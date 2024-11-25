В Вильнюсе решили объявить ЧС после крушения самолета DHL

Власти Вильнюса решили объявить чрезвычайную ситуацию в районе падения самолета DHL

Tекст: Мария Иванова

Власти Вильнюса решили ввести режим экстремальной ситуации в районе, где произошло крушение грузового самолета компании DHL, передает ТАСС. Мэр города Валдас Бенкунскас сообщил, что это решение позволит быстрей ликвидировать последствия аварии и обеспечить безопасность на месте происшествия.

На борту самолета находились четыре человека, двое из них были спасены из кабины и доставлены в больницу, один погиб.

Самолет, следовавший из Лейпцига, разбился в нескольких километрах от Вильнюсского аэропорта. В результате падения он проскользил несколько сотен метров и задел жилой дом, однако все 12 жителей были успешно эвакуированы. Возникший пожар удалось локализовать, он не нанес значительных повреждений дому.

По данным Паулаускаса, разбитый груз был разбросан на большой площади. Повреждения получили также склады и автомобиль, находившиеся в прилегающей зоне. Генеральный комиссар полиции уточнил, что поиски четвертого члена экипажа продолжаются, передает РИА «Новости».

На данный момент «черные ящики» разбившегося самолета не найдены, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантаса Виткаускаса. Причины крушения пока не установлены, однако поисковые и спасательные работы продолжаются. Виткаускас подчеркнул, что находка «черных ящиков» станет ключевым шагом для выяснения обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, что подтвердили в литовской полиции.

Пилот грузового самолета компании DHL, разбившегося на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту, погиб от травм.

В настоящий момент проводится расследование крушения самолета компании DHL, причиной которого, по предварительным данным, стали технические неполадки.