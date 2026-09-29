В Тбилиси возмутились попыткой Тегерана переписать трагичную страницу в двусторонних отношениях

В Грузии возмутились попыткой Ирана переписать трагичную страницу в отношениях

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат Ираклий Кадагишвили заявил об «абсолютно нерелевантных» заявлениях на этот счет главы иранской дипмиссии, которые не отвечают контексту двусторонних отношений.

По его словам, «посол не должен выходить за пределы своей компетенции».

Его коллега, депутат от правящей партии Алуда Гудушаури заявил о неминуемом вызове посла в МИД Грузии.

«Реакция МИД Грузии последует обязательно, народ Грузии увидит это», – пообещал он.

Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе отметил, что по возвращению в страну после визита в Канаду главы МИД Маки Бочоришвили вопрос «двусмысленных заявлений» посла Ирана будет обсужден.

«В свое время между Грузией и Персией не было хороших отношений, это тяжелая история, сенситивная для грузин. Советую послу соблюдать дипломатический протокол для сохранения между двумя странами нормальных отношений», – заявил глава профильного комитета парламента.

Ранее посол Ирана предложил «заново переосмыслить прошлое», а на фасаде здания посольства появилось изображение царицы Кетеван.

В 1615 году ради избежания разорения страны персидским шахом Аббасом Первым царица Кетеван добровольно отправилась в Иран в качестве заложницы и спустя 9 лет приняла мученическую смерть за отказ принять ислам. Ее останки были вывезены португальскими монахами-августинцами в Индию, а в 2021 году торжественно возвращены в Грузию и помещены в главный собор Грузии - Святой Троицы в Тбилиси.