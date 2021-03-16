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НОВОСТЬ ЧАСА

Пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити» в Москве потушен

16 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Сможет ли рубль взять реванш над долларом

От рубля ждут новых высот Виталий Тимкив/РИА Новости
Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?  Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Юбилей «арабской весны» в Сирии ставит перед Россией новые задачи

Победив терроризм, Сирии пора восстанавливать экономику и инфраструктуру Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Ровно десять лет назад в Дамаск пришла «арабская весна», которая обернулась для Сирии кровопролитной гражданской войной и развалом экономики. Но при поддержке России Дамаску удалось восстановить контроль над большей частью республики и одержать победу над ИГИЛ. Однако теперь Дамаску и его союзникам надо справиться с новой, не менее сложной задачей. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России надо учиться воевать с британцами в Арктике

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Сообщения о том, что британский фрегат намерен присутствовать в Арктике – это мастер-класс британской пропаганды. И фрегат Британия направит, и за открытость Северного морского пути планирует бороться. Но на самом деле британцам не надо начинать присутствовать в Арктике – они всегда там были. Просто под водой. Подробности...

До запрета Библии на Западе остался всего один шаг

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Само существование Церкви, как сообщества людей, которые верят во что-то свое, а не во что прикажут, является проблемой для любого тоталитарного проекта. Этой цели тоталитарной идеологии – форматировать людям мозги и приводить их в полное повиновение – Библия неизбежно мешает. Подробности...
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Зеленский взвинтил ставки в борьбе за власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Президент Украины, вступив в войну сразу по многим фронтам, взвинтил ставки до предела. В случае развития ситуации по негативному для него сценарию он рискует потерять не только власть. Подробности...
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В США предложили отдать Украину России

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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити» в Москве потушен
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    Сможет ли рубль взять реванш над долларом

    От рубля ждут новых высот    16 марта 2021, 11:08
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?

    Российская валюта в понедельник укрепилась до 73 рублей впервые с декабря, а евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа. Рубль растет против доллара и евро на фоне дорогой нефти, которая поднялась до 70 долларов за баррель.

    Благодаря бюджетному правилу, связь рубля с нефтью снизилась, но все же она сохраняется. «Теперь связь с нефтью не столь прямолинейная и реактивная, какой была до бюджетного правила, но все же дорожающие нефть, металлы и сельскохозяйственные товары толкают рубль к росту», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    По его словам, рубль уверенно себя чувствовал к евро, в то время как к доллару долго не решался на решительный бросок. «Стоп-кран был сорван информацией в СМИ, что Банк России может уже в этом году повысить ставку на 175 пунктов. Хотя, на наш взгляд, в этой истории очень много недопонимания – вряд ли мы увидим столь быстрый разворот регулятора, но эта новость вызвала резкое усиление покупок, столкнув рубль с границы торгового диапазона», – поясняет Купцикевич.

    Также в пользу рубля говорит глобальный рост спроса на рискованные активы в свете принятия крупного пакета стимулирующих мер США, попытки восстановления на рынке ОФЗ, сезонно сильный счет текущих операций в феврале–апреле, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

    Также против России не ввели существенных санкций, что тоже сыграло на руку рублю, добавляет ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

    Впрочем, нынешний курс рубля уже учитывает все возможные санкционные риски, поэтому рубль фундаментально недооценен, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    «Если гипотетически вычесть геополитический фактор из общей картины, то, по нашим оценкам, при текущих ценах на нефть доллар должен стоить в районе 69 рублей»,

    – говорит Бахтин.

    Некоторые эксперты уже заговорили об обвале доллара почти до 70-71 рубля. Однако многое будет зависеть от изменения фундаментальных факторов: упадут ли цены на нефть в районе 50 долларов, ухудшится ли ситуация на мировых рынках, будут ли введены более серьезные санкции, если это вообще случится, говорит Прокудин. Все это может снова ослабить российскую валюту.

    Разворот нефти, по мнению экспертов, наиболее вероятный риск. «Сама нефть явно забуксовала и демонстрирует попытки разворота к снижению внутри дня. На наш взгляд, намного выше шансы, что в последующие месяцы динамика нефти будет тянуть рубль вниз, а не толкать вверх, так как черное золото излишне перегрето и уязвимо для краткой просадки», – говорит Купцикевич. С другой стороны, добавляет он, на пользу рубля работает монетарная политика: Банк России поставил точку в цикле снижения ставок, а растущая инфляция вместе с динамикой ОФЗ создали запрос на повышение ставок.

    В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки Центробанком на 0,25 процентных пункта – до 4,5% уже в эту пятницу и в течение второго квартала. Так считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Это поможет рублю крепнуть в ближайшие месяцы.

    «Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы», – полагает Лисоволик.

    Бахтин ожидает, что до конца весны курс рубля к доллару будет в пределах 72-75, к евро – 87-91. «Укрепление российской валюты к нижним границам этих диапазонов возможно при сохранении ценовой конъюнктуры в нефти на уровне 65-70 долларов за баррель и общерыночных настроений – в зоне risk on, а геополитических угроз – в сдержанном формате», – оговаривает условия эксперт.

    Если цена на нефть удержится выше 70 долларов за баррель до конца марта, то курс снизится до 72, а при цене 75 долларов за баррель – рубль может укрепиться в диапазоне 68-72,

    ожидает начальник управления ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

    Что же делать – покупать или продавать доллары? Однозначного ответа нет. «Если мы говорим о краткосрочных спекуляциях, то лучше покупать доллар с оглядкой на динамику мировых рынков, где американская валюта заметно прибавляет. Если же смотреть на перспективу до нескольких лет, то рублевые депозиты или ОФЗ выглядят привлекательней долларовых вложений с их нулевыми ставками и дырой в бюджете, которая потребует повышения налогов и ограничит рост экономики», – считает Купцикевич.

    «Россиянам стоит держать пенсионные накопления в той валюте, в которой они планируют их тратить. Тем, кто собирается провести старость в России, сейчас подойдут долгосрочные ОФЗ, благо их доходность подросла и превышает инфляцию», – согласен Антон Прокудин.


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