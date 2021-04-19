Правосудие англосаксов – это право сильного

Трудно не признать, что нынешний мир живет по англосаксонским лекалам. Есть, разумеется, и Китай, и Индия, и славянский мир, и государства Старой Европы. Но они сохраняют более или менее традиционный уклад жизни и культуры в основном в пределах своих собственных границ. А международные отношения строятся большей частью под диктовку англосаксов. Причина не в особой справедливости этих законов. Просто в свое время Британская империя имела мировую гегемонию не только в юридическом праве, но и в штыках и канонерках. Именно поэтому их правовая система и приобрела такой вес. Пальму первенства Британия, правда, не удержала, передав ее своей же бывшей колонии за океаном. Но образ жизни, мышления и действия передала вместе с ней.

И вот что странно. Народы, достигшие величия, обычно культивируют преемственность собственной культуры, проводя ее чуть ли не до Адама и Евы. А вот англосаксонский мир постулирует утверждение, что он – наследник Великой Римской империи. По сути это, как если бы Россия заявляла, что она наследник Золотой Орды. Ведь по большому счету именно железные римские легионы цивилизаторов, огнем и мечом пройдясь по острову Великобритания, согнали местных обитателей с деревьев, научили есть вилкой и умываться. Заодно создав им государственность, пусть и под своим руководством.

Довольно унизительное наследование. Тем не менее англосаксонский мир устроен по римскому образцу. Кроме культуры, искусства, архитектуры, системы дорог, римляне привнесли в него систему государственного устройства, демократические начала и, конечно, римское право как величайшее достижение Империи. А теперь зададимся вопросом: а так ли соответствует гуманным началам, которыми так кичится Западный мир, пресловутое «римское наследие»? Ведь кроме государственного устройства, он получил и римский образ мышления.

Один мой товарищ, вернувшись из Италии, с изумлением поведал, что римляне-экскурсоводы с гордостью рассказывают легенду основания Вечного города, что его основатели, Ромул и Рем, были вскормлены волчицей, а повзрослев, Ромул убил своего брата лишь потому, что, гадая по полету птиц, он убедился в своем превосходстве над Ремом. При этом ни один экскурсовод не осуждал Ромула. Собственно, удивляться-то тут и нечему. Идея превосходства и вседозволенности как право сильного – краеугольный камень римской цивилизации. И он в целости и сохранности перенесен на англосаксонскую почву.

А в чем был образ существования Древнего Рима? Завоевания, завоевания, завоевания. Смыслом жизни римской власти и знати была война. Рим воевал ради власти, богатства, роскоши, удовольствий. Пунические войны, разрушение Карфагена, завоевание Сицилии, Сардинии, Корсики, Испании, всего Средиземноморья и т. д. Границы империи простирались от Британии до берегов Северной Африки, от западного побережья Пиренейского полуострова до Тигра и Евфрата, от Галлии до Малой Азии. И главной производительной силой в империи и даже в республике являлись рабы. Они же – главная военная добыча. Целые побежденные народы становились рабами Римской империи. В ряде западных исторических монографий с гордостью утверждается, что к середине II века до н. э. римское рабовладельческое общество достигло «классической формы».

И эта «классическая форма» была надежно закреплена в римском праве, особо почитаемом в западном сообществе. Все граждане Рима строго делились на свободно рожденных, рабов и вольноотпущенных. А вот выдержки из статьи «Исправление рабов» римского права, из знаменитого Кодекса Юстиниана, правившего Восточной Римской империей в период с 518 по 527 год н. э.: «Рабовладельцам разрешается бить рабов дубинами, камнями, наносить смертельные раны острым оружием, жечь на огне, пытать, отдавать на растерзание зверям».

Со временем с рабами стало сложнее – катастрофически уменьшалось их количество, да и рабы что-то стали часто восставать. Так, в 532 году в Константинополе случилось большое восстание, в течение недели власть не могла справиться с восставшими, затем обманом и силой заманила их на ипподром и там прикончила 40 тыс. человек. Этот успех считается одним из великих достижений Юстиниана. Про восстание Спартака, для подавления которого пришлось вызывать легионы из-за границы, потому что своими силами Рим не справлялся, и говорить нечего.

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А еще римляне несли на своих щитах в побежденные страны одну очень важную вещь. Ни до них, ни после завоеватели не насаждали побежденным свои ценности, свою культуру, своих богов. Всадникам Чингисхана было нужно только добро побежденных. Римлянам – и их наследникам – требовались их души. Тогда добро они отдадут сами. А «душой» Рима был Закон. Установление в завоеванных землях римского правосудия было гарантией того, что там не будет неожиданностей. И порядки будут такие, какие требуются завоевателям, даже когда они ослабят вожжи.

Варвары – вестготы, остготы, вандалы, франки и пр., унаследовавшие римскую историю, бережно сохранили культуру, политику империи и … римское право, основанное на рабовладельческих ценностях. Стоит ли удивляться, что в «колыбели демократии» – Англии – рабство юридически было отменено несчастных полтораста лет назад.

И до сих пор юридическая практика в англосаксонском (читай – римском) изложении являет собой не что иное, как процесс торговли между обвинением и защитой с элементами шоу на потребу публики. Торговля, где есть место таким, например, диким для нашего понимания вещам, как «сделка». У нас «сделка со следствием» означает, что обвиняемый идет на сотрудничество со следствием, сдает подельников и получает меньший срок, чем мог. В США – совсем иначе. Там сделка означает, что ты под давлением следствия признаешь вину за что-то, пусть даже без доказательств, и получаешь срок БЕЗ СУДА. Обычно обвинитель аргументирует тем, что если мы пойдем в суд и там докажем, что ты виноват, ты получишь гораздо больше. Какое отношение это имеет к правосудию? Вопрос риторический.

Поэтому, рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется. И когда англосаксы крадут иностранцев в третьих государствах или выкручивают руки союзникам, чтобы они, наперекор своим законам, выдавали нужных людей американскому «правосудию» – удивляться не надо. Так делали «железные легионы», которые научили их жить по своим правилам. Так делают и они. Для них это совершенно естественно. Они просто не понимают, что можно по-другому.