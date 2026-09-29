Лавров: Германия хочет не отстать от поезда в вопросе Украины

Tекст: Дарья Григоренко

«Мне трудно сказать, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений – это желание не отстать от поезда», – заявил Лавров в ходе встречи с участниками XXIII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел России и Германии обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.



По итогам этих переговоров Сергей Лавров отметил ожидание немецким коллегой уступок от Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сам факт проведения такой встречи позитивным.