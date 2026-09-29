Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
Украинский беспилотник атаковал коммунальщиков в Херсонской области
ВСУ атаковали дроном коммунальщиков во время уборки в Херсонской области
Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали беспилотником сотрудников коммунальной службы поселок городского типа (ПГТ) Днепряны Херсонской области во время уборки территории, сообщил и. о. главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов.
Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мирным жителям, передает ТАСС.
«В ПГТ Днепряны во время выполнения плановых работ по уборке территории сотрудники коммунальной службы подверглись целенаправленной атаке БПЛА со стороны киевского режима. К счастью, трагедии удалось избежать – жертв и пострадавших нет. Сотрудники коммунальной службы не пострадали», – сообщил исполняющий обязанности главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов.
Он охарактеризовал действия противника как циничную тактику, направленную исключительно против мирного населения. Кроме того, из-за ударов дронов в селе Райское получили повреждения два частных дома, два микроавтобуса и один трактор. В то же время в Новой Каховке саперам удалось успешно обезвредить еще один вражеский аппарат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября украинские беспилотники атаковали коммунальное предприятие в Каховке.
Месяцем ранее в результате удара дрона по машине аварийной службы погиб водитель.