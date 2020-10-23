Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян – стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России» Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...

Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

Артём Кирьянов, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации? Подробности...

Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом» Подробности...
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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    Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

    Мягкой политике Банка России придет конец    23 октября 2020, 21:15
    Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России?

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это для России исторический минимум. Когда началась пандемия коронавируса, ставка была 6%, однако когда стало понятно, что ограничения внутри страны из-за вируса приведут к снижению ВВП России впервые с 2015 года, регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике. Уже в июле ставка была снижена до 4,25%. А это значит, что кредитные деньги стали еще более дешевыми. Хотя условия получения кредитов ужесточились. Однако с тех пор регулятор занял выжидательную позицию – уже второй раз подряд он сохраняет ставку неизменной. Неужели эта исторически низкая ключевая ставка – предел для российской экономики, а подешевевшие кредитные деньги не станут еще дешевле?

    Почему же ЦБ осторожничает вместо того, чтобы поставить новый рекорд по низкой ставке? В первую очередь регулятор боится разгона инфляции выше 4%. Сохранение ее на этом уровне – главная цель ЦБ РФ. Помимо сезонных факторов, влияющих на инфляцию, беспокойство может вызывать рост денежной массы, который способен разогнать инфляцию. «С начала года агрегатор денежной массы М2 (это все наличные и безналичные средства в стране, за исключением гособлигаций и сберегательных вкладов – прим. ВЗГЛЯД) вырос более чем на 10%, что диссонирует с сокращением экономики. По итогам года рост может достичь 18–19%», – отмечает председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

    Девальвация рубля, которая происходит на фоне геополитики и слабости торгового и платежного балансов, также может подтолкнуть инфляцию. Одна из главных проинфляционных угроз – это изменение потребительского поведения. В итоге инфляционные ожидания россиян подскочили примерно на 1,3% с начала года, до 9,6%, указывает Салыч.

    «Более низкие ставки могут лишить ширины маневра в будущем по смягчению денежно-кредитных условий. В дополнение ко всему будет более негативное давление на рубль. Учитывая его ослабление с начала года, не слишком выгодно продолжение этого тренда», – считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

    Поэтому Салыч считает, что следующий шаг по снижению ставки на 0,25%, до 4%, Центробанк сделает не раньше 2021 года. Ставки по кредитам, в том числе ипотечным, обычно снижаются в течение нескольких месяцев после изменения ставки регулятором. Эксперт полагает, что потенциал удешевления кредитов сохраняется даже без учета потенциального снижения ставки ЦБ на 0,25%.

    Однако управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что Центробанк успеет еще в этом году порадовать россиян снижением ставки. По его словам, с одной стороны, девальвация рубля с лагом в два–три месяца переходит в инфляцию. С другой стороны, налицо продолжение пандемии, что, наоборот, вполне способно затормозить рост цен. «Чем больше магазинов, торговых центров и ресторанов будет закрываться, чем больше людей будет на самоизоляции, тем ниже спрос, а значит, тем вероятнее дефляция», – говорит Русецкий.

    Учитывая эти разнонаправленные факторы, эксперт ожидает, что до конца этого года ЦБ все-таки сделает еще один шаг и снизит ключевую ставку на 0,25%, а в случае сильного всплеска заболеваний и жестких ограничений будет еще большее снижение. Хотя второй вариант пока выглядит менее вероятным, но ничего исключать пока нельзя.

    Судя по всему, снижение ключевой ставки в России до 4% может оказаться предельным.

    «Пределов для низких ставок для России нет. Теоретически они могут быть и нулевыми при условии глубоко отрицательных ставок у ФРС, ЕЦБ и других ведущих центробанков мира. Имеет значение дифференциал российских и зарубежных ставок, а не номинальный уровень ключевой ставки Банка России. Дифференциал около четырех процентных пунктов между ставкой ФРС и ключевой для Банка России представляется оптимальным», – поясняет Денис Домащенко.

    «Потенциально ставка в России могла бы спуститься ниже 4%, но на трехлетнем интервале это маловероятно ввиду влияния инфляционных факторов. Уводить же реальную ставку в отрицательную зону чревато потерей устойчивости основных финансовых показателей», – говорит Салыч. 

    Любопытно, что нельзя исключать неожиданный поворот – не снижение, а, наоборот, рост ключевой ставки российским ЦБ в ближайшие три года. Такое было в нашей истории не раз, и последний раз столь резкий шаг произошел в декабре 2014 года. Это привело к валютной панике и сильной девальвации рубля.

    Впрочем, Центробанк вряд ли пойдет на резкое неожиданное повышение ставки. Все-таки инфляция находится ниже уровня 4%, и девальвация не вызвала ее рост. «Резкий рост ставки можно предположить только в случае «черных лебедей» – непредсказуемых факторов, например, если будут объявлены жесткие санкции со стороны США и/или Европы. Однако текущий уровень конфронтации и напряженности не выглядит столь экстремальным, так что этот сценарий маловероятен», – говорит Русецкий. ЦБ может поднять ставку при повышенной волатильности валютного рынка, например, если в годовом выражении доллар вырастет к рублю более чем на 40%, отмечает Домащенко.

    Резкое повышение ставки маловероятно, но российский Центробанк может пойти на плавное повышение ставки по мере выхода страны из кризиса. Дело в том, что равновесная ключевая ставка для российской экономики составляет 5–5,5%, указывает Русецкий, что выше текущих 4,25% и ожидаемых 4%.

    Он объясняет, как высчитывается равновесная ключевая ставка: «Если посмотреть среднюю инфляцию по крупнейшим развивающимся странам, то она находится на уровне 4% в последние 10 лет. Целевой ориентир нашего Центрального банка по инфляции как раз 4%. Дальше нужно добавить реальную ставку, уровень которой в настоящее время широко обсуждается специалистами, диапазон варьируется от 1,0% до 1,5%. В итоге мы получаем, что равновесная ключевая ставка для российской экономики составляет 5–5,5%». Русецкий считает, что повышение ставок может произойти в конце 2021 или в начале 2022 года в зависимости от того, как быстро российская экономика начнет выходить из кризиса.

    Поэтому этот и ближайший год могут оказаться самыми лучшими с точки зрения дешевизны кредитных денег в России. «Большая часть кредитных продуктов в России имеет сейчас исторически рекордно низкие среднерыночные ставки. Исключение составляют ставки по кредитным картам, которые по-прежнему отражают потенциально высокий риск просрочки и невозврата задолженности», – говорит Геннадий Салыч.

    При этом рисков кредитных пузырей не видно. «Текущий уровень кредитной нагрузки что физлиц, что государства в целом не выглядит чрезмерно высоким», – говорит эксперт. К примеру, общий объем кредитов населения меньше депозитов (17 трлн против 21 трлн рублей). А валютные резервы государства выше всего внешнего долга (частного и суверенного).

    «Из-за выросших до послевоенных максимумов долгов в развитых странах им выгодно держать процентные ставки ниже инфляции – в районе нуля. Тогда как россияне еще могут наслаждаться положительными реальными ставками в облигациях и дивидендной доходностью в акциях выше инфляции», – заключает Русецкий.


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