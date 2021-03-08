Почему феминистки ненавидят 8 марта

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Сербии заявили о попытке государственного переворота

8 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

Украинская энергетика оказалась хромой лошадью Zuma/ZEUS/ТАСС
На Украине заявили о готовности отсоединиться от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году, а в 2023-м – подключиться к энергосистеме Евросоюза. По мнению экспертов, первую часть своих планов минэнерго страны действительно может осуществить без труда. Однако вторая часть планов сулит Киеву целый ряд проблем. Каких именно? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Российские школьники набирают лишний вес

Главная ответственность за лишний вес детей лежит на родителях Chris Radburn/FA Bobo
PIXSELL/PA Images/ТАСС
Каждый пятый российский школьник имеет лишний вес. Диетологи говорят, что главная причина этого – неправильный рацион ребенка в семье. Представители образования с ними солидарны и считают, что если детей перекармливают дома, то не помогут ни сбалансированные школьные обеды, ни дополнительные уроки физкультуры. Кто и как должен бороться с ожирением среди учащихся школ? Подробности...
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Афганская война обнажила масштабы коррупции в Пентагоне

Американское военное ведомство не может отчитаться о триллионных затратах Alex Brandon/АР/ТАСС
Триллионы долларов, выделяемых американским бюджетом на военные нужды, либо потрачены на бесполезное оружие и оборудование, либо просто банально украдены. Таковы официальные выводы контрольных органов США. Как выглядят наиболее яркие примеры и эпизоды воровства, коррупции и неэффективного использования оборонного бюджета Америки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему феминистки ненавидят 8 марта

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Коммунисты стабильно сравнивали свои достижения с 1913 годом, когда юный слесарь Хрущёв жил в квартире, как у директора завода в СССР. Как бы российским женщинам не пришлось с такой же тоской вспоминать времена «патриархата». Подробности...
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Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу. Подробности...
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Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
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«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Антон Крылов

    Почему феминистки ненавидят 8 марта

    Антон Крылов
    журналист
    		8 марта 2021, 12:00

    Любая идеология как болезнь или красивая женщина – хочет поразить всех. Это справедливо и для коммунизма, и для феминизма.

    Праздник 8 марта, пусть почти все мы об этом прочно забыли, был придуман, чтобы напоминать о борьбе женщин за равные права с мужчинами. То есть, как и 1 мая, это не торжество в честь годовщины какого-либо радостного события, а почти произвольно выбранная дата, в которую идейные предки нынешних феминисток выходили на митинги протеста.

    Но поздний Советский Союз был способен из любого революционного события сделать что-то тёплое, уютное, домашнее, с майонезным салатиком на столе и вязаной салфеточкой на ламповом телевизоре с Кобзоном внутри. Если даже годовщина октябрьской революции выглядела именно так, что и говорить про Международный женский день.

    День 23 февраля в СССР был брутальным днём Советской Армии (к тому же – рабочим), а не нынешним пушистым, как борода хипстера, выходным имени Носка и Одеколона. Но в женский праздник советские люди отдыхали аж с 1966 года – именно отдыхали, и в некотором смысле он стал главным праздником страны

    Пять лет назад я отмечал, что даже феминистки относятся к 8 марта в целом положительно. Нормальные феминистки, которых, по-прежнему смею надеяться, большинство, ничего не имеют против того, чтобы им дарили цветы и прочие подарки и в марте, и в другие месяцы.

    Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

    Но радикалы (сейчас, наверное, нужно говорить радикалки), которых гораздо меньше, но по которым судят о феминизме в целом, за прошедшие годы стали ещё более радикальны. Бедные беднеют, богатые богатеют, молчаливое большинство становится ещё молчаливее, а радикалы ещё радикальнее – это тенденция развития всего человечества, а не только России, и никакой коронавирус этого не изменит.

    В эпоху, когда непримиримые борцы за свои и, в особенности, за чужие попранные права призывают немедленно отменить все достижения человечества, массово выйти из зоны комфорта и за что-нибудь покаяться, буржуазный корпоративно-семейный день 8 марта – бельмо на глазу у тех, кто пытается убедить наших женщин, что они бесправны и порабощены.

    Этим радфемки очень похожи на большевиков. Среди них тоже было мало потомственных рабочих. Подняв на флаг борьбу за права пролетариата, они уничтожили и страну, и состоятельных рабочих как явление.

    Митрополит Псковский Тихон в одном из недавних интервью цитировал воспоминания Никиты Хрущёва:

    «Я женился в 1914-м, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия (слесарь), я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде», – писал тот.

    Замечу, что после революции качество жизни всегда падает, а наибольший ущерб зачастую испытывают те, чьим именем прикрывались революционеры.

    Есть ли в современной России проблемы с соблюдением прав женщин? Безусловно, есть. Отрицать высокий уровень домашнего насилия подло. Из официально разыскиваемых приставами неплательщиков алиментов можно создать параллельную армию – их больше, чем военнослужащих. Разница в предлагаемых зарплатах, неизбежное отставание в забеге по карьерной лестнице в период беременности и младенчества детей – всё это факт, всё это есть.

    Но могут ли идеи радикальных феминисток улучшить положение большинства российских женщин? Рабочие не стали лучше жить после совершенной якобы в их интересах октябрьской революции, так почему же радикальные революционные преобразования должны улучшить жизнь женщин в России, чернокожих в Америке и экоактивистов по всему миру?

    Слово «скрепа» поистрепалось от чрезмерного употребления в серьёзных и несерьёзных целях, но недаром любые революционеры в первую очередь бьют именно по ним – по базовым культурным основам не устраивающей их цивилизации. Большевики и талибы взрывали чужие храмы. BLM с криком «расисты» сносят памятники тем, кто даже слова такого не знал. А отечественным радикальным феминисткам мешает жить универсальный женский праздник, не дающий представить современную действительность тотальным торжеством агрессивного патриархата.

    Коммунисты десятилетиями сравнивали собственные достижения с 1913 годом, когда юный слесарь Хрущёв жил в многокомнатной квартире, доступной при СССР только директору завода.

    Будем надеяться, что российским женщинам не придётся с такой же тоской вспоминать времена «патриархата».

    С праздником, дорогие и любимые!

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