Какой президент США выгоден России

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9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Какой президент США выгоден России

    Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов    9 октября 2020, 21:10
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара?

    Рынок гадает, кто же победит на выборах президента США 3 ноября. Опрос Reuters/IPSOS на этой неделе показал, что демократ Байден немного опередил президента-республиканца Дональда Трампа в пяти штатах – Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Флориде и Аризоне – которые сыграют решающую роль в определении победителя. А какой президент был бы выгоднее для России с экономической точки зрения?

    С одной стороны, Байден, в отличие от действующего президента Дональда Трампа, не считает нефтегазовую отрасль приоритетной. Традиционные углеводороды он бы с радостью заменил на зеленую энергетику. Но поможет ли это российскому газу и нефти?

    «Трамп довольно жестко повел себя в отношении «Северного потока – 2». Он сторонник расширения экспорта американского СПГ, поэтому российский трубопроводный газ воспринимает как конкурента. Логично, что Трамп ввел санкции, которые вывели из игры трубоукладочную компанию Allseas и закрутили весь этот детектив, наблюдаемый нами уже год. Для Трампа борьба с «Северным потоком – 2» – это экономический вопрос, а для Байдена – политический. Но России от этого не легче, а будет даже хуже. Демократы считают, что Россия – это империя зла, и ее нужно давить любыми способами. Самый очевидный способ – это бороться с энергетическими проектами России», – считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    Однако влияние Байдена может иметь двоякий эффект. С точки зрения нефти Россия может выиграть от победы в США Байдена, считает Симонов.

    «Для демократов, в том числе для Байдена, нефть и газ – это не приоритетная отрасль в американской экономике. Поэтому при Байдене нефтяников могут обложить новыми налогами в пользу зеленой энергетики. Обама в свое время чуть-чуть не успел ввести эти налоги. Байден к этому вернется. При его победе отношение к сланцам как ведущей индустрии, которую надо оберегать, которую надо кредитовать, может измениться. Ребята с Wall Street не в восторге, что их постоянно заставляют кредитовать отрасль, которая находится на грани рентабельности при нынешних ценах. А в ближайшей перспективе я не жду повышения цен на нефть. Они сохранятся в районе 40 долларов за баррель, что некомфортно для сланцевиков. Поэтому не исключаю сокращения добычи сланцевой нефти при Байдене», – говорит Симонов. Для российских нефтяников это хорошо, так как позиции конкурентов ослабнут и можно будет снизить ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

    С другой стороны, есть риск, что Байден возобновит ядерную сделку с Ираном, которую Трамп разорвал в середине 2018 года. Американские санкции привели к падению добычи нефти в Иране, а победа Байдена позволит вернуть экспорт иранской нефти до 2 млн баррелей в сутки, предупреждает глава Международного энергетического форума и бывший высокопоставленный сотрудник Минэнерго США Джо МакМонигл. По его словам, скорее всего Иран увеличит добычу до 2 млн баррелей не сразу, но «мы увидим немедленный рост на 0,5 млн баррелей в сутки», а «для рынка нефти это очень-очень много».

    «Если Байден вернется к политике Обамы, а именно Обама ранее вернул иранскую нефть на рынки, то этот фактор будет негативен для нас и для цены на нефть тоже»,

    – говорит Симонов.

    По данным TankerTrackers, экспорт из Ирана уже резко вырос в сентябре, несмотря на санкции со стороны США. В сентябре он мог достигнуть 1,5 млн баррелей в день. «Это может быть связано с началом закупки нефти рядом государств, рассчитывающих на победу Байдена на президентских выборах», – отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

    Однозначно сказать, кто был бы лучше для России, «Северного потока – 2» и рубля – Байден или Трамп – сложно, признаются эксперты. С одной стороны, указывает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, давление на российский газ при Байдене может быть ниже, «ослабление вашингтонского лобби, возможно, даст Газпрому вздохнуть свободней». С другой стороны, цены на нефть и газ обещают стать ниже.

    При Трампе, с одной стороны, санкции оказались не столь резкими, как первоначально многие ждали. При нем цены на нефть, скорее всего, будут выглядеть лучше, хотя здесь, конечно, многое будет зависеть и от восстановления мировой экономики. «Однако его бесконечные торговые войны явно давили на мировой спрос на сырье и провоцировали на уход от рисков, то есть продажу доходных активов (включая рубль) и покупку защитных (долларов, иен, франков)», – добавляет Купцикевич.

    Дмитрий Бабин считает, что для России более предпочтителен все же Трамп с точки зрения внешнеполитических рисков. «Еще со времен СССР, отношения с США традиционно ухудшались, когда президентом становился кандидат от демократической партии», – поясняет он.

    «Для котировок нефти, рубля и российских активов предпочтительнее, чтобы действующий президент сохранил свой пост. Это лучше еще и потому, что у Байдена более жесткая позиция по геополитическим вопросам с Россией»,

    – считает Миронюк.

    Между тем рынок явно ставит на победу Байдена, о чем говорит распродажа доллара. В то время как курс доллара падает, курс юаня, наоборот, взлетел до 17-месячного максимума. Он укрепился в пятницу более чем на 1%. Это самый сильный рост за одну сессию более чем за четыре года. Одна из причин – инвесторы считают, что победит Байден, который закончит торговую войну с Китаем.

    На первых порах победа Байдена может ослабить доллар, но в долгосрочной перспективе более жесткая монетарная и фискальная политика этого президента может оказать поддержку доллару, считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». А после победы Трампа доллар будет выглядеть слабо более долгое время, так как он приверженец ультрамягкой монетарной и фискальной политики. Сразу после его победы доллар может обновить двухлетний минимум к основным валютам (ниже 91,7 п.). Впрочем, многое по доллару будет зависеть от ситуации в экономике. Слабое ее восстановление сулит доллару девальвацию к основным валютам, быстрое плюс инфляция выше 2% – укрепит доллар, заключает эксперт.

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