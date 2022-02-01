Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

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1 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Россия совершила прорыв в малой авиации

Совершил первый полет современный аналог советского кукурузника Пресс-служба «Байкал-
инжиниринг»/ТАСС
Первый полет совершил многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который пришел на смену разработанному более 70 лет назад в СССР легендарному «кукурузнику» Ан-2. Попытки найти ему замену предпринимались много раз, однако удалось это сделать только сейчас. Сможет ли новый самолет стать столь же уникальным и войти в историю, как Ан-2? Подробности...
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Лондон невольно окажет России огромную услугу

Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков REUTERS/Luke MacGregor
Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России. Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла Великого под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

Канадские власти пока боятся разгонять лагерь бунтарей-антиваксеров, устроенный в самом центре Оттавы ANDRE PICHETTE/EPA/ТАСС
Премьер Канады Джастин Трюдо оповестил нацию о том, что заразился ковидом и поработает дистанционно. В субботу, когда в Оттаву вошли участники «конвоя» протеста, Трюдо и его семья эвакуировались в неназванное место. Похоже, что ковид премьера – «политический», это новая попытка спрятаться от народного гнева, ведь главная претензия к Трюдо та же, что и у украинцев к своим властям – тотальная зависимость от политики США. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди. Подробности...

Украинская элитка готовится спасаться поодиночке

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина станет проблемой для Европы, но не для США и Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов. Подробности...
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Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем не холодно, стоит 160 руб. за квадратный метр. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Антон Крылов

    Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

    Антон Крылов
    журналист
    		1 февраля 2022, 12:00

    Проблема бродячих собак становится всё актуальнее. После принятия в конце 2018 года закона ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными…» в большинстве регионов местные власти обязаны отпускать бродячих животных после стерилизации обратно на улицы. В результате только за последний месяц собаки насмерть загрызли трех человек – в Забайкальском крае, Якутии и Астраханской области. А в Магадане «в связи с повышенной активностью бродячих собак» даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Точное число пострадавших от стай полудиких животных неизвестно ­– такую статистику никто не ведет. Как стала возможна такая ситуация?

    Дело в том, что каждому из нас регулярно приходится делать выбор. Во сколько проснуться, что надеть, что съесть на завтрак, как решить ту или иную рабочую проблему. Чьи-то решения мало влияют на окружающих, чьи-то – очень сильно.

    Самый непростой выбор приходится делать тем, чьи действия непосредственно связаны с человеческой жизнью. Врачу, который в случае выбора неправильного протокола лечения может погубить пациента. Полицейскому, стреляющему по колесам отказавшейся остановиться машины – кто там за рулем, расшалившийся подросток или опасный рецидивист? Судье, который может отправить на пожизненное заключение невиновного или отпустить убийцу и насильника.

    Пресловутая «проблема вагонетки», когда нужно сделать выбор между жизнью одного человека, привязанного к рельсам, или нескольких, к счастью, подавляющего большинства из нас не касается ни в теории, ни на практике. У акушеров в случае проблем при родах есть четкое указание – спасать женщину. Применение оружия полицейскими также четко сформулировано в должностных инструкциях.

    В Конституции России написано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», и защита их является обязанностью государства. А главным правом человека, безусловно, является право на жизнь. Поэтому все, абсолютно все законы должны быть направлены на то, чтобы защищать человеческую жизнь.

    Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

    Так почему же у нас уже более трех лет действует закон ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными…», благодаря которому бездомные собаки по всей России убивают людей? Безусловно, к животным следует относиться гуманно. Но в ситуации, когда вопрос стоит прямо: жизнь человека или жизнь животного, ответ может быть только одним – выбор должен быть сделан в пользу жизни человека.

    Конечно, существуют, мягко скажем, не вполне вменяемые зоозащитники, для которых жизнь кошечки или собачки важнее человеческой. Хотя что-то подсказывает, что и многие из них, если встанет выбор между их собственной жизнью и собачьей, выберут собственную. Ну да ладно, зоозащитникам и без того живется непросто, не будем их ставить перед сложным моральным выбором.

    А вот у чиновников и депутатов никакого выбора вообще быть не должно. В Конституции всё написано четко – защищать надо человека. То, что ФЗ-498 в нынешнем виде не способен обеспечить защиту людей от собак – очевидно. Сколько еще мужчин, женщин и детей должны быть растерзаны зверьем, чтобы законодатель принял меры? А ведь скоро весна, брачный период, собачьи стаи станут еще более активными – и будут убивать снова и снова. До принятия ФЗ-498 подобных стай и регулярных нападений на людей не было. После появились, и ситуация становится всё острее. Человек не защищен, Конституция нарушена. Значит, государство обязано реагировать.

    Безусловно, борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди. У муниципальных властей на гуманные отлов и приюты для животных денег нет. Если региональные власти попытаются выделить средства на решение собачьей проблемы, к ним придут прокуроры – те самые, которые сейчас выписывают предостережения муниципалам за неисполнение закона, но нецелевое расходование средств – юридически куда более тяжелый проступок.

    Если бы наши города наводнили стаи бродячих хомячков, наверное, эта привычная чиновничья чехарда людей особо не заботила бы. Хотя, к слову, и хомячки могут быть переносчиками опасных болезней. Но на улицах не хомячки. На улицах потомки волков – крупные, умные и опасные звери. И от того, что некоторые стерилизованы, их зубы тупее не становятся. Мы видим, что депутаты восьмого созыва Государственной думы стали гораздо внимательнее, нежели их предшественники, прислушиваться к мнению людей. Законы о QR-кодах, которые вызвали неоднозначную реакцию при такой же неоднозначной предполагаемой эффективности, поэтому вообще не стали рассматриваться.

    В случае с ФЗ-498 всё абсолютно однозначно. Люди гибнут – это непреложный и неоспоримый факт, опровергнуть который не сможет самый отмороженный зоозащитник. Значит, закон должен быть либо скорректирован, либо отменен. Не должны граждане России в XXI веке повторять судьбу христианских мучеников в Древнем Риме. Не должен быть выход на улицу сравним по риску с походом в глухую тайгу. И то, в тайгу обычно люди ходят подготовленными и с оружием.

    Если не будут работать государственные институции, то неизбежно люди станут брать инициативу в свои руки. Пока что живодеров, которых зачем-то называют странным англоязычным словом «догхантеры», большинство все-таки осуждает. Да и гибнут от их отравы чаще изнеженные домашние любимцы, а не живучие бродяги. Но с каждым погибшим человеком градус ожесточения будет нарастать. А ведь от жестокости по отношению к животным – один шаг до жестокости по отношению к человеку.

    Гуманизм требует от нас добиться того, чтобы собачьи стаи перестали терроризировать людей. Добиться, по возможности, гуманными мерами, но все-таки помня о том, что человеческая жизнь в любом случае ценнее собачьей. В любом случае.

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