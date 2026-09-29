Врач раскрыла бесплатный способ защиты сердца после 40 лет

Кардиолог Перфильева назвала ходьбу способом защиты сердца после 40 лет

Tекст: Ольга Иванова

После 40 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает расти, даже если человек чувствует себя здоровым, передает Lenta.ru.

Кардиолог Ольга Перфильева назвала обычную ходьбу самым доступным методом защиты сердца.

«Ходьба – это самый надежный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы ходили 2 тыс. шагов в день, срочно увеличьте это количество хотя бы до 5 тыс.», – посоветовала врач.

По словам эксперта, такой вид активности не требует финансовых затрат и подходит почти всем. Достаточно полутора часов ходьбы в бодром темпе ежедневно, чтобы существенно снизить риски для здоровья. При этом истязать себя бегом в качестве кардиотренировки нет необходимости.

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