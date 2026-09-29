У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Назван грозящий Дудю по делу о призывах к терроризму срок
Адвокат Теплякова: Дудю может грозить до семи лет колонии
Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) может грозить от пяти до семи лет лишения свободы по новому уголовному делу о призывах к терроризму с учетом предыдущего приговора, рассказала адвокат Яна Теплякова.
По словам юриста, несмотря на наличие альтернативных видов наказания по второй части статьи 205.2, судебная практика показывает, что по террористическим статьям чаще всего назначается именно лишение свободы, передает ТАСС.
Теплякова отметила, что при вынесении решения суд должен будет учесть предыдущий приговор блогера, по которому он получил один год и десять месяцев лишения свободы. Согласно законодательству, окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть более строгим. Кроме того, на решение суда могут повлиять отягчающие обстоятельства, такие как сокрытие от следствия, а также возможные смягчающие факторы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Москве заочно арестовал Дудя за призывы к терроризму.
В марте суд отправил под стражу жителя Петербурга за аналогичные призывы в Telegram.
В феврале суд в Орловской области приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за призывы к террористической деятельности.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом