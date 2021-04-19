Правосудие англосаксов – это право сильного

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НОВОСТЬ ЧАСА

Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги

19 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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В России исчезает дешевый заменитель бензина

Газомоторное топливо теряет популярность у автолюбителей Максим Богодвид/РИА Новости
Российский автомобильный рынок оказался на поворотной точке. Одна из ключевых тенденций последних лет – переход на газомоторное топливо (ГМТ) – исчезает на глазах. Почему владельцы автомобилей больше не считают газомоторное топливо привлекательным и какие группы потребителей этот разворот затронет более всего? Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972 году, в разгар холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

Советский «Салют-1» изначально проектировали и собирали в качестве орбитальной станции военного назначения roscosmos.ru
Ровно полвека тому назад, 19 апреля 1971 года, в СССР была запущена в космос первая в мире пилотируемая станция – «Салют-1». А в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил, что уже через три года Россия покинет проект МКС и будет строить новую станцию на орбите только своими силами. Благодаря чему Россия до сих пор сохраняет приоритет в этом виде освоения космоса? Подробности...
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России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко

Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его Maxim Gugchek/EPA/ТАСС
ФСБ России задержала подозреваемых в подготовке покушения на Александра Лукашенко. Сам белорусский лидер обвинил власти Соединенных Штатов в попытке его устранить. В Вашингтоне отрицают причастность к какому-либо заговору. Однако, как считают эксперты, если Минску удастся подтвердить обратное, России придется жестко реагировать на агрессивные планы США в отношении ближайшего союзника. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Правосудие англосаксов – это право сильного

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется. Подробности...

Как Петербург стал «столицей расчлененки»

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Время идет, культурной столице нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. Прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два. Подробности...
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Почему реактивная авиация не помогла нацистам

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло. Подробности...
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Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги
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    Дмитрий Грунюшкин

    Правосудие англосаксов – это право сильного

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		19 апреля 2021, 12:04

    Трудно не признать, что нынешний мир живет по англосаксонским лекалам. Есть, разумеется, и Китай, и Индия, и славянский мир, и государства Старой Европы. Но они сохраняют более или менее традиционный уклад жизни и культуры в основном в пределах своих собственных границ. А международные отношения строятся большей частью под диктовку англосаксов. Причина не в особой справедливости этих законов. Просто в свое время Британская империя имела мировую гегемонию не только в юридическом праве, но и в штыках и канонерках. Именно поэтому их правовая система и приобрела такой вес. Пальму первенства Британия, правда, не удержала, передав ее своей же бывшей колонии за океаном. Но образ жизни, мышления и действия передала вместе с ней.

    И вот что странно. Народы, достигшие величия, обычно культивируют преемственность собственной культуры, проводя ее чуть ли не до Адама и Евы. А вот англосаксонский мир постулирует утверждение, что он – наследник Великой Римской империи. По сути это, как если бы Россия заявляла, что она наследник Золотой Орды. Ведь по большому счету именно железные римские легионы цивилизаторов, огнем и мечом пройдясь по острову Великобритания, согнали местных обитателей с деревьев, научили есть вилкой и умываться. Заодно создав им государственность, пусть и под своим руководством.

    Довольно унизительное наследование. Тем не менее англосаксонский мир устроен по римскому образцу. Кроме культуры, искусства, архитектуры, системы дорог, римляне привнесли в него систему государственного устройства, демократические начала и, конечно, римское право как величайшее достижение Империи. А теперь зададимся вопросом: а так ли соответствует гуманным началам, которыми так кичится Западный мир, пресловутое «римское наследие»? Ведь кроме государственного устройства, он получил и римский образ мышления.

    Один мой товарищ, вернувшись из Италии, с изумлением поведал, что римляне-экскурсоводы с гордостью рассказывают легенду основания Вечного города, что его основатели, Ромул и Рем, были вскормлены волчицей, а повзрослев, Ромул убил своего брата лишь потому, что, гадая по полету птиц, он убедился в своем превосходстве над Ремом. При этом ни один экскурсовод не осуждал Ромула. Собственно, удивляться-то тут и нечему. Идея превосходства и вседозволенности как право сильного – краеугольный камень римской цивилизации. И он в целости и сохранности перенесен на англосаксонскую почву.

    А в чем был образ существования Древнего Рима? Завоевания, завоевания, завоевания. Смыслом жизни римской власти и знати была война. Рим воевал ради власти, богатства, роскоши, удовольствий. Пунические войны, разрушение Карфагена, завоевание Сицилии, Сардинии, Корсики, Испании, всего Средиземноморья и т. д. Границы империи простирались от Британии до берегов Северной Африки, от западного побережья Пиренейского полуострова до Тигра и Евфрата, от Галлии до Малой Азии. И главной производительной силой в империи и даже в республике являлись рабы. Они же – главная военная добыча. Целые побежденные народы становились рабами Римской империи. В ряде западных исторических монографий с гордостью утверждается, что к середине II века до н. э. римское рабовладельческое общество достигло «классической формы».

    Фото: Falkenstein/imageBROKER/<br>Global Look Press

    И эта «классическая форма» была надежно закреплена в римском праве, особо почитаемом в западном сообществе. Все граждане Рима строго делились на свободно рожденных, рабов и вольноотпущенных. А вот выдержки из статьи «Исправление рабов» римского права, из знаменитого Кодекса Юстиниана, правившего Восточной Римской империей в период с 518 по 527 год н. э.: «Рабовладельцам разрешается бить рабов дубинами, камнями, наносить смертельные раны острым оружием, жечь на огне, пытать, отдавать на растерзание зверям».

    Со временем с рабами стало сложнее – катастрофически уменьшалось их количество, да и рабы что-то стали часто восставать. Так, в 532 году в Константинополе случилось большое восстание, в течение недели власть не могла справиться с восставшими, затем обманом и силой заманила их на ипподром и там прикончила 40 тыс. человек. Этот успех считается одним из великих достижений Юстиниана. Про восстание Спартака, для подавления которого пришлось вызывать легионы из-за границы, потому что своими силами Рим не справлялся, и говорить нечего.

    А еще римляне несли на своих щитах в побежденные страны одну очень важную вещь. Ни до них, ни после завоеватели не насаждали побежденным свои ценности, свою культуру, своих богов. Всадникам Чингисхана было нужно только добро побежденных. Римлянам – и их наследникам – требовались их души. Тогда добро они отдадут сами. А «душой» Рима был Закон. Установление в завоеванных землях римского правосудия было гарантией того, что там не будет неожиданностей. И порядки будут такие, какие требуются завоевателям, даже когда они ослабят вожжи.

    Варвары – вестготы, остготы, вандалы, франки и пр., унаследовавшие римскую историю, бережно сохранили культуру, политику империи и … римское право, основанное на рабовладельческих ценностях. Стоит ли удивляться, что в «колыбели демократии» – Англии – рабство юридически было отменено несчастных полтораста лет назад.

    И до сих пор юридическая практика в англосаксонском (читай – римском) изложении являет собой не что иное, как процесс торговли между обвинением и защитой с элементами шоу на потребу публики. Торговля, где есть место таким, например, диким для нашего понимания вещам, как «сделка». У нас «сделка со следствием» означает, что обвиняемый идет на сотрудничество со следствием, сдает подельников и получает меньший срок, чем мог. В США – совсем иначе. Там сделка означает, что ты под давлением следствия признаешь вину за что-то, пусть даже без доказательств, и получаешь срок БЕЗ СУДА. Обычно обвинитель аргументирует тем, что если мы пойдем в суд и там докажем, что ты виноват, ты получишь гораздо больше. Какое отношение это имеет к правосудию? Вопрос риторический.

    Поэтому, рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется. И когда англосаксы крадут иностранцев в третьих государствах или выкручивают руки союзникам, чтобы они, наперекор своим законам, выдавали нужных людей американскому «правосудию» – удивляться не надо. Так делали «железные легионы», которые научили их жить по своим правилам. Так делают и они. Для них это совершенно естественно. Они просто не понимают, что можно по-другому.

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