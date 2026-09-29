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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    27 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    7 комментариев
    29 сентября 2026, 10:01 • Новости дня

    Украинский беспилотник атаковал коммунальщиков в Херсонской области

    ВСУ атаковали дроном коммунальщиков во время уборки в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали беспилотником сотрудников коммунальной службы поселок городского типа (ПГТ) Днепряны Херсонской области во время уборки территории, сообщил и. о. главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мирным жителям, передает ТАСС.

    «В ПГТ Днепряны во время выполнения плановых работ по уборке территории сотрудники коммунальной службы подверглись целенаправленной атаке БПЛА со стороны киевского режима. К счастью, трагедии удалось избежать – жертв и пострадавших нет. Сотрудники коммунальной службы не пострадали», – сообщил исполняющий обязанности главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов.

    Он охарактеризовал действия противника как циничную тактику, направленную исключительно против мирного населения. Кроме того, из-за ударов дронов в селе Райское получили повреждения два частных дома, два микроавтобуса и один трактор. В то же время в Новой Каховке саперам удалось успешно обезвредить еще один вражеский аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября украинские беспилотники атаковали коммунальное предприятие в Каховке.

    Месяцем ранее в результате удара дрона по машине аварийной службы погиб водитель.

    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


    Комментарии (8)
    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

    Комментарии (14)
    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповой удар по дата-центрам в Киеве, поразили два крупных центра обработки данных – «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивавшие обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по украинской инфраструктуре высокоточным оружием и беспилотниками, передает Министерство обороны.

    Атака была направлена на логистические центры, портовые объекты и морские суда, используемые в интересах украинских войск.

    В Киеве уничтожено локомотивное депо со складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также поражены два крупных центра обработки данных – «Бимобайл», одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; и «Парковый», обеспечивавший обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. В Киевской области ликвидирован складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

    В Одесской области удары пришлись по электроподстанции «Усатово», питающей порты, и цеху производства дронов в Великодолинском. В Измаиле повреждены объекты для разгрузки военных грузов. Кроме того, в порту Одессы и на переходе морем поражены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Из-за масштабного поражения серверных инфраструктур украинские телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» прервали свои эфиры. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый».

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

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    28 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется расплатиться за свои действия последних месяцев, и этот процесс уже начался.

    Песков заявил, что Украине придется расплачиваться за те шаги, которые она предпринимала в последние месяцы. По словам пресс-секретаря президента России, этот процесс уже идет, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – подчеркнул Дмитрий Песков в общении с журналистами.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Ранее Песков объяснил изменение тактики российских ударов провоцирующими действиями Киева.

    Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «должны почувствовать ответные удары России» и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

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    28 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово, а группировка «Центр» освободила Нововодяное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов Минобороны сообщило в канале Max.

    В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово. Было нанесено огневое поражение живой силе противника и пунктам управления беспилотниками двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Кияницей, Хотенью Сумской области и городом Сумы.

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Волчьего Яра, Богородичного, Сидорово, Донецкого, Лозового, Райгородка в ДНР, Ковалевки, Осиново, Грушевки, Малеевки, Червоного Оскола и Шевченково в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Нововодяное в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии возле Белозерского, Сергеевки, Юрьевки, Новофедоровкаи, Новогригоровки, Роганского, Марьевки, Первомайского, Веселого Поля в ДНР, Новопавловки и Новолозоватовки в Днепропетровской области.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожив укрепленный опорный пункт противника. За минувшие сутки освобождены 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три бронемашины и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Высокоивановки, Дружковки, Славянска, Николаевки, Краматорска, Червонозоряного, Красного Молочара и Никоноровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Омельника, Васиновки, Миролюбовки, Киевского, Общего, Голубково, и Самойловки в Запорожской области, Орлы, Дибровы, Всесвятского и Подгавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

    ВС России за прошедшую неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 08:58 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России взяли под полный контроль населенные пункты Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловку в ДНР, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Запад» уверенно удерживают занятые рубежи.

    «Военнослужащие группировки «Запад» держат под полным контролем населенный пункт Ямполь в Краматорском районе», – заявили в ведомстве. Штурмовые подразделения также закрепились в Новомихайловке, где подняты российские флаги.

    В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы продолжают уверенно стоять на занятых позициях в населенном пункте Новое Краматорского района. Продвижение войск на данном направлении продолжается.

    Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

    Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Ямполь.

    Весной прошлого года группировка войск «Запад» сообщила, что освободила Новомихайловку в Донецкой народной республике.

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    28 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России восстановил право на получение компенсации для семьи участника спецоперации на Украине, который скончался из-за болезни по пути из зоны боевых действий в Амурскую область.

    Военный комиссариат изначально отказал в назначении единовременной выплаты семье бойца, сославшись на отсутствие документов о его гибели при исполнении служебных обязанностей. Вдова обратилась с иском в суд для восстановления прав на компенсацию для себя и несовершеннолетнего ребенка, передает РИА «Новости».

