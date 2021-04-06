США пугают желающих дать деньги России

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НОВОСТЬ ЧАСА

Глава МВФ предупредила о критическом росте общего госдолга всех стран

6 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МВФ предупредила о критическом росте общего госдолга всех стран
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    Иностранные инвесторы ослабляют рубль    6 апреля 2021, 21:25
    Фото: Boris Roessler/DPA/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Еще недавно иностранцы с большой охотой давали в долг российскому государству - тем более что это приносит им хороший доход. Однако внезапно статистика показала, что иностранные вложения в рублевый госдолг резко снижаются, капитал бежит из России. Чего же испугались иностранцы и чем это угрожает финансовому положению нашей страны?

    В марте доля иностранных вложений в российский госдолг впервые с августа 2015 года упала ниже 20%, приводит РБК расчеты экспертов «ВТБ Капитал» и ING по России и СНГ на основе данных Национального расчетного депозитария. Это максимальное за шесть лет снижение доли иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ). Для сравнения: год назад, на 1 марта 2020 года, доля иностранцев в рублевый госдолг достигла практически 35%, то есть превысила треть от всех вложений.

    Российский Центробанк пока еще не опубликовал статистику за март, она появится только во второй половине апреля. Однако предыдущие данные ЦБ показывают снижение доли нерезидентов в ОФЗ в течение нескольких последних месяцев. В феврале доля достигла рекордно низкого уровня с 2016 года в 22,7%. В марте иностранные инвесторы продолжили активно распродавать ОФЗ и выходить в валюту.

    Любопытно, что коммерческих причин для того, чтобы иностранцы так резко перестали давать в долг России, нет. Наоборот. «Вложения в российские ОФЗ сейчас выглядят доходней и лучше с точки зрения соотношения риск/доходность. Преимущество России – крайне низкий госдолг, тем самым мы выгодно отличаемся от большинства развивающихся стран», - говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

    «Доходность российских 10-леток превышает 7% годовых в сравнении с 1,7% по соответствующим бумагам США и минус 0,3% по облигациям Германии. Доходности в рублях выглядят спекулятивно привлекательно»,- отмечает Александр Купцикевич из FxPro.

    При этом, российские облигации по-прежнему пользуются спросом, проблем с их продажей не наблюдается. Однако теперь крупные покупки совершают в основном российские госбанки, а иностранные инвесторы стоят в стороне. Чего же они боятся?

    Казалось бы - российская экономика пережила пандемийный кризис намного лучше многих западных стран. Россия не погрязла в долгах, рост сырьевых рынков вместе с нефтью также помогает доходам российского бюджета. Даже на Западе ждут роста ВВП России уже во втором квартале текущего года. Однако благодаря выходу иностранцев из ОФЗ капитал утекает из России, словно российская экономика находится в жесточайшем кризисе. Иностранные вложения в госдолг сократились почти на 123 млрд рублей.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось успокаивать: у Кремля нет поводов для беспокойства за состояние экономики России. Говоря об изменениях доли зарубежных вложений в российскую экономику, он отметил, что «в зависимости от международной конъюнктуры происходит или отток, или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется».

    «С российской экономикой на самом деле все хорошо, цены на сырье остаются у локальных максимумов. Можно посмотреть на российские акции – рынок также торгуется у максимумов. А приток иностранцев на рынок позитивен уже четыре месяца подряд. ОФЗ – частный случай», - добавляет Русецкий.

    Почему же возник такой диссонанс? Эксперты объясняют это не экономическими, а геополитическими причинами. Иностранцы испугались введения санкций США против российского госдолга.

    Однако в такой трактовке тоже имеются противоречия. «Сейчас широко обсуждаются возможные санкции против первичного госдолга. Эти санкции могут запретить участвовать в новых аукционах минфина, хотя не запретят владеть бумагами, которые уже обращаются на рынках», - говорит Купцикевич. Это значит, что выходить из ОФЗ до введения санкций нет никакой необходимости.

    Более того, добавляет эксперт, с текущей доходностью ОФЗ нельзя сказать, что инвесторы верят в санкции. «Эти движения достаточно малы, чтобы говорить об уверенности – это лишь небольшое отражение спекуляций. Фактические санкции против госдолга, боюсь, встретят доходности выше 10%», - говорит Купцикевич.

    Еще одна причина, которая могла повлиять на ОФЗ – это начало ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ, который в марте впервые поднял ключевую ставку после цикла снижения. Цель регулятора довести ее до уровня в 5-6%. Дело в том, что повышение ставки влияет на цены уже выпущенных ОФЗ, поясняет Русецкий.

    Зарубежные инвесторы, скорее всего, выступили как среднесрочные спекулянты, которые получили прибыль при росте стоимости ОФЗ в период снижения ключевой ставки, считает предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. И как только появились первые признаки того, что российский регулятор в 2021 году начнет повышать ставку, они стали выходить из рублевого госдолга. Первые осторожные разговоры появились еще в конце прошлого года.

    Впрочем, в целом проблем с тем, чтобы занять денег, у нашего государства нет. Высокий спрос на новые выпуски ОФЗ сохраняется. «Вывод 123 млрд рублей иностранцами из ОФЗ безусловно является сильным оттоком средств, влияющим на инвестиционный климат в России. Но этот отток полностью компенсирован увеличением Минфином заимствований на внутреннем рынке», - отмечает Салыч.

    Но уже сам факт выхода из этих облигаций иностранцев оказывает негативное влияние. «В результате спрос на ОФЗ обещает снизиться, что увеличит доходность, которую инвесторы будут требовать от российских долговых бумаг», - говорит Купцикевич. То есть России станет дороже обслуживать свой рублевый долг.

    Во-вторых, это ослабляет рубль, ведь иностранцы продают рублевые облигации и покупают на них валюту. Даже несмотря на рост цен на нефть, рубль с конца марта закрепился на уровне выше 76 рублей за доллар.

    Столь низкого уровня столь долгий срок российская валюта не показывала с конца прошлого года, когда был высокий уровень геополитических рисков из-за победы Байдена в США, отмечает Станислав Мурашов, аналитик Райффайзенбанка. И последние две недели слабость рубля, по его мнению, также является отражением исключительно геополитики. «По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться на примерно 10 рублей за доллар слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ», - поясняет Мурашов.

    Понятно, что введение санкций против рублевого госдолга усилит эти последствия. Это обернется настоящей распродажей на рынке облигаций. «Резкий уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ (доходности которых вырастут на 1-1,5%), а также ослабит рубль, поскольку при таком сценарии сформируется большой разовый спрос на валюту», - говорит Русецкий. Однако общие объемы возможной распродажи относительно невелики для российского рынка, считает он. Так, на долю иностранцев приходится порядка 3,2 трлн рублей ОФЗ, из них 1 трлн рублей – на инвесторов из США.

    «В случае введения санкций мы ожидаем отток из старых выпусков в размере 20% или порядка 8,5 млрд долларов. Российские банки держат на депозитах в ЦБ РФ 2,6 трлн рублей, которые можно пустить на покупку ОФЗ, а суточный объем валютного рынка составляет 5-6 млрд долларов в сутки. Таким образом, распродажа при негативном сценарии случится, но она продлится недолго и рынок ее купирует»,  - заключает собеседник.


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