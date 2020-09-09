Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А во вторник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро?

Накануне курс евро к рублю превысил 90 впервые с февраля 2016 года, а курс доллара к рублю поднялся выше 76 и достиг рекордных значений с этого апреля.

Евро в целом дорожал на протяжении всего лета, однако только сейчас уверенно перевалил за 90 рублей. Этому способствовало два момента. «Во-первых, евро активно рос по отношению к доллару: с майских 1,10 он доходил к началу сентября до 1,20, а это уже 9% роста. Это семь–восемь рублей сверху даже при стабильном курсе российской валюты. Глобальные игроки рынка искали валюты и активы, которые, в отличие от доллара, все еще были дешевы, и евро стал самым очевидным кандидатом», – говорит Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

Во-вторых, помимо роста самого евро заметно слабел и рубль. «В начале лета это было связано с остановкой продажи долларов Центробанком в рамках бюджетного правила, затем добавился фактор снижения ключевой ставки, позднее начали играть сезонные факторы, связанные с оттоком валютных инвестиций и ухудшением платежного баланса РФ», – отмечает Емельянов.

За ослаблением рубля стоит сокращение профицита торгового баланса до 17-летних минимумов: он рухнул из-за выполнения сделки ОПЕК+, ведь по ней Россия сократила добычу нефти на 19% с марта по июль, говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Свою лепту, конечно, внесла и политика, в частности разговоры о возможных санкциях против РФ. Обычно в такие моменты российская валюта теряет не менее 10% своей цены. Однако сейчас рубль держится лучше. Оно и понятно – пока только идут спекуляции вокруг санкций от ЕС.

Что значит рост европейской валюты для россиян? Отразится ли этот процесс на их кошельках?

«Евро с майских 76,5 поднялся до 90, что равноценно удорожанию в 18%. С начала года, когда европейская денежная единица торговалась на многолетних минимумах, рост составил внушительные 33%. Поэтому

для россиян, которые держат сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, это очевидный успех. Они отбили свои вложения на годы вперед»,

– отмечает Емельянов.

Тем, кто купил валюту по весне, планируя отпуск в Европе, но летом не смог поехать отдыхать из-за карантина, тоже повезло. «Туристы сэкономили порядка 10 рублей с каждого купленного евро. Для путевки средней стоимостью около 2000 у. е. это означает «скидку» на отдых в размере 20 тыс. рублей. Для тех, кто тянул и не покупал валюту зимой или весной, все наоборот: сейчас они переплатят за отдых 15–20%», – подсчитал эксперт.

Отдых в Европе для россиян в любом случае подорожает. Впрочем, пока границы закрыты, эта ситуация не выглядит критичной.

Логично ожидать роста цен на импортные товары из Европы. В российской структуре импорта на рубли приходится треть расчетов, на доллары – треть, и на евро – тоже треть. «Впрочем, это не особо связано с тем, в какой валюте выставлены ценники. Например, товарооборот с Китаем сейчас ведется больше за евро, чем за доллары. Поэтому фактически россияне смогут почувствовать на себе удорожание только по тем товарам, которые произведены внутри Евросоюза. Это, например, эксклюзивная одежда и обувь, отдельные модели и марки автомобилей, деликатесные виды продуктов, в том числе хамон, вино, сыры, оливки, сложное цифровое оборудование. На инфляции это сильно не скажется, так как объемы потребления невелики на фоне всего импорта», – считает Емельянов.

«Рост цен не будет столь драматичным, как это было в 2015 году. Рубль начал падать с гораздо более низких уровней, чем в 2014 и 2016 годах. Привязка к валютам производимых товаров снижается. Кроме того, многие продавцы сейчас демпингуют в борьбе за покупателя, и это будет несколько ослаблять проинфляционное давление», – считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Также важно, насколько глубоко и надолго ослабнет российская валюта. Даже если рубль просядет ниже 90 за евро, но через несколько месяцев санкционная риторика смягчится и нефть вырастет в цене, то инфляция вырастет незначительно, указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Но если мы пойдем по пессимистическому сценарию и снижение рубля не только усугубится, но и с новой курсовой реальностью мы будем жить три года, то это окажет влияние на большинство товаров. Потому что даже в товарах, производимых в России, есть импортная составляющая», – добавляет эксперт.

Что же дальше ждать от евро и доллара россиянам? В отличие от 2014 и 2016 годов, когда евро также доходил до 90 рублей, такого большого разрыва между евро и долларом не было. Сейчас он доходит аж до 14 рублей. «Если предположить, что рубль в ближайшее время вновь просядет до 82 единиц за доллар, и при этом евро укрепится до своих двухлетних пиков, то в рублях он вполне может стоить 100–102 рубля. Но это не основной, а больше гипотетический сценарий», – говорит Емельянов.

Более вероятный сценарий выглядит так. Евро на самом деле с трудом достиг отметки 90 и на последних сессиях уже начал остывать в паре с долларом. Поэтому евро существенно выше уже не пойдет, считает эксперт. «Но если рубль продолжит лихорадить, то в отдельные сессии на этой неделе мы можем увидеть евро по 93–94. Доллар при этом вполне может отрастать выше 77, но вряд ли сможет дойти до 78.

Среднесрочный предел снижения рубля практически исчерпан. Иными словами, если у вас есть валюта и желание на этом заработать в рублях – продавайте ее сейчас»,

– рекомендует аналитик «Фридом Финанс».

Купцикевич считает, что рубль вполне может оказаться в области 90–93 за евро и на подходе к 80 за доллар, после чего рубль развернется к росту. «На ближайшие месяцы доллар – король. Он ощутимо упал с марта, став привлекательным для покупок, и ему есть куда расти. Более того, властям США необходимо утвердить веру в доллар на рынках, чтобы иметь возможность и далее продавать облигации на триллионы долларов, так что они могут поддержать его рост словесными интервенциями», – считает эксперт.

Конечно, по его словам, в случае самого оптимистичного сценария, если «завтра» тучи начнут рассеиваться, российская валюта имеет потенциал вернуться к 75 за евро и 65 за доллар в перспективе двух–пяти лет. «Однако долгосрочно рубль имеет тенденцию к ослаблению, которая периодически прерывается, но потом выстреливает, как это было в 2008, 2014, а также ранее в 2020 году», – заключает Купцикевич.

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Найти самую выгодную валюту для вложений на самом деле непросто. Именно поэтому инвесторы предпочитают хранить в корзине разные яйца.

«С точки зрения россиянина, который получает доход в рублях, все базовые валюты хороши для инвестиций, когда рубль проходит стадию укрепления. Для текущей ситуации это значит – когда доллар стоит не более 72 рублей», – отмечает Емельянов. Сейчас рубль пребывает в состоянии низкого полета, и в такой период, по его мнению, лучше не конвертировать рубль в любую из базовых резервных валют (евро, доллар, швейцарский франк, британский фунт, японская иена). «Потому что с высокой вероятностью случится откат котировок, и вы зафиксируете рублевый убыток», – заключает собеседник.

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