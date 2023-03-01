Эксперт предложил ввести номера и полисы ОСАГО для электросамокатов

Похмелкин оценил введение правил дорожного движения для водителей электросамокатов и моноколес

Для более тщательного контроля за электросамокатами и подобными транспортными средствами необходимо присвоить им регистрационные номера, чтобы этот транспорт могли бы отслеживать и камеры, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя введение новых ПДД для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С 1 марта в России введены правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), передают РИА «Новости». Теперь водители данных устройств обязаны соблюдать соответствующий скоростной режим на дорогах (до 25 километров в час). Кроме того, в стране появятся новые специальные дорожные знаки для людей на СИМ.

«Серьезно решить проблему это не может, так как любое правило – это достаточно долгий и сложный процесс. Но в принципе, что касается электросамокатов, это правильное решение, ведь это очень опасные средства передвижения, которые нуждаются в регулировании», – говорит Похмелкин.

Он не исключает, что контроль над водителями СИМ будет осуществляться инспекторами ДПС вручную – сотрудники полиции могут замерять скорость электросамокатчиков и пользователей других СИМ радаром прямо на дорогах. Тем не менее для более тщательного контроля, по мнению собеседника, необходимо присвоить каждому СИМ регистрационный номер, чтобы этот транспорт могли бы отслеживать и камеры.

«Так или иначе у людей, пострадавших от электросамоката, по крайней мере будут хоть какие-то основания для защиты, для привлечения к ответственности виновников. Теперь есть максимально допустимая скорость, которую они должны будут соблюдать. Ну и я считаю, что любое транспортное средство, если оно выезжает на проезжую часть, должно иметь полис ОСАГО. Иначе непонятно, кто будет отвечать, если случится какое-то ДТП. Но это долгая и сложная история, которую тоже следует проработать», – заключил эксперт.

Ранее замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский рассказал, что в 2023 году водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения.