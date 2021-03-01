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Дешевым кредитам в России приходит конец

Кредиты в России могут подорожать уже в 2021 году Игорь Зарембо/РИА Новости
Вот уже больше полугода Россия живет в условиях исторически низких ставок по кредитам. Однако потенциал для снижения ставок исчерпан. Более того, щедрость банков может совсем скоро закончиться – кредиты снова начнут дорожать. Почему это может произойти и как россиянам подготовиться к такому сценарию? Подробности...
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Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

Красные торопились взять Кронштадт до того, как на Балтике вскроется лед – после этого крепость стала бы неуязвимой РИА Новости
«Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Александр Шубин, комментируя шансы на успех вспыхнувшего ровно 100 лет назад антибольшевистского восстания в Кронштадте. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Латвия избавилась от главного сторонника диалога с Россией

Айвар Лембергс много лет не давал покоя атлантистам instagram.com/aivarslembergs
В Латвии брошен в тюрьму Айвар Лембергс – мэр Вентспилса и, пожалуй, самый яркий политик этой страны. Он открыто обвинял руководство Латвии в «идиотизме», пресмыкательстве перед Западом, не боялся публично критиковать США и НАТО. Как на приговор политику повлияли его связи с Россией и заявления о необходимости налаживать добрососедские отношения с нашей страной? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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На Украине наступил 1937 год

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев. Подробности...
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Петр Акопов
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Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди. Подробности...
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Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны. Подробности...
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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    Дешевым кредитам в России приходит конец

    Кредиты в России могут подорожать уже в 2021 году    1 марта 2021, 13:30
    Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Вот уже больше полугода Россия живет в условиях исторически низких ставок по кредитам. Однако потенциал для снижения ставок исчерпан. Более того, щедрость банков может совсем скоро закончиться – кредиты снова начнут дорожать. Почему это может произойти и как россиянам подготовиться к такому сценарию?

    С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки на уровне 4,25% против 6% до пандемии. Это обеспечило супернизкие для нашей действительности ставки по кредитам. Так дешево деньги в России еще не стоили.

    Широкий выбор различных льготных программ кредитования как бизнеса, так и отдельных категорий граждан, удешевил заемные деньги еще больше. Так, ставки по ипотеке в январе 2021 года достигли минимальных значений за всю историю рынка – 7,23%, а на первичном рынке, где действует госпрограмма, и вовсе 5,86%, сообщает банк «Дом.РФ».

    Однако скоро этому может настать конец. Потенциал для снижения ставок как по ипотеке, так и по другим кредитным продуктам, исчерпан. Центробанк больше снижать ключевую ставку не собирается. Более того, он может снова начать поднимать ключевую ставку, причем не в далеком будущем, а уже в этом году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не так давно заявила, что на прогнозном трехлетнем горизонте регулятор будет возвращаться к так называемой нейтральной ставке, которая может меняться, но сейчас это 5-6%. Скорость повышения ставки зависит от инфляции. Эксперты считают, что самое ранее, когда это может произойти – апрель 2021 года, в лучшем случае – ближе к концу года.

    Парадокс заключается в том, что спровоцировать регулятора на повышение ставки могут улучшения экономической ситуации в стране: если наша экономика лихо пойдет в гору, а люди начнут больше потреблять.

    То есть Банк России вынужден будет пойти на такой шаг при более высоких темпах роста российской экономики и при разгоне инфляции выше целевой в 4%.

    Пока ЦБ рассчитывает на то, что инфляцию все же удастся удержать в районе 4% благодаря исчерпанию девальвационного эффекта рубля и сохранения низкого спроса в экономике, так как доходы населения и компаний еще стагнируют. «Но исключить того, что ситуация может оказаться другой, нельзя – прежде всего из-за импорта инфляции: в мире все сильнее отмечается рост цен, прежде всего на сырье, а слабый рубль не позволяет его компенсировать», – объясняет главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

    Когда регулятор решит поднять ключевую ставку, зависит от инфляции. Первый тест будет во втором квартале 2021 года. Апрельское заседание ЦБ в целом будет крайне важным для понимания политики регулятора на текущий год.

    «Если годовая инфляция существенно не снизится, то ЦБ может начать цикл подъема ставки уже весной – самое раннее в апреле»,

    – не исключает Тихомиров. Если, например, инфляция остановится на уровне 5%, то ЦБ, скорее всего, постепенно начнет повышать ставку до 5-5,25% к концу года, но делать это будет маленькими шагами по 25-50 базисных пункта, предполагает эксперт. То есть регулятор избежит резкого повышения ставки, что было бы слишком нервозно и опасно.

    В любом случае велики риски, что к концу 2021 года ключевая ставка будет выше текущих 4,25%. Эксперты ждут роста до 5-6%. Это приведет к росту стоимости кредитов, в том числе ипотечных. Поэтому если есть необходимость приобрести что-то крупное, то лучше сделать это до решения ЦБ поднять ставку.

    «В условиях растущей инфляции лучше брать кредиты пока ставки относительно низкие. Тем самым вы будете снижать стоимость заимствований», – говорит Тихомиров.

    С другой стороны, повышение ставки откроет больше возможностей выгодно инвестировать в инструменты российского фондового рынка, а также открывать депозиты по более высоким ставкам, отмечает Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».

    Практика показывает, что розничные ставки по потребительским кредитам могут подрасти в течение месяца после решения ЦБ, тогда как реакция ипотечных ставок может растянуться на несколько месяцев, говорит Миронюк.

    Минус этой истории в том, что по мере роста ставки и удорожания кредитов, спрос на них будет снижаться, а это будет тормозить темпы роста экономики, указывает Тихомиров. Центробанк своими действиями охладит темпы роста ВВП страны. Почему же регулятор просто не даст российской экономике расти? Реальность несколько сложней экономических теорий. На самом деле, удорожание кредитов неизбежно как при увеличении ключевой ставки регулятором, так и при его бездействии. Только бездействие несет больше долгосрочных негативных последствий для экономики.  

    «Отказ от повышения ставки будет стимулировать еще более быстрое ускорение темпов роста цен. В итоге мы можем столкнуться с инфляцией в 10% и выше, что заставит население и бизнес переводить сбережения в валюту для защиты их от обесценивания. Долларизация экономики снизит эффективность управления финансовой системой со стороны ЦБ и усилит риски, связанные с изменениями внешней конъюнктуры. И в итоге такая ситуация не остановит роста стоимости кредитов, так как банки будут закладывать в ставки рост инфляции», – говорит главный экономист BCS Global Markets.

    У Центробанка цель, конечно, не только добиться инфляции в 4% (хотя она главная), но и обеспечить рост российской экономики. «Но в ряде случаев просто оставить ставку на низком уровне нельзя. Например, если наблюдается снижение реальной процентной ставки (фактической процентной ставки за вычетом текущего темпа инфляции) глубже в отрицательную зону, это может привести к резкому росту инфляции, нестабильности курса национальной валюты и ряду других последствий, которые в конечном итоге негативно скажутся на экономике», – говорит Евгений Миронюк.

    В пример он приводит ошибочную политику турецкого регулятора, который до последнего откладывал повышение ключевой ставки, в итоге непрекращающееся падение лиры заставило центробанк Турции резко повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п., до 10,25% в сентябре 2020 года. Повышать ставку вовремя и маленькими шагами куда более правильная кредитно-денежная политика.


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