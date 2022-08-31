Водителей электросамокатов предупредили о необходимости сдачи ПДД в 2023 году

Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения в 2023 году, сейчас этот вопрос прорабатывается, заявил замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.

«Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности), там разрабатываются различные пути решения. Сейчас это как раз находится в стадии проработки... такая инициатива разрабатывается, в том числе и по инициативе правительства Москвы», – передает РИА «Новости».

Логиновский заявил, что инициатива касается именно тестирования. Проблему с ДТП на самокатах он назвал сложной и многогранной.

«Сейчас над этой проблемой работают, и работают достаточно усиленно. Поэтому я думаю, что, может быть, не к концу года, но уже в следующем году мы что-то увидим», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Мосгордума намерена изучить актуальность введения штрафов в городе за неправильную парковку самокатов, при необходимости такое регулирование планируется ввести.