ФСИН назвала причину появления фото Цеповяза с икрой

Снимки, на которых осужденный по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз сидит за столом с шашлыком, икрой и крабами, были сделаны в 2015 году; вероятно, их обнародовала бывшая жена Цеповяза, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Цеповяз присылал снимки в 2015 году бывшей жене, а в 2018 году она предоставила их в прокуратуру, заявил Максименко «Московскому комсомольцу».

«Как мы думаем, «всплыли» фото именно из-за их войны по разделу имущества. Наталья и Вячеслав разошлись и теперь делят добро через суд. Но это не отменяет самого факта. Сигналы о том, как «сытно и красиво» сидит Цеповяз, поступали во ФСИН гораздо раньше. Мы провели проверку в прошлом году, все подтвердилось», – сказал замдиректора ФСИН.

Также он пояснил, что избежать коррупции в отдаленных регионах бывает сложно, «особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги».

Напомним, в СМИ опубликовали снимки Вячеслава Цеповяза с шашлыком, икрой и мобильным телефоном в своей камере. В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.

На скандальную публикацию уже отреагировали в Кремле, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить УФСИН, где отбывает наказание Цеповяз.