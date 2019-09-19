СК восстановил хронологию перестрелки полицейских в Москве

Сотрудники Следственного комитета России и МВД восстановили обстоятельства стрельбы в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект», в результате которой старший прапорщик Алексей Смирнов убил одного коллегу и тяжело ранил другого, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что сотрудники УСБ вышли на Смирнова после того, как один из его коллег по УВД на Московском метрополитене попался на небольшой взятке. Прапорщик отработал в полиции около десяти лет, не имел нареканий по службе, занимался поборами с пассажиров. Это приносило Смирнову, который официально получал чуть больше 50 тыс. рублей в месяц, еще около 10 тыс. ежедневно, сообщает «Коммерсант».

За ним и другими сотрудниками 5-го отделения было организовано негласное наблюдение. Была установлена спецаппаратура, и сделанные ей записи станут главными доказательствами по делу.

В среду прапорщик на станции «Рязанский проспект» остановил гражданина и попросил его предъявить документы. У того их не оказалось, и прапорщик согласился отпустить его только за 2 тыс. рублей и пачку сигарет, в которую мужчина вложил деньги.

Офицеры УСБ зафиксировали это, на улице остановили предполагаемого взяткодателя, который на видео дал показания против прапорщика. После этого один из полицейских остался с пассажиром, двое других пошли в комнату полиции, куда пригласили понятых и виновника инцидента.

Сотрудники УСБ представились прапорщику Смирнову, попросили показать им пачку сигарет с деньгами. После этого он неожиданно выхватил из кармана пистолет, взвел курок и выстрелил в оперуполномоченного УСБ старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь. Затем прапорщик навел пистолет на замначальника отдела УСБ подполковника Алексея Лимонова и приказал ему лечь на пол.

Оба офицера УСБ были без табельных пистолетов и бронежилетов, сообщают источники.

Когда прапорщик разбирался с Лимоновым, Веялко неожиданно бросился к выходу из комнаты. Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего подполковника Лимонова. Затем он снова выстрелил в Веялко. Тот смог выбраться из метро и подняться на улицу, где упал и скончался.

Смирнов вернулся в комнату полиции, чтобы добить Лимонова. Там он произвел еще несколько выстрелов, Лимонову было нанесено в общей сложности пять ранений. У Смирнова закончились патроны, он вставил запасную обойму.

К этому моменту третий сотрудник УСБ вызвал на место происшествия своих коллег и врачей. Комната была блокирована. Злоумышленнику предложили сдаться. Дверь группе захвата открыл один из сослуживцев Смирнова, который все это время был рядом, но не попытался помешать прапорщику, хотя и был вооружен, а также не стал помогать раненым офицерам. Прибывшим полицейским он заявил, что разоружил Смирнова – тот к тому моменту уже был в клетке для задержанных с поднятыми руками, пистолет лежал на столе.

Однако видеозаписи показали, что за решетку Смирнов посадил себя сам, опасаясь, что его могут убить при задержании.

Лимонов перенес несколько операций, он должен выжить. В день инцидента у его ребенка был день рождения, ему исполнился один год. У вдовы Максима Веялко, день рождения 19 сентября – на следующий день после инцидента.

В управление Веялко перевелся меньше года назад, раньше работал в территориальной полиции. Он из обеспеченной семьи – его отец и братья занимаются бизнесом, связанным с нефтепродуктами. С детства он мечтал стать сыщиком.

Смирнову грозит наказание вплоть до пожизненного. На показаниях он заявил, что «не хотел сидеть», поэтому и открыл огонь, хотя за такую небольшую взятку мог отделаться штрафом.

Также источники утверждают, что Смирнов пожаловался на тяжелые условия службы и небольшую зарплату. В последнее время он работал без выходных из-за большой нагрузки на полицейских. Источники полагают, что у него могли возникнуть и проблемы психиатрического характера.

«Мы не исключаем, что Смирнов находился в состоянии взведенного курка и огонь в случае какой-то конфликтной ситуации мог открыть не только по сотрудникам полиции, но и обычным пассажирам», – сообщил источник.

По его данным, Смирнов носил пистолет не в кобуре, а в кармане, чтобы быстрее при необходимости им воспользоваться.

Накануне сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением.

Устроивший перестрелку полицейский задержан.