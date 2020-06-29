Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

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После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
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              Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

              Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года    29 июня 2020, 20:35
              Фото: Сергей Коньков/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны?

              Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС спрогнозировал, что к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 рублей за один доллар. Его ожидания основаны на прогнозе аналитиков, что нефть к концу года подорожает до 60 долларов за баррель.

              «Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс–минус 60 к доллару», – сказал Греф. Впрочем, он сделал одно важное уточнение - в случае второй волны COVID-19 «рубль, возможно, станет колебаться».

              Сейчас рубль варьируется в районе 70 за доллар, а в понедельник курс доллара впервые за две последние недели превысил 70 рублей на фоне снижения нефтяных цен. Нефть только-только преодолела 40-долларовый рубеж, но ее котировки продолжает сильно штормить. По сути, Герман Греф верит, что несмотря на сильнейший экономический кризис, к концу года рубль и нефть вернутся к докризисным показателям. «В начале 2020 года доллар стоил 61-62 рубля при цене Brent около 66-69 долларов за баррель», - напоминает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

              Ожидать укрепления рубля к доллару до 60-62 можно только при оптимистичном сценарии, а его вероятность невелика, указывает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Вероятность того, что курс рубля приблизится к 60-62 за доллар к концу этого года, невысокая, согласна Василиса Баранова. По ее словам, это возможно, если будет наблюдаться быстрое восстановление мировой экономики, а эффект от второй волны коронавируса должен быть минимальным (или же вообще отсутствовать).

              Греф как раз считает, что российская экономика проходит вызванный коронавирусом кризис лучше прогнозов. Если раньше Сбербанк давал прогноз падения ВВП России от 6 до 9%, то сейчас речь идет о примерно минус 4,2–4,5% ВВП (если опять же не случится повторной волны коронавируса). С другой стороны, на рынке черного золота должно устойчиво действовать соглашение ОПЕК+, никто не должен наращивать добычу, либо спрос на углеводороды должен восстанавливаться лучше ожиданий.

              Однако  оптимизм Грефа разделают немногие. Так, Греф в качестве оснований для укрепления рубля указывает на рост стоимости нефти с текущих 40 до 60 долларов за баррель, то есть на целых 50%. «Однако ни МЭА, ни Минэнерго РФ, ни аналитические агентства не дают прогнозы по росту котировок выше 50 долларов за баррель до конца этого года. И то – при условии, что не будет второй волны пандемии, которая уронит спрос и котировки вместе с биржевыми индексами», - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

              Та же ситуация и по ослаблению доллара на 10-15% к концу года, о котором по факту говорит Греф. На такое укрепление рубля к американской валюте делают ставку только немногие эксперты - несмотря на то, что происходящее в США действительно дает для этого некоторые поводы.

              «Пандемия, активное наращивание госдолга, социальные беспорядки, которые могут перерасти в гражданскую войну, инфляция – все это в США есть. Но для падения доллара нужно, чтобы одновременно с этими процессами происходило укрепление валют главных торговых партнеров США, то есть ЕС, Канады, Мексики, Японии и КНР. Однако к этому нет предпосылок: мировая экономика вошла в штопор и все страны теряют ВВП, а восстановление спроса прогнозируется не раньше, чем через год-два», - указывает Деев. 

              Мнение главы Сбербанка явно расходится с ожиданиями большинства именитых и авторитетных экономистов. «Прогнозы МВФ, ВТО, ООН, «Морган Стенли» и большого числа инвесторов мирового уровня дружно говорят другое: мы вошли в мировую рецессию, самую глубокую за сто лет. А наша страна слишком сильно зависит от экспорта сырья, чтобы надеяться на укрепление национальной валюты, когда даже сильнейшие экономики мира испытывают трудности», - считает Артем Деев.

              По прогнозу АКРА, среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 70-72 рублей за доллар при среднем значении за первое полугодие около 69-70 рублей. «Из-за вероятности второй волны коронавируса существует риски повторного ослабления рубля на какой-то промежуток времени. Если волна будет относительно короткой, то есть вероятность, что к концу года нефть подорожает выше 50 долларов за баррель. В таком случае рубль может опуститься ниже 70 за доллар, но маловероятно, что снизится вплоть до 60-62 рублей»,  - поясняет Баранова прогноза АКРА.

              В «БКС Премьер» ожидают, что во втором полугодии рубль ждет не укрепление, а наоборот - ослабление, хоть и умеренное. К концу года доллар будет стоить 73 плюс-минус два рубля за доллар, говорит Покатович.

              Он аргументирует свой прогноз рядом фактором. «Во-первых, сезонность второго полугодия продолжит работать против рубля, счет текущих операций продолжит ослабляться. Во-вторых, мы ожидаем, что по итогам года цены на нефть сформируются вблизи 40 долларов. Поэтому позиции рубля будут оставаться ослабленными», - поясняет Покатович. При такой невысокой цене и сокращении добычи Россией в рамках ОПЕК+, умеренное ослабление рубля будет к тому же выгодным и с точки зрения наполняемости бюджета.

              В-третьих, ЦБ РФ даже после активного снижения ставки в июне может продолжить снижать ставку, например, до уровней 4% и ниже. Это сделает российский долг менее привлекательным для иностранных инвесторов, а значит, приведет к оттоку иностранного капитала из России. А это фактор против рубля.

              Собственно,

              рубль по 72 за доллар и баррель по 40 долларов к концу года – это еще не самый страшный сценарий.

              Если он реализуется, то, по сути, это будет означать фиксацию стабильности. Рубль с нефтью останутся примерно на тех же уровнях, что и сейчас.

              Однако существуют риски ослабления рубля ниже 75 за доллар. «Например, в случае второй волны вирусной пандемии и нового витка паники на рынках инвесторы могут вернуться к распродажам риска, что выльется в давление на нефть и снижение рубля к уровням 75-78 рублей за доллар», - говорит Покатович. К аналогичному ослаблению рубля, по его словам, может привести и реализация санкционных рисков в отношении России в связи с  нарастающей в США кампанией по выборам президента страны.

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