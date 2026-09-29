Греф назвал страх и лень двигателями прогресса

Глава Сбербанка Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса

Tекст: Мария Иванова

Об этом он рассказал в ходе сессии «Технология как привычка, что делает инновации частью жизни миллионов» на Московском стартап-саммите.

По его словам, простые люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, предприниматели боятся потерять бизнес, а сами разработчики опасаются чужих разработок, пишет ТАСС.

В качестве примера он привел создание мусорного ведра с педалью, которое придумала женщина с ребенком на руках, отметив, что неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.

Кроме того, глава Сбербанка подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект радикально меняет такие сферы, как ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность. Он также перечислил пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы продажи и производства, а также изменение организационной структуры, подчеркнув необходимость перестройки организационной структуры для успешной адаптации к технологической революции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Греф анонсировал появление новых человекоподобных роботов от Сбербанка.

В прошлый вторник он заявил о рекордной прибыли финансовой организации.