  • Новость часаМолдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
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    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    Лавров отказался от работы в Госдуме
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Путин запретил юрлицам вывозить рубли в три страны
    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
    Шесть богатых стран потребовали урезать бюджет ЕС
    Объявлено о планах модернизации 75 аэродромов до 2030 года
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    33 комментария
    29 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    Лавров: Германия хочет не отстать от поезда в вопросе Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что заявления Германии по Украине связаны с желанием Берлина следовать за общим политическим курсом Запада.

    «Мне трудно сказать, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений – это желание не отстать от поезда», – заявил Лавров в ходе встречи с участниками XXIII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел России и Германии обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.

    По итогам этих переговоров Сергей Лавров отметил ожидание немецким коллегой уступок от Москвы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сам факт проведения такой встречи позитивным.

    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    29 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Генерал ВСУ саботировал приказ главкома Драпатого

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переброске на командный пункт в Сумской области, передает РИА «Новости». Вместо этого офицер предпочел остаться в столице.

    «Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Д. Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», – заявил представитель российских силовых структур.

    По информации источника, Волошин занимался формированием нового командования в Киеве, которое планировал возглавить. Однако недавно назначенный Драпатый заблокировал это решение, приказав генералу отправиться в Сумскую область. Вместо исполнения распоряжения Волошин сосредоточился на раздаче интервью журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее главком прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва окружения.

    Команда военачальника попыталась монополизировать самые прибыльные теневые потоки вооруженных сил.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    29 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве

    Украинский погранпереход «Ягодин» получил повреждения из-за взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Волынской области Роман Романюк заявил, что украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей получил повреждения в результате взрыва.

    Ударная волна повредила помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал, передает ТАСС.

    Других подробностей о причинах и последствиях взрыва руководитель украинского региона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару беспилотника.

    На прошлой неделе министерство обороны Польши сообщило о развертывании систем противовоздушной обороны на границе с Украиной.

    В середине месяца российские беспилотники поразили этот же пограничный переход.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    29 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Резерв воды в Днестре и Новоднестровском водохранилище почти исчерпан, Кишиневу не удалось договориться с Украиной об увеличении объемов стока, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георге Хайдер.

    «Мы провели все возможные переговоры. До сих пор мы расходовали резерв водохранилища, а сейчас вода идет через него лишь транзитом в Молдавию, фактически этого резервуара больше нет: то, что поступает из Карпат, напрямую идет в республику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Хайдер подчеркнул, что показатели стока Днестра упали значительно ниже среднемноголетних значений. Власти Кишинева готовятся к возможному введению графиков подачи воды населению. Чиновник добавил, что кризис носит трансграничный характер: дефицит воды наблюдается на реках Прут и Дунай, а в ряде областей Украины водоснабжение уже переведено на почасовой режим.

    В субботу в Молдавии из-за обмеления Днестра вступил в силу режим чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней. Власти ограничили использование воды для мытья улиц и наполнения бассейнов. Промышленным предприятиям, не связанным с производством питания и медициной, предписано сократить потребление воды минимум на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Молдавии сообщили о риске отключения воды в Кишиневе.

    В воскресенье Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского водохранилища. Киев прекратил поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии.

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    29 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Север»  освобожден населенный пункт Крейдянка в Харьковской области.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» активными действиями Веселое Поле в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии около Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За этот период освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие «Мста-Б».

    В то же воемя подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Брусовки, Маяков, Сидорово, Райгородка ДНР, Малиевки и Осиново Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Дружковки, Николаевки, Краматорска и Семеновки ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровскои, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и семь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    До этого ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    28 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Государственная миграционная служба Украины временно ограничила доступ к своим информационным системам и приостановила выдачу паспортов из-за технического сбоя у провайдера электронных коммуникационных услуг.

    Как сообщило ведомство в соцсетях, из-за сбоя ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем. Неисправность возникла у оператора, обеспечивающего работу каналов связи миграционной службы.

    Кроме того, официальный сайт Государственной миграционной службы будет недоступен на время проведения восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине. В субботу стриминговые платформы страны столкнулись с массовым сбоем вещания. В субботу в Киеве и ряде регионов произошли сбои в работе интернета.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 07:48 • Новости дня
    Мендель раскрыла колоссальные потери ВСУ на севере ДНР

    Потери украинских войск на севере ДНР за полгода превысили 100 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила о потере более 100 тыс. военнослужащих за 18 недель боев на севере Донецкой народной республики.

    За 18 недель боевых действий на севере ДНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 100 тыс. человек, передает ТАСС. Такие данные привела Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

    «Более 100 тыс. украинских солдат убитыми или ранеными», – написала она в соцсети X.

    Мендель также обратила внимание на тяжелую внутреннюю обстановку. Она отметила, что на Украину стремительно надвигается серьезный гуманитарный, политический и финансовый кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери украинской армии с начала спецоперации достигли почти полутора миллионов человек убитыми и ранеными. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской оценил потери противника за один только 2024 год в 590 тыс. военнослужащих. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в намеренном занижении реального числа погибших ради личного обогащения.

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    Медь – это новое золото, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Металл показывает рекордные цены, причем уже не первый год. Сходство у меди с золотом действительно имеется, однако есть и важные различия. Какие? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе так называемое донное превосходство и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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