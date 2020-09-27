Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

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27 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

Андрей Манчук, политолог
Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Подробности...

Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    Кажется, весь мир ополчился против рубля    27 сентября 2020, 18:20
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Прошедшая неделя стала самой печальной для российской валюты за последние полгода. Рубль по темпам падения выглядит хуже других валют развивающихся стран. Евро подорожал до 91 рубля, а доллар – до 78. Не за горами и более высокие отметки. Что же происходит с российской валютой – и есть ли хоть малейшая надежда на ее укрепление к Новому году?

    Российский рубль в конце недели обесценился к евро до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Недельный темп падения – самый большой за полгода. Евро подорожал к рублю аж до 91. По отношению к доллару ситуация не лучше: рубль упал в конце недели до самого худшего значения с начала апреля – до 78. 

    Надо сказать, что валюты всех развивающихся рынков сейчас падают. Но рубль выделяется на общем фоне. Он дешевеет быстрее всех. В чем же дело и каковы шансы у рубля в этом году?

    На рубль в последнее время в целом давит геополитика. Все громче становится риторика США против строительства газопровода «Северный поток – 2». В пятницу американские сенаторы предложили наложить санкции на ряд российских чиновников из-за истории с Навальным. Германия, без поддержки которой Газпром не справится с проектом, оказалась на распутье. И пока непонятно до конца по какой дороге пойдет Берлин – хотя, конечно, Россия надеется, что Ангела Меркель не собьется с правильного пути.

    Ко всему прочему, мир снова оказался на грани истерики из-за опасений второй волны карантинных мер. Вирус с приближением осени набирает обороты, причем по всему миру. «В пятницу рубль отреагировал снижением на объявление карантинных мер в Москве», – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

    Этот фактор в целом снижает аппетит к риску, что привело к падению спроса на рублевый госдолг. То есть спрос со стороны инвесторов на ОФЗ снизился, что автоматически лишило рубль поддержки. Доля нерезидентов в ОФЗ упала ниже 30%.

    Наконец, по рублю ударила нефть. Brent не удержался у 44 долларов за баррель и снова ушел к 42 долларам. За неделю нефть потеряла 3%, что не добавило рублю оптимизма, указывает эксперт.  

    «На российский рынок давят еще и события с турецкой лирой. Как правило, проблемы одной из валют развивающихся стран перерастают в общую настороженность для всего блока стран EM (развивающихся)», – объясняет Кириенко. Дело в том, что ЦБ Турции встал на защиту лиры, подняв ключевую ставку на этой неделе. В итоге лира начала укрепляться на 2,5%.

    Еще недавно в мире заговорили о наступлении этапа снижения доллара. И он действительно снижался на фоне победоносного восстановления фондовых рынков после падения в марте. «Однако в последнее время ситуация начала меняться. Сентябрь оправдал звание сложного месяца для фондовых рынков. Первоначально снижение индексов объяснялось ребалансировкой портфелей крупными игроками, теперь – ростом числа заболеваемости в мире, слабыми данными и отсутствием стимулов со стороны правительства США и ФРС», – отмечает управляющий партнер.

    Неужели рублю в этом году уже ничего не светит? Ряд экспертов так не считает.

    Например, аналитики «Альфа-Капитал» спрогнозировали на этой неделе укрепление рубля к концу года на 8–15%. Рубль к доллару вернется к 70 или даже к 65. Оптимистичные перспективы рублю обеспечат прочная экономика, низкий уровень долга, а также активное сальдо по счету текущих операций, считают там.

    До этого эксперты «Ренессанс Капитал» высказали мнение, что рубль недооценен и к концу года вернется к справедливому курсу. И даже санкции США, которые они могут принять до конца года, этому не помешают, потому что санкции вряд ли будут разрушительными, считают аналитики.

    Только жесткие санкции, к которым относятся запрет на расчеты в долларах и в евро Госбанка РФ или запрет на покупку нового госдолга США, могут серьезно обвалить рубль. По оценкам Райффайзенбанка, в случае жестких санкций доллар может подорожать на 10 или даже 15 рублей.

    В Deutsche Bank считают, что нельзя быть уверенным, что худшее для рубля позади. И все же в жесткие санкции пока верят немногие.

    Авторитетный инвестбанк Goldman Sachs также ставит на рост рубля и ряда других валют EM в четвертом квартале этого года. Когда «страсти улягутся», рубль станет привлекательным в силу высокого carry trade (когда инвесторы занимают валюту в стране с более низкой процентной ставкой, инвестируют в активы страны с более высокой процентной ставкой и могут зарабатывать на разнице ключевых ставок) и в силу возможности циклического укрепления в последние три месяца года.

    Высокодоходные валюты развивающихся рынков способны показать ралли в случае разработки вакцины и других позитивных для рисковых активов новостей, считают аналитики инвестбанка.

    До разработки и запуска в массовое производство вакцины рынкам, в том числе рублю, могут помочь новые пакеты стимулов со стороны мировых ЦБ. Вероятно, что в какой-то момент и российский регулятор может вступить в игру и поддержать российскую валюту, если посчитает, что рубль чрезмерно ослаб», – считает Алексей Кириенко.

    Однако пока все факторы выглядят негативно для рубля.

    «Локальные отскоки рубля в сторону укрепления до конца года возможны, но в целом пара евро–рубль идет на 100, а доллар–рубль – к отметке 80»,

    – резюмирует собеседник.

    Обнадеживает лишь то, что вероятность нового финансового кризиса в мире пока невелика. В этом месяце исследователи из Oxford Economics опросили 162 международные компании. По их оценкам, вероятность кризиса в среднем составляет 20% в течение следующих двух лет. С одной стороны, это много. С другой стороны, маловероятно, что финансовый кризис разразится прямо сейчас. По крайней мере, сейчас риски ниже, чем это было в 2008 году, отмечает The Financial Times.

    Во-первых, ФРС США и другие центробанки пообещали сделать все необходимое, чтобы поддержать работу рынков во время пандемии. И они действительно уже влили туда огромные потоки ликвидности. Во-вторых, на этот раз банки не являются зачинщиками кризиса. Капитализация банков в США и в большей части Европы выше, чем в 2008 году.

    Хотя, конечно, в мире никогда не происходило ничего подобного тому, что происходит сейчас. 

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