США ослабляют доллар послевоенными методами

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Как СССР стал великой танковой державой

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100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
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Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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    США ослабляют доллар послевоенными методами

       31 августа 2020, 22:25
    Фото: Bernhard Claßen/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте?

    После коронавируса доллар будет слабее иены, франка или евро, прогнозирует Bloomberg. В конце прошлой недели доллар уже подешевел до самого низкого уровня с мая 2018 года. Это произошло после того, как ФРС подтвердило ультрастимулирующую денежно-кредитную политику на долгосрочной основе. Она подстегивает инфляцию сильней, чем это было раньше, что окажет давление на доллар. Разгон инфляции необходим для подстегивания экономического роста.

    Объявление новой стратегии ФРС фактически подтвердили опасения, что восстановление экономики США после коронакризиса будет долгим и тяжелым. «Высоки ожидания, что Штаты будут идти позади в период восстановления, и им придется дольше держать ставки низкими, что будет сокращать привлекательность вложений в долларовые облигации и подтачивать курс американской валюты», - говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Новая политика ФРС также означает, что доходность долларовых активов останется отрицательной, и это может спровоцировать новую волну ослабления доллара.

    Последние пять лет мир жил в эпоху сильного доллара, потому что ставки в США повышались и выросли до 2%, тогда как на ключевых финансовых рынках - в Европе, Японии и Швейцарии – ставки были нулевые. В итоге капитал уходил на рынок США, где ставки выше. «Однако в этом же году картина изменилась: все ставки упали до нуля, разница в ставках сошла на нет. Ставки будут ниже инфляции в ближайшие годы. А это значит, что доллар будет слабеть – особенно в условиях, когда дефицит бюджета США находится на максимальном уровне», - объясняет Андрей Русецкий, управляющий активами БКС.

    Слабый доллар может быть выгоден пострадавшей американской экономике. «Ослабление доллара сейчас в интересах США, так как Дональд Трамп поставил цель вернуть производство в США. Некоторое ослабление доллара пойдет экономике США на пользу, американские товары станут доступнее для экспорта», - считает Елена Беляева, аналитик ИК «Фридом Финанс».  

    Американцам необходимо поддерживать низкими процентные ставки, чтобы удержать под контролем стоимость обслуживания госдолга, говорит Купцикевич. За счет более слабого доллара США могут решить проблему сильно раздутого госдолга, который еще в прошлом году достиг 100% уровня к ВВП. В этом году минфин США занял рекордно много, чтобы обеспечить гигантские пакеты помощи в кризис, и планирует новые займы на рынках под новые финансовые стимулы.

    «Одним из последствий эпидемии 2020 года стал взрывной рост государственного долга до максимумов, которые мы видели после Второй Мировой войны. Средний уровень долга развитых стран – 120% к ВВП, чтобы его снизить до уровня в 100% (как в 2019 году), достаточно держать уровень процентных ставок на 2% ниже номинальных темпов роста экономики, и тогда долг к ВВП за 10 лет снизится на 20%», - отмечает Русецкий.

    Ослабление валюты для снижение госдолга – это уже проверенный действенный способ. Именно так США поступили после войны. «ФРС контролировала кривую доходности с 1946 по 1956 годы, что помогло сдуть около половины госдолга относительно ВВП до 62%. Госдолг снижался и в последующие десятилетия, но к тому времени ФРС уже не было необходимости проводить жесткую политику контроля за кривой доходности. Доллар вернулся к устойчивому росту только в 1980-е, когда в ФРС сконцентрировались на борьбе с инфляцией. Ровно наоборот от того, что делают сейчас», - напоминает Александр Купцикевич.

    Все это и дает основания ожидать от доллара снижения, причем, многолетнего. Однако стоит понимать, что речь идет о резервной валюте, а не валюте развивающихся стран. Поэтому резкого обвала курса доллара не будет. Ослабление доллара будет долгим и плавным.  

    «В отличие от валют развивающихся рынков, колебания резервных валют редко выходят за пределы 20% в год и 50% за 5 лет», - говорит Купцикевич. Так, индекс доллара начал свое ослабление в мае этого года. С марта 2020 года он снизился менее чем на 10%. «За год в худшем случае для доллара может произойти снижение еще на 12% от текущих уровней, а через 5 лет мы можем стать свидетелями исторических максимумов евро к доллару», - прогнозирует Купцикевич.

    Однако приведет ли новый цикл ослабления доллара к краху американской валюты? Тоже маловероятно. В прошлый раз индекс доллара за шесть лет снизился на 40% со 120 до 72 пунктов в 2002-2008 годах. «Тогда тоже было много апокалиптических прогнозов о крахе доллара, но этого не произошло, не произойдет и сейчас. Пока доллар остается мировой резервной валютой, пока он занимает ведущее место в системе международных расчетов (торговля нефтью, металлами, международные кредиты), ничего катастрофического с долларом не случится. Некоторое снижение, конечно, возможно, но в той степени, которое будет устраивать США», - говорит Елена Беляева.

    Стоит учитывать, что речь идет об индексе доллара (создан в 1973 году) к корзине валют, состоящей из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Вес каждой валюты в корзине ежегодно меняется на основе ее доли в международной торговле. Доля евро самая большая и достигает почти 60%, а самая маленькая доля у франка – менее 4%.

    Это значит, что ослабление доллара к этим валютам еще не означает его слабость к валютам развивающихся стран, в частности, к российскому рублю.

    «На графиках российского рубля, китайского юаня, мексиканского песо, бразильского реала и прочих валют развивающихся стран - ослабления доллара в последнее время не видно. Скорее наблюдаются признаки возможного разворота к росту доллара в ближайшем будущем. Так что ослабление доллара – это факт не из российской реальности, и рассчитывать на него нам не стоит», - считает Беляева.

    Однако многолетний цикл слабости доллара обещает стать хорошей новостью для нефти, и уже через нее опосредованно может позитивно повлиять на рубль.

    «Прошлый многолетний цикл падения доллара с 2003 по 2008 год привел к росту рубля на четверть. Курс доллара к рублю тогда упал с 32 до 23,5.

    Правда, всего за несколько месяцев 2008 года это многолетнее восхождение рубля было перекрыто кризисом», - напоминает Купцикевич. По его словам, цены на нефть могут показать кратный рост в ближайшие годы.

    Однако рубль вряд ли будет расти теми же темпами. С 2008 года ситуация кардинальна изменилась. Курс рубля отвязали от нефти, и он уже не копирует слепо ее динамику. «Вполне возможно, что рублю удастся прибавить «лишь» 10-20% в ближайшие 5 лет в случае устойчивого снижения доллара, то есть уйти в область 67-60, - говорит Купцикевич. - Однако с такими прогнозами стоит быть осторожным, ведь вряд ли можно говорить, что все экономические и политические потрясения уже позади. Вполне может оказаться, что рублю еще предстоит пережить пару штормов в ближайшие месяцы».

    «Доллар будет слабеть против корзины валют и сырья, однако по отношению к рублю ситуация иная. Рубль по отношению к доллару может либо «стоять на месте», либо ослабевать, поскольку инфляция в России выше, чем в США», - пессимистичен управляющий активами БКС. 

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