    Суды первой инстанции, а также апелляция и кассация поддержали отказ военкомата. Инстанции посчитали, что смерть военнослужащего от болезни по дороге в зону постоянной дислокации войсковой части не связана с выполнением служебных задач.

    Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и признала право вдовы и ребенка погибшего на социальные гарантии. В суде подчеркнули, что период исполнения обязанностей военной службы включает в себя время пребывания в командировке, а также следования к месту дислокации подразделения и обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания родителям.

    В прошлом году инстанция исключила из судебной практики упоминание Европейской конвенции.

    В октябре прошлого года Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих.

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    29 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Три танка спасли от засады 53 машины с провизией под Кривым Рогом

    Tекст: Мария Иванова

    В 2022 году взвод из трех российских танков спас колонну из 53 машин с провизией, попавшую в засаду под Кривым Рогом.

    Колонна, сопровождаемая тремя танками, попала в засаду в марте 2022 года. Экипажи незамедлительно начали прикрывать технику и отбивать атаку, пишет РИА «Новости».

    В результате пострадал только один танк, а вся техника и экипажи остались невредимыми. Командир учебной танковой роты окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Таганай рассказал, что все грузы, включая продовольствие, медикаменты и инженерные боеприпасы, были успешно доставлены.

    Путь в 50 км занял около шести часов из-за сложных погодных условий и тающего снега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года российские дроны остановили контратаку ВСУ с танком Abrams под Красноармейском.

    Ранее танкисты группировки «Днепр» уничтожили колонну украинских диверсантов.

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    28 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам
    ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по центру обработки данных компании «Укр Телеком» в Киеве, а также поразили два военных сухогруза на пути в Одессу, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила наносить удары по коммуникационным узлам, логистическим центрам и судам, обеспечивающим украинские войска. В частности, днем беспилотники поразили расположенный на улице Антоновича в Киеве центр обработки данных компании «Укр Телеком», говорится в сообщении Минобороны в Max.

    Отмечается, что предприятие выступает одним из главных провайдеров высокоскоростного интернета для нужд вооруженных сил. Мощности дата-центра также применялись для хранения масштабных баз данных.

    Помимо киевского объекта, ударам подверглись два сухогруза во время морского перехода. Суда доставляли грузы военного назначения в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные атаковали узлы связи и порты на территории Украины.

    В воскресенье Вооруженные силы поразили инфраструктуру порта Килия и украинский сухогруз.

    В субботу беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    28 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Взятие под контроль Нововодяного открыло российским военным путь для развития наступления на позиции украинских войск на Добропольском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны.

    Освобождение российскими войсками Нововодяного в Донецкой народной республике создало условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ на Добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник оборонное ведомство сообщило о взятии этого населенного пункта под полный контроль.

    «В результате слаженных действий всех задействованных подразделений Нововодяное было полностью освобождено от формирований ВСУ, что позволило улучшить положение подразделений группировки войск «Центр» на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    Министерство обороны опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы бойцов группировки «Центр». Перед началом штурма военнослужащие провели тщательную разведку, выявив позиции противника, огневые точки и места сосредоточения живой силы. По целям нанесли удары артиллерией и ударными беспилотниками.

    Массированные удары дронами пришлись по антеннам-ретрансляторам, из-за чего украинские силы лишились устойчивой связи. В ходе наступательных действий малые штурмовые группы последовательно выбивали противника из укрытий при постоянной поддержке с воздуха со стороны расчетов беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Уланово в Сумской области и Нововодяное в ДНР.

    Накануне Вооруженные силы России предотвратили попытки украинских военных выйти из окружения в районе Нефедовки.

    До этого российские бойцы освободили харьковские Петропавловку и Лозовую вместе с сумским Марьино.

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    28 сентября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении ВС России достижения целей спецоперации

    Песков заявил о последовательных ударах российских войск по целям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные продолжают спецоперацию на Украине и последовательно поражают намеченные цели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции и наносят удары по заданным целям, передает РИА «Новости».

    «Наши Вооруженные силы продолжают специальную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными», – подчеркнул представитель Кремля.

    В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планомерной ликвидации стратегических объектов противника.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал основной целью атак выведение из строя ключевых промышленных предприятий.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

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    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


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    29 сентября 2026, 08:33 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 129 украинских дронов

    Силы ПВО за ночь уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России

    Российская ПВО за ночь уничтожила 129 украинских дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью военные отразили массированную атаку, перехватив 129 украинских беспилотников над пятью регионами страны, Крымским полуостровом и Черным морем.

    Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 29 сентября сбили 129 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны.

    Атаки беспилотников были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областей. Кроме того, дроны перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 сентября российские силы ПВО перехватили 96 украинских беспилотников над приграничными регионами и Крымом.

    Пушилин заявил о наращивании ВСУ ударов по гражданским автомобилям.

    ВСУ применили БПЛА иностранного производства при атаке на онкоцентр в Донецке.

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