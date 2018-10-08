Названа средняя зарплата российских заключенных

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) назвала сумму, которую в среднем зарабатывают заключенные колоний в России.

Среднемесячная зарплата российских заключенных всегда превышает минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) и составляет свыше 11 тыс. рублей. При этом на руки сидящие в колониях получают в среднем около 4,8-5 тыс. рублей, сообщил врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных тюремного ведомства Валерий Пантелеев.

Во ФСИН рассказали, что эта разница обусловлена наличием выплат со счетов заключенных по искам потерпевших, а также отчислений алиментов, средств на содержание и прочих. Согласно данным ведомства, средний оклад в колониях вырос примерно на 30%, пишет «Российская газета».

На отдельных предприятиях зарплата заключенных может достигать и 50 тыс. в месяц. Однако ФСИН отмечает, что настолько успешных предприятий на сегодняшний день очень мало. Заработок осужденных может изменять в зависимости от норм выработки и направления деятельности.

При этом трудоустроить в колониях удается не всех желающих, отмечает ведомство.

«С учетом того, что число рабочих мест меньше числа привлекаемых к оплачиваемому труду заключенных, у них неполная занятость», – уточнил Пантелеев.

За первые 8 месяцев 2018 года к работам привлекли 160 тыс. осужденных. Объем продукции, произведенной за решеткой, составил примерно 30 млрд рублей в денежном эквиваленте. В ведомстве также уточнили, что в колониях можно обучаться по 168 профессиям.