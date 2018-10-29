Цеповяза перевели в штрафной изолятор

Осужденный по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз, фотографии которого с шашлыком и икрой появились в Сети, переведен в штрафной изолятор, сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

«Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой», – цитирует Охотникову РИА «Новости».

По ее словам, Цеповяз отбывает наказание на обычных условиях, без привилегий. Сейчас он не работает из-за инвалидности.

«В обычном бараке проживал, там стоят двухъярусные кровати, есть комната для досуга с телевизором, кухня, туалет», – уточнила она.

Между тем прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ИК-3 в Амурской области, где сидит Цеповяз, передает ТАСС.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения», – сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, дела могут быть возбуждены по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко предполагал, что снимки, на которых Вячеслав Цеповяз сидит за столом с шашлыком, икрой и крабами, обнародовала бывшая жена осужденного.

Напомним, в СМИ опубликовали снимки Вячеслава Цеповяза с шашлыком, икрой и мобильным телефоном в своей камере. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить УФСИН, где отбывает наказание Цеповяз.

В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.