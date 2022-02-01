Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

Проблема бродячих собак становится всё актуальнее. После принятия в конце 2018 года закона ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными…» в большинстве регионов местные власти обязаны отпускать бродячих животных после стерилизации обратно на улицы. В результате только за последний месяц собаки насмерть загрызли трех человек – в Забайкальском крае, Якутии и Астраханской области. А в Магадане «в связи с повышенной активностью бродячих собак» даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Точное число пострадавших от стай полудиких животных неизвестно ­– такую статистику никто не ведет. Как стала возможна такая ситуация?

Дело в том, что каждому из нас регулярно приходится делать выбор. Во сколько проснуться, что надеть, что съесть на завтрак, как решить ту или иную рабочую проблему. Чьи-то решения мало влияют на окружающих, чьи-то – очень сильно.

Самый непростой выбор приходится делать тем, чьи действия непосредственно связаны с человеческой жизнью. Врачу, который в случае выбора неправильного протокола лечения может погубить пациента. Полицейскому, стреляющему по колесам отказавшейся остановиться машины – кто там за рулем, расшалившийся подросток или опасный рецидивист? Судье, который может отправить на пожизненное заключение невиновного или отпустить убийцу и насильника.

Пресловутая «проблема вагонетки», когда нужно сделать выбор между жизнью одного человека, привязанного к рельсам, или нескольких, к счастью, подавляющего большинства из нас не касается ни в теории, ни на практике. У акушеров в случае проблем при родах есть четкое указание – спасать женщину. Применение оружия полицейскими также четко сформулировано в должностных инструкциях.

В Конституции России написано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», и защита их является обязанностью государства. А главным правом человека, безусловно, является право на жизнь. Поэтому все, абсолютно все законы должны быть направлены на то, чтобы защищать человеческую жизнь.

Так почему же у нас уже более трех лет действует закон ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными…», благодаря которому бездомные собаки по всей России убивают людей? Безусловно, к животным следует относиться гуманно. Но в ситуации, когда вопрос стоит прямо: жизнь человека или жизнь животного, ответ может быть только одним – выбор должен быть сделан в пользу жизни человека.

Конечно, существуют, мягко скажем, не вполне вменяемые зоозащитники, для которых жизнь кошечки или собачки важнее человеческой. Хотя что-то подсказывает, что и многие из них, если встанет выбор между их собственной жизнью и собачьей, выберут собственную. Ну да ладно, зоозащитникам и без того живется непросто, не будем их ставить перед сложным моральным выбором.

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А вот у чиновников и депутатов никакого выбора вообще быть не должно. В Конституции всё написано четко – защищать надо человека. То, что ФЗ-498 в нынешнем виде не способен обеспечить защиту людей от собак – очевидно. Сколько еще мужчин, женщин и детей должны быть растерзаны зверьем, чтобы законодатель принял меры? А ведь скоро весна, брачный период, собачьи стаи станут еще более активными – и будут убивать снова и снова. До принятия ФЗ-498 подобных стай и регулярных нападений на людей не было. После появились, и ситуация становится всё острее. Человек не защищен, Конституция нарушена. Значит, государство обязано реагировать.

Безусловно, борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди. У муниципальных властей на гуманные отлов и приюты для животных денег нет. Если региональные власти попытаются выделить средства на решение собачьей проблемы, к ним придут прокуроры – те самые, которые сейчас выписывают предостережения муниципалам за неисполнение закона, но нецелевое расходование средств – юридически куда более тяжелый проступок.

Если бы наши города наводнили стаи бродячих хомячков, наверное, эта привычная чиновничья чехарда людей особо не заботила бы. Хотя, к слову, и хомячки могут быть переносчиками опасных болезней. Но на улицах не хомячки. На улицах потомки волков – крупные, умные и опасные звери. И от того, что некоторые стерилизованы, их зубы тупее не становятся. Мы видим, что депутаты восьмого созыва Государственной думы стали гораздо внимательнее, нежели их предшественники, прислушиваться к мнению людей. Законы о QR-кодах, которые вызвали неоднозначную реакцию при такой же неоднозначной предполагаемой эффективности, поэтому вообще не стали рассматриваться.

В случае с ФЗ-498 всё абсолютно однозначно. Люди гибнут – это непреложный и неоспоримый факт, опровергнуть который не сможет самый отмороженный зоозащитник. Значит, закон должен быть либо скорректирован, либо отменен. Не должны граждане России в XXI веке повторять судьбу христианских мучеников в Древнем Риме. Не должен быть выход на улицу сравним по риску с походом в глухую тайгу. И то, в тайгу обычно люди ходят подготовленными и с оружием.

Если не будут работать государственные институции, то неизбежно люди станут брать инициативу в свои руки. Пока что живодеров, которых зачем-то называют странным англоязычным словом «догхантеры», большинство все-таки осуждает. Да и гибнут от их отравы чаще изнеженные домашние любимцы, а не живучие бродяги. Но с каждым погибшим человеком градус ожесточения будет нарастать. А ведь от жестокости по отношению к животным – один шаг до жестокости по отношению к человеку.

Гуманизм требует от нас добиться того, чтобы собачьи стаи перестали терроризировать людей. Добиться, по возможности, гуманными мерами, но все-таки помня о том, что человеческая жизнь в любом случае ценнее собачьей. В любом случае.