В городе Бетел на Аляске стоимость помидоров достигает почти семи долларов за 450 граммов, а молоко обходится дороже 13 долларов за 3,7 литра, пишет The Washington Post. Бензин стоит 10 долларов за галлон из-за конфликта в Иране, и топливо доставляют лишь раз в год.

«Такая цена установлена, и с ней приходится мириться», – пожаловался местный житель Николай Джоукей. Демократы надеются, что недовольство ценами и политикой администрации Трампа поможет им получить место в Сенате. Мэри Пелтола связывает проблемы с политикой действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана.

Салливан утверждает, что обеспечил федеральную поддержку, необходимую жителям Аляски. Он критикует Пелтолу за низкую эффективность в Конгрессе, отмечая, что за два срока она не провела ни одного закона, тогда как он добился принятия 63 документов.

Недавно The New York Times сообщила о жалобах на враждебную атмосферу в штабе Пелтолы. Представитель кандидата признал использование ненадлежащей лексики на фоне личных трагедий. Несмотря на это, демократы продолжают поддерживать ее кандидатуру в напряженной предвыборной гонке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской нефтегазовой отрасли запустили кампанию против поддержанного Дональдом Трампом запрета на экспорт дизельного топлива.

Резкий рост цен на энергоносители поставил под сомнение политическую стратегию президента США.

Ранее сенатор от Аляски Дэн Салливан выразил обеспокоенность из-за активности России в северном регионе.