Жену Цеповяза вызвали для дачи показаний

Жену осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний в рамках проверки условий содержания ее мужа, сообщил адвокат женщины Эдуард Чургулия.

Чургулия сообщил, что его клиентке позвонили из краевой прокуратуры и сообщили, «что ее собираются опросить по поручению Амурской областной прокуратуры», передает RT.

«Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе», – добавил адвокат.

Защитник отметил, что его доверительница готова предоставить все имеющиеся данные, включая номера платежных карт, на которые переводились деньги.

Ранее в четверг сообщалось, что Цеповяза, фотографии которого с шашлыком и икрой появились в Сети, перевели в штрафной изолятор. В 2013 году его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.