если бы он был задан, то, возможно, парижских цифр и не было бы – просто потому, что большинство жителей России не сталкиваются регулярно с электросамокатами, в отличие от москвичей. Но нет никаких сомнений в том, что простое большинство поддержало бы эту крайне важную для общественной безопасности инициативу. Потому и не спрашивали.

На эту тему

Пока что столичные, да и региональные чиновники настроены бравурно и позитивно. Мол, мы пойдем другим путем, чем Париж и Европа в целом, сразу обозначим четкие правила, а нарушителей будем нещадно штрафовать. Но как верно отмечают общественники, для этого придется поставить сотрудника ГАИ на каждом тротуаре. Это невозможно. Да и штраф, по сравнению с автомобильным, небольшой – 800 рублей.

Поэтому с большой степенью уверенности можно предположить, что массовое недовольство москвичей (а по мере экспансии электросамокатов в регионы, и жителей других городов) будет нарастать постепенно, но неуклонно. Из-за столкновения с самокатом уже погиб известный ученый, правнук Тютчева Иван Пигарев. Новые жертвы будут. Поэтому после одной из новых знаковых смертей запрет сперва аренды электросамокатов, а потом и их массового использования за пределами специально отведенных территорий – неизбежность.

Всего этого – и смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов, ограничив область их разрешенного использования велодорожками и другими местами, где нет ни пешеходов, ни автомобилей.

Неужели интересы нескольких неясных владельцев сервисов аренды насколько важнее интересов всех остальных? Хотя ответ на этот вопрос вряд ли будет получен. Кто-то когда-то сумел убедить чиновников в том, что электросамокат – это стильно, модно, молодежно, а значит они будут стоять за него до последнего.

Безусловно, сейчас в Москве и в России есть проблемы поважнее электросамокатов. Но когда вам в очередной раз придется резво отпрыгивать с пути едущего с разрешенной скоростью 25 километров в час электросамоката или в последний момент вытаскивать из-под колес ребенка, вместо того, чтобы бессильно ругаться вслед, вспомните о том, что есть возможность официально пожаловаться на сайте мэрии и в других местах. Вода камень точит – и, глядишь, у нас тоже рано или поздно будет как в Париже. В хорошем смысле слова, разумеется.