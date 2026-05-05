В Забайкалье ликвидировали канал связи украинских телефонных мошенников
Правоохранители обнаружили в квартирах Читы и Краснокаменска сим-боксы, с помощью которых злоумышленники похитили у россиян более 30 млн рублей, сообщили в антитеррористической комиссии Забайкальского края.
Оперативники остановили работу нелегальной телекоммуникационной сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комиссии.
«В результате совместной операции сотрудников УФСБ и УМВД России по Забайкальскому краю выявлено и пресечено функционирование теневого телекоммуникационного оборудования, которое использовалось украинскими колл-центрами для совершения дистанционного мошенничества против граждан России... Общий финансовый ущерб превысил 30 млн рублей», – пояснили там.
Местные жители добровольно разместили специализированную технику в своих домах. Получая указания от зарубежных кураторов, они настраивали сим-боксы для подмены номеров. Это позволяло аферистам с Украины звонить гражданам под видом сотрудников банков и правоохранительных органов.
Используя данную маскировку, преступники совершили свыше 30 эпизодов обмана. В настоящее время организаторы незаконной схемы задержаны, следователи проводят необходимые оперативные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра украинских мошенников в Ленинградской области. Сотрудники ФСБ задержали организатора работы сим-боксов для телефонных аферистов в Симферополе.