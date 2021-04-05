Какое наказание полагается в разных странах мира за публичное обнажение?

В большинстве мусульманских стран наказание полагается даже за частичное публичное раздевание. В законах там, как правило, нет градации на «топлесс» или полное обнажение. Все это считается оскорблением общественной морали и карается в административном и даже в уголовном порядке.

Напомним, в понедельник полиция Дубая возбудила уголовное дело в отношении группы молодых женщин из СНГ, позировавших полностью обнаженными на прозрачном балконе одного из пентхаусов в этом мегаполисе ОАЭ. Им может грозить до полугода тюрьмы и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. рублей), сообщила в понедельник дубайская полиция на своей странице в Twitter. Девушки обвиняются в непристойных действиях (статья 361 уголовного кодекса ОАЭ). При этом организатору мероприятия может грозить до 1,5 года тюрьмы и штраф в 50 тысяч дирхамов (приблизительно миллион рублей), сообщает РИА Новости

По законам шариата, женщина обязана скрывать свою внешность в публичных местах, чтобы не вводить мужчин в соблазн. Открытым может оставаться только лицо и кисти рук. Впрочем, на практике на улицах городов в некоторых исламских государствах*, в Тунисе, Ливане, не говоря уже о Турции, женщины уже давно ведут себя достаточно свободно при выборе одежды. В других странах даже за появление на людях топлесс мусульманка будет осуждена как блудница. В Афганистане и Пакистане ее могут казнить побиением камнями, в других – она получит телесное наказание и серьезный тюремный срок. Практически такие же наказания ждут и иностранок. Так, двух сестер и мать боевики в одной из провинций Пакистана казнили за танец в обычной одежде, но в мокрой – под дождем, снятый на видео. Такое поведение, по их мнению, нарушало нормы шариата. Причем, «сдал» женщин их же родственник, посчитавший, что таким поведением они «опозорили семью», сообщал РБК.

В сентябре 2019 года Саудовская Аравия издала «закон о публичной порядочности», определяющий правила, которые должны одинаково соблюдать и граждане, и туристы. Известную египетскую певицу Шиму четыре года назад посадили на два года в тюрьму за клип, в котором она позирует в нижнем белье, сообщает ФАН.

Таким образом, фотосессия нагишом на прозрачном балконе небоскреба – откровенный вызов даже для такой страны с либеральными, по сравнению с соседней Саудовской Аравией, порядками, как Арабские Эмираты.

В некоторых немусульманских странах Востока публичное обнажение тоже слывет преступлением. Так в Сингапуре действует законодательный запрет ходить даже по собственному дому (или по номеру отеля) голышом при открытых шторах. За его нарушение грозит штраф до 2000 долларов или арест до трех месяцев. Вопреки распространенным стереотипам, даже на курортах Таиланда, которые считаются центрами секс-туризма, нет ни одного легального нудистского пляжа.

Зато в большинстве стран ЕС есть нудистские пляжи. Например, это Хорватия, Франция, Испания, Греция, Литва и другие. Впрочем, за пределами таких пляжей появляться нагишом все же запрещено. Но и там наказание за эксгибиционизм полагается довольно мягкое и даже оно практически не применяется на практике.

В православных странах Европы нудистских пляжей гораздо меньше. Например, в Греции дамам разрешено загорать без верха от купальника. Однако полиция заметит, что на теле туриста вообще нет купальника или плавок, то любителя загара могут оштрафовать на сумму до 500 евро. Подобные штрафы можно получить и в Сербии. Самой «нудистской» страной в Европе считается Австрия, где каждый четвертый житель признался при опросах, что время от времени позволяет себе эксгибиционизм на пляже. Второй стала Германия, третьей – Испания. При этом ЕСПЧ в 2014 году признал хождение нагишом по улицам нарушением общественного порядка.

Власти Рима в 2019 году запретили мужчинам ходить с голым торсом. В Барселоне предусмотрены штрафы и для тех, кто выйдет с пляжа для натуристов в чем мать родила – 300-500 евро.

В некоторых уголках Италии действуют экзотические правила, согласно которым запрещается появляться в голом виде на пляже только «некрасивым» женщинам. «Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде», – гласит закон города Тропея. В Палермо всем женщинам разрешено находиться на пляже в полностью голом виде, а вот мужчинам – нет.

Организованное движение «натуристов» зародилось в Германии. Первый нудистский клуб появился там еще конце XIX века в городе Эссен. Он и положил начало для существующего по сей день движения Freikörperkultur, или FKK («Культура свободного тела»). В основе его философии лежит идея, что нагота не должна ассоциироваться с чувством стыда. Движение это было настолько популярно, что даже в ГДР власти сквозь пальцы смотрели на эксгибиционизм своих граждан, если он ограничивался пляжной зоной.

Законы, регулирующие непристойное поведение в США, сильно различаются в разных штатах. В Нью-Йорке женщинам недавно официально разрешили ходить по городу с голой грудью. Но в большинстве штатов публичная нагота остается незаконной. В остальных штатах обнажиться на людях можно, если нет цели «шокировать, возбудить или оскорбить других людей».

Напомним, также, что в нашей стране уже предпринималась попытка «сексуальной революции» после победы большевиков. Сам Владимир Ленин ратовал за «бунт чувственности», среди первых декретов советской власти в 1917-м стали декрет «Об отмене брака» и «Об отмене наказания за отношения мужчины с мужчиной». На этой волне спустя несколько лет возникло движение голых пролетариев, которое называлось «Долой стыд!». Впрочем, в связи с вопиющим противоречием этого движения традиционной морали русского и других народов нашей страны, а также по причине того, что демонстрантов их числа «голых пролетариев» часто били прохожие, движение было свернуто к 1930-м.

В России также существуют пляжи натуристов. Например, в Москве он уже много десятилетий действует летом в Серебряном Бору. Однако за выход в голом виде за пределы такого пляжа и у нас полагается наказание. Это может быть квалифицировано либо как нарушение КоАП РФ по статье 20.1. «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу...». За совершение таких проступков, как правило, накладывается штраф до пяти тысяч рублей, применяется арест на до 15 суток или обязательные работы.