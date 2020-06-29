Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны?

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС спрогнозировал, что к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 рублей за один доллар. Его ожидания основаны на прогнозе аналитиков, что нефть к концу года подорожает до 60 долларов за баррель.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс–минус 60 к доллару», – сказал Греф. Впрочем, он сделал одно важное уточнение - в случае второй волны COVID-19 «рубль, возможно, станет колебаться».

Сейчас рубль варьируется в районе 70 за доллар, а в понедельник курс доллара впервые за две последние недели превысил 70 рублей на фоне снижения нефтяных цен. Нефть только-только преодолела 40-долларовый рубеж, но ее котировки продолжает сильно штормить. По сути, Герман Греф верит, что несмотря на сильнейший экономический кризис, к концу года рубль и нефть вернутся к докризисным показателям. «В начале 2020 года доллар стоил 61-62 рубля при цене Brent около 66-69 долларов за баррель», - напоминает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

Ожидать укрепления рубля к доллару до 60-62 можно только при оптимистичном сценарии, а его вероятность невелика, указывает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Вероятность того, что курс рубля приблизится к 60-62 за доллар к концу этого года, невысокая, согласна Василиса Баранова. По ее словам, это возможно, если будет наблюдаться быстрое восстановление мировой экономики, а эффект от второй волны коронавируса должен быть минимальным (или же вообще отсутствовать).

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Греф как раз считает, что российская экономика проходит вызванный коронавирусом кризис лучше прогнозов. Если раньше Сбербанк давал прогноз падения ВВП России от 6 до 9%, то сейчас речь идет о примерно минус 4,2–4,5% ВВП (если опять же не случится повторной волны коронавируса). С другой стороны, на рынке черного золота должно устойчиво действовать соглашение ОПЕК+, никто не должен наращивать добычу, либо спрос на углеводороды должен восстанавливаться лучше ожиданий.

Однако оптимизм Грефа разделают немногие. Так, Греф в качестве оснований для укрепления рубля указывает на рост стоимости нефти с текущих 40 до 60 долларов за баррель, то есть на целых 50%. «Однако ни МЭА, ни Минэнерго РФ, ни аналитические агентства не дают прогнозы по росту котировок выше 50 долларов за баррель до конца этого года. И то – при условии, что не будет второй волны пандемии, которая уронит спрос и котировки вместе с биржевыми индексами», - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Та же ситуация и по ослаблению доллара на 10-15% к концу года, о котором по факту говорит Греф. На такое укрепление рубля к американской валюте делают ставку только немногие эксперты - несмотря на то, что происходящее в США действительно дает для этого некоторые поводы.

«Пандемия, активное наращивание госдолга, социальные беспорядки, которые могут перерасти в гражданскую войну, инфляция – все это в США есть. Но для падения доллара нужно, чтобы одновременно с этими процессами происходило укрепление валют главных торговых партнеров США, то есть ЕС, Канады, Мексики, Японии и КНР. Однако к этому нет предпосылок: мировая экономика вошла в штопор и все страны теряют ВВП, а восстановление спроса прогнозируется не раньше, чем через год-два», - указывает Деев.

Мнение главы Сбербанка явно расходится с ожиданиями большинства именитых и авторитетных экономистов. «Прогнозы МВФ, ВТО, ООН, «Морган Стенли» и большого числа инвесторов мирового уровня дружно говорят другое: мы вошли в мировую рецессию, самую глубокую за сто лет. А наша страна слишком сильно зависит от экспорта сырья, чтобы надеяться на укрепление национальной валюты, когда даже сильнейшие экономики мира испытывают трудности», - считает Артем Деев.

По прогнозу АКРА, среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 70-72 рублей за доллар при среднем значении за первое полугодие около 69-70 рублей. «Из-за вероятности второй волны коронавируса существует риски повторного ослабления рубля на какой-то промежуток времени. Если волна будет относительно короткой, то есть вероятность, что к концу года нефть подорожает выше 50 долларов за баррель. В таком случае рубль может опуститься ниже 70 за доллар, но маловероятно, что снизится вплоть до 60-62 рублей», - поясняет Баранова прогноза АКРА.

В «БКС Премьер» ожидают, что во втором полугодии рубль ждет не укрепление, а наоборот - ослабление, хоть и умеренное. К концу года доллар будет стоить 73 плюс-минус два рубля за доллар, говорит Покатович.

Он аргументирует свой прогноз рядом фактором. «Во-первых, сезонность второго полугодия продолжит работать против рубля, счет текущих операций продолжит ослабляться. Во-вторых, мы ожидаем, что по итогам года цены на нефть сформируются вблизи 40 долларов. Поэтому позиции рубля будут оставаться ослабленными», - поясняет Покатович. При такой невысокой цене и сокращении добычи Россией в рамках ОПЕК+, умеренное ослабление рубля будет к тому же выгодным и с точки зрения наполняемости бюджета.

В-третьих, ЦБ РФ даже после активного снижения ставки в июне может продолжить снижать ставку, например, до уровней 4% и ниже. Это сделает российский долг менее привлекательным для иностранных инвесторов, а значит, приведет к оттоку иностранного капитала из России. А это фактор против рубля.

Собственно,

рубль по 72 за доллар и баррель по 40 долларов к концу года – это еще не самый страшный сценарий.

Если он реализуется, то, по сути, это будет означать фиксацию стабильности. Рубль с нефтью останутся примерно на тех же уровнях, что и сейчас.

Однако существуют риски ослабления рубля ниже 75 за доллар. «Например, в случае второй волны вирусной пандемии и нового витка паники на рынках инвесторы могут вернуться к распродажам риска, что выльется в давление на нефть и снижение рубля к уровням 75-78 рублей за доллар», - говорит Покатович. К аналогичному ослаблению рубля, по его словам, может привести и реализация санкционных рисков в отношении России в связи с нарастающей в США кампанией по выборам президента страны.

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