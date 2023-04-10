Электросамокат – это не модно, а опасно

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Киевский режим признался в страхе перед «Красной Армией»

Вадим Пристайко выглядит приличным человеком и дипломатом. А говорит вещи, приличествующие настоящему нацисту Petr David Josek/AP/ТАСС
Украинские военные бьются сейчас не с кем-нибудь, а с самой «Красной Армией». По крайней мере, именно это утверждает один из ведущих дипломатов киевского режима, посол в Великобритании Вадим Пристайко. Он сказал еще много интересного. Сложно понять это иначе, как прямое признание в том, что киевское руководство само считает себя наследниками нацистов. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...

Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Антон Крылов

    Электросамокат – это не модно, а опасно

    Антон Крылов
    журналист
    10 апреля 2023, 12:06

    «Вы что, хотите, чтобы было как в Париже?» – вопрос мемный и постиронический. Париж, как и любая мировая столица, имеет свои плюсы и минусы. Если вопрос о регулярных массовых беспорядках, а также об этнических кварталах, куда боится заехать полиция, а также вонючих бомжах (то есть извините, клошарах в метро) и прочих прелестях западного либерального общества – то ответ очевиден. Спасибо, не надо. 

    А вот если вопрос о свежевыпеченных круассанах, великолепных музеях и картинных галереях или возможности устроить пикник в одном из многочисленных парков – то парижский опыт представляется вполне заслуживающим внимания. Собственно, в Москве всё это уже во многом есть, и с каждым годом столица становится всё более дружелюбной и комфортной для своих жителей и гостей. 

    За одним очень принципиальным исключением. Это опасные для пользователей и окружающих транспортные средства, именуемые электросамокаты. В Париже их аренду на днях запретили в результате городского референдума, причем против этих агрегатов проголосовало 90% опрошенных парижан. Правда, запретят только с 1 сентября и только аренду – в частном порядке покупать электросамокаты пока можно. Но, видимо, дело идет к полному запрету – в 2022 году в Париже в инцидентах с участием электросамокатов пострадали 456 человек, а три человека погибли. 

    Поскольку запрет на аренду вступит в силу только с 1 сентября, то нет сомнений, что и весной, и летом будут новые жертвы, которые лишь усилят уверенность в своей правоте тех 90% парижан, кто проголосовал против электросамокатов. 

    Так вот. Очень хочется, чтобы в Москве было как в Париже – потому что уже началось. Подростки и не только они арендуют самокаты, носятся на них в том числе по детским площадкам и на протяжении всего времени поездки подвергают риску жизнь и здоровье свои и окружающих. Безусловно, есть скоростные и прочие ограничения, спасибо большое городским властям хоть за это. Но бессердечная гравитация живет по собственным законам. Ограничение на скорость электросамоката – 25 километров в час. Это значит, что при столкновении среднестатистический человек весит столько же, как если бы он упал с высоты двух с половиной метров – то есть более полутора тонн.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Кто-то хочет, чтобы на него или, тем более, на его ребенка упали полторы тонны? Думаю, ответ очевиден, и вряд ли у кого-то из чиновников по этому поводу есть особое мнение. Очевиден и результат аналогичного парижскому опроса, если его организовать в Москве. Напомню, когда в прошлом году обсуждались ограничения на электросамокаты, социологическое исследование проводилось, правда, не столичного, а федерального масштаба. 

    И выяснилось, что 91% людей вообще не пользуется электросамокатами. При этом, по мнению 81%, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Это, к слову, не мнение, а объективная реальность – не было бы самокатов, не было бы аварий с их участием, в том числе смертельных. 

    Также во время прошлогоднего опроса предложение запретить водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82%. Вопрос про тотальный запрет не задавался, но если бы он был задан, то, возможно, парижских цифр и не было бы – просто потому, что большинство жителей России не сталкиваются регулярно с электросамокатами, в отличие от москвичей. Но нет никаких сомнений в том, что простое большинство поддержало бы эту крайне важную для общественной безопасности инициативу. Потому и не спрашивали. 

    Пока что столичные, да и региональные чиновники настроены бравурно и позитивно. Мол, мы пойдем другим путем, чем Париж и Европа в целом, сразу обозначим четкие правила, а нарушителей будем нещадно штрафовать. Но как верно отмечают общественники, для этого придется поставить сотрудника ГАИ на каждом тротуаре. Это невозможно. Да и штраф, по сравнению с автомобильным, небольшой – 800 рублей. 

    Поэтому с большой степенью уверенности можно предположить, что массовое недовольство москвичей (а по мере экспансии электросамокатов в регионы, и жителей других городов) будет нарастать постепенно, но неуклонно. Из-за столкновения с самокатом уже погиб известный ученый, правнук Тютчева Иван Пигарев. Новые жертвы будут. Поэтому после одной из новых знаковых смертей запрет сперва аренды электросамокатов, а потом и их массового использования за пределами специально отведенных территорий – неизбежность. 

    Всего этого – и смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов, ограничив область их разрешенного использования велодорожками и другими местами, где нет ни пешеходов, ни автомобилей.

    Неужели интересы нескольких неясных владельцев сервисов аренды насколько важнее интересов всех остальных? Хотя ответ на этот вопрос вряд ли будет получен. Кто-то когда-то сумел убедить чиновников в том, что электросамокат – это стильно, модно, молодежно, а значит они будут стоять за него до последнего. 

    Безусловно, сейчас в Москве и в России есть проблемы поважнее электросамокатов. Но когда вам в очередной раз придется резво отпрыгивать с пути едущего с разрешенной скоростью 25 километров в час электросамоката или в последний момент вытаскивать из-под колес ребенка, вместо того, чтобы бессильно ругаться вслед, вспомните о том, что есть возможность официально пожаловаться на сайте мэрии и в других местах. Вода камень точит – и, глядишь, у нас тоже рано или поздно будет как в Париже. В хорошем смысле слова, разумеется.

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