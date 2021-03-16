Сможет ли рубль взять реванш над долларом

Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?

Российская валюта в понедельник укрепилась до 73 рублей впервые с декабря, а евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа. Рубль растет против доллара и евро на фоне дорогой нефти, которая поднялась до 70 долларов за баррель.

Благодаря бюджетному правилу, связь рубля с нефтью снизилась, но все же она сохраняется. «Теперь связь с нефтью не столь прямолинейная и реактивная, какой была до бюджетного правила, но все же дорожающие нефть, металлы и сельскохозяйственные товары толкают рубль к росту», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его словам, рубль уверенно себя чувствовал к евро, в то время как к доллару долго не решался на решительный бросок. «Стоп-кран был сорван информацией в СМИ, что Банк России может уже в этом году повысить ставку на 175 пунктов. Хотя, на наш взгляд, в этой истории очень много недопонимания – вряд ли мы увидим столь быстрый разворот регулятора, но эта новость вызвала резкое усиление покупок, столкнув рубль с границы торгового диапазона», – поясняет Купцикевич.

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Также в пользу рубля говорит глобальный рост спроса на рискованные активы в свете принятия крупного пакета стимулирующих мер США, попытки восстановления на рынке ОФЗ, сезонно сильный счет текущих операций в феврале–апреле, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Также против России не ввели существенных санкций, что тоже сыграло на руку рублю, добавляет ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

Впрочем, нынешний курс рубля уже учитывает все возможные санкционные риски, поэтому рубль фундаментально недооценен, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Если гипотетически вычесть геополитический фактор из общей картины, то, по нашим оценкам, при текущих ценах на нефть доллар должен стоить в районе 69 рублей»,

– говорит Бахтин.

Некоторые эксперты уже заговорили об обвале доллара почти до 70-71 рубля. Однако многое будет зависеть от изменения фундаментальных факторов: упадут ли цены на нефть в районе 50 долларов, ухудшится ли ситуация на мировых рынках, будут ли введены более серьезные санкции, если это вообще случится, говорит Прокудин. Все это может снова ослабить российскую валюту.

Разворот нефти, по мнению экспертов, наиболее вероятный риск. «Сама нефть явно забуксовала и демонстрирует попытки разворота к снижению внутри дня. На наш взгляд, намного выше шансы, что в последующие месяцы динамика нефти будет тянуть рубль вниз, а не толкать вверх, так как черное золото излишне перегрето и уязвимо для краткой просадки», – говорит Купцикевич. С другой стороны, добавляет он, на пользу рубля работает монетарная политика: Банк России поставил точку в цикле снижения ставок, а растущая инфляция вместе с динамикой ОФЗ создали запрос на повышение ставок.

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки Центробанком на 0,25 процентных пункта – до 4,5% уже в эту пятницу и в течение второго квартала. Так считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Это поможет рублю крепнуть в ближайшие месяцы.

«Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы», – полагает Лисоволик.

Бахтин ожидает, что до конца весны курс рубля к доллару будет в пределах 72-75, к евро – 87-91. «Укрепление российской валюты к нижним границам этих диапазонов возможно при сохранении ценовой конъюнктуры в нефти на уровне 65-70 долларов за баррель и общерыночных настроений – в зоне risk on, а геополитических угроз – в сдержанном формате», – оговаривает условия эксперт.

Если цена на нефть удержится выше 70 долларов за баррель до конца марта, то курс снизится до 72, а при цене 75 долларов за баррель – рубль может укрепиться в диапазоне 68-72,

ожидает начальник управления ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Что же делать – покупать или продавать доллары? Однозначного ответа нет. «Если мы говорим о краткосрочных спекуляциях, то лучше покупать доллар с оглядкой на динамику мировых рынков, где американская валюта заметно прибавляет. Если же смотреть на перспективу до нескольких лет, то рублевые депозиты или ОФЗ выглядят привлекательней долларовых вложений с их нулевыми ставками и дырой в бюджете, которая потребует повышения налогов и ограничит рост экономики», – считает Купцикевич.

«Россиянам стоит держать пенсионные накопления в той валюте, в которой они планируют их тратить. Тем, кто собирается провести старость в России, сейчас подойдут долгосрочные ОФЗ, благо их доходность подросла и превышает инфляцию», – согласен Антон Прокудин.