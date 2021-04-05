Какое наказание полагается в разных странах мира за публичное обнажение?

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НОВОСТЬ ЧАСА

В США два брата-подростка убили свою семью и покончили с собой

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Европа неистово скупает российский газ даже весной

Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году Zamir Usmanov/Global Look Press
Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
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США встали на защиту «идеальной монархии»

Король Абдалла II и королева Рания олицетворяют собой западный идеал власти для Ближнего Востока Royal Court Of Jordan/dpa/
Global Look Press
В Иордании предотвратили дворцовый переворот, направленный на человека-легенду – короля Абдаллу II. Монарх, которого называют «ближневосточной иконой стиля», рисковал стать жертвой интриг со стороны менее удачливого брата. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть иначе – как на попытку демократической оппозиции свергнуть авторитарный и коррумпированный режим. Какая оценка ближе к истине? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Вакцинные паспорта в Европе введут летом

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. Подробности...

А про любовь кина нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! Подробности...
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России пора «бить» Запад первой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия начала жестко отвечать Западу. Сергей Лавров признал, что классическая дипломатия с Европой и США больше не работает. Однако теперь пора переходить от жестких ответов к тому, чтобы поставить на поток критику действий Запада и даже вводить санкции первой. Подробности...
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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    Женщинам, устроившим фотосессию нагишом на балконе отеля в Дубаи, грозит тюремное заключение

    Какое наказание полагается в разных странах мира за публичное обнажение?

    		    5 апреля 2021, 20:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Самохин

    В большинстве мусульманских стран наказание полагается даже за частичное публичное раздевание. В законах там, как правило, нет градации на «топлесс» или полное обнажение. Все это считается оскорблением общественной морали и карается в административном и даже в уголовном порядке.

    Напомним, в понедельник полиция Дубая возбудила уголовное дело в отношении группы молодых женщин из СНГ, позировавших полностью обнаженными на прозрачном балконе одного из пентхаусов в этом мегаполисе ОАЭ. Им может грозить до полугода тюрьмы и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. рублей), сообщила в понедельник дубайская полиция на своей странице в Twitter. Девушки обвиняются в непристойных действиях (статья 361 уголовного кодекса ОАЭ). При этом организатору мероприятия может грозить до 1,5 года тюрьмы и штраф в 50 тысяч дирхамов (приблизительно миллион рублей), сообщает РИА Новости

    По законам шариата, женщина обязана скрывать свою внешность в публичных местах, чтобы не вводить мужчин в соблазн. Открытым может оставаться только лицо и кисти рук. Впрочем, на практике на улицах городов в некоторых исламских государствах*, в Тунисе, Ливане, не говоря уже о Турции, женщины уже давно ведут себя достаточно свободно при выборе одежды. В других странах даже за появление на людях топлесс мусульманка будет осуждена как блудница. В Афганистане и Пакистане ее могут казнить побиением камнями, в других – она получит телесное наказание и серьезный тюремный срок. Практически такие же наказания ждут и иностранок. Так, двух сестер и мать боевики в одной из провинций Пакистана казнили за танец в обычной одежде, но в мокрой – под дождем, снятый на видео. Такое поведение, по их мнению, нарушало нормы шариата. Причем, «сдал» женщин их же родственник, посчитавший, что таким поведением они «опозорили семью», сообщал РБК.

    В сентябре 2019 года Саудовская Аравия издала «закон о публичной порядочности», определяющий правила, которые должны одинаково соблюдать и граждане, и туристы. Известную египетскую певицу Шиму четыре года назад посадили на два года в тюрьму за клип, в котором она позирует в нижнем белье, сообщает ФАН.

    Таким образом, фотосессия нагишом на прозрачном балконе небоскреба – откровенный вызов даже для такой страны с либеральными, по сравнению с соседней Саудовской Аравией, порядками, как Арабские Эмираты.

    В некоторых немусульманских странах Востока публичное обнажение тоже слывет преступлением. Так в Сингапуре действует законодательный запрет ходить даже по собственному дому (или по номеру отеля) голышом при открытых шторах. За его нарушение грозит штраф до 2000 долларов или арест до трех месяцев. Вопреки распространенным стереотипам, даже на курортах Таиланда, которые считаются центрами секс-туризма, нет ни одного легального нудистского пляжа.

    Зато в большинстве стран ЕС есть нудистские пляжи. Например, это Хорватия, Франция, Испания, Греция, Литва и другие. Впрочем, за пределами таких пляжей появляться нагишом все же запрещено. Но и там наказание за эксгибиционизм полагается довольно мягкое и даже оно практически не применяется на практике.

    В православных странах Европы нудистских пляжей гораздо меньше. Например, в Греции дамам разрешено загорать без верха от купальника. Однако полиция заметит, что на теле туриста вообще нет купальника или плавок, то любителя загара могут оштрафовать на сумму до 500 евро. Подобные штрафы можно получить и в Сербии.  Самой «нудистской» страной в Европе считается Австрия, где каждый четвертый житель признался при опросах, что время от времени позволяет себе эксгибиционизм на пляже. Второй стала Германия, третьей – Испания. При этом ЕСПЧ в 2014 году признал хождение нагишом по улицам нарушением общественного порядка.

    Власти Рима в 2019 году запретили мужчинам ходить с голым торсом. В Барселоне предусмотрены штрафы и для тех, кто выйдет с пляжа для натуристов в чем мать родила – 300-500 евро.

    В некоторых уголках Италии действуют экзотические правила, согласно которым запрещается появляться в голом виде на пляже только «некрасивым» женщинам. «Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде», – гласит закон города Тропея. В Палермо всем женщинам разрешено находиться на пляже в полностью голом виде, а вот мужчинам – нет.

    Организованное движение «натуристов» зародилось в Германии. Первый нудистский клуб появился там еще конце XIX века в городе Эссен. Он и положил начало для существующего по сей день движения Freikörperkultur, или FKK («Культура свободного тела»). В основе его философии лежит идея, что нагота не должна ассоциироваться с чувством стыда. Движение это было настолько популярно, что даже в ГДР власти сквозь пальцы смотрели на эксгибиционизм своих граждан, если он ограничивался пляжной зоной.

    Законы, регулирующие непристойное поведение в США, сильно различаются в разных штатах. В Нью-Йорке женщинам недавно официально разрешили ходить по городу с голой грудью. Но в большинстве штатов публичная нагота остается незаконной. В остальных штатах обнажиться на людях можно, если нет цели «шокировать, возбудить или оскорбить других людей».

    Напомним, также, что в нашей стране уже предпринималась попытка «сексуальной революции» после победы большевиков. Сам Владимир Ленин ратовал за «бунт чувственности», среди первых декретов советской власти в 1917-м стали декрет «Об отмене брака» и «Об отмене наказания за отношения мужчины с мужчиной». На этой волне спустя несколько лет возникло движение голых пролетариев, которое называлось «Долой стыд!». Впрочем, в связи с вопиющим противоречием этого движения традиционной морали русского и других народов нашей страны, а также по причине того, что демонстрантов их числа «голых пролетариев» часто били прохожие, движение было свернуто к 1930-м.

    В России также существуют пляжи натуристов. Например, в Москве он уже много десятилетий действует летом в Серебряном Бору. Однако за выход в голом виде за пределы такого пляжа и у нас полагается наказание. Это может быть квалифицировано либо как нарушение КоАП РФ по статье 20.1. «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу...». За совершение таких проступков, как правило, накладывается штраф до пяти тысяч рублей, применяется арест на до 15 суток или обязательные работы.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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