Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра

Tекст: Мария Иванова

«Мы провели все возможные переговоры. До сих пор мы расходовали резерв водохранилища, а сейчас вода идет через него лишь транзитом в Молдавию, фактически этого резервуара больше нет: то, что поступает из Карпат, напрямую идет в республику», – приводит его слова РИА «Новости».

Хайдер подчеркнул, что показатели стока Днестра упали значительно ниже среднемноголетних значений. Власти Кишинева готовятся к возможному введению графиков подачи воды населению. Чиновник добавил, что кризис носит трансграничный характер: дефицит воды наблюдается на реках Прут и Дунай, а в ряде областей Украины водоснабжение уже переведено на почасовой режим.

В субботу в Молдавии из-за обмеления Днестра вступил в силу режим чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней. Власти ограничили использование воды для мытья улиц и наполнения бассейнов. Промышленным предприятиям, не связанным с производством питания и медициной, предписано сократить потребление воды минимум на 20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Молдавии сообщили о риске отключения воды в Кишиневе.

В воскресенье Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского водохранилища. Киев прекратил поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии.