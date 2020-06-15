Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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              Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

              В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы США   15 июня 2020, 20:45
              Фото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает - новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз.

              Новые очаг заражений на оптовом рынке в пригороде Пекина, а также рост числа заболевших в штатах США, которые снимают карантинные ограничения, встревожили инвесторов на всех мировых рынках. В США в субботу было выявлено 25 тыс. заражений – это максимум со 2 мая. Вторая волна пандемии может привести к возобновлению ограничений и карантина.

              «Индекс страха» VIX (индекс волатильности, который оценивает стоимость риска в опционах на акции США) за последнюю пару сессий поднялся с 27 пунктов до 43 и выше. Сейчас он находится на отметках конца апреля, когда мир переживал наиболее активный этап пандемии. Инвесторы боятся, что экономика не будет расти V-образно и что нас ждут условные «русские горки» по синусоиде еще не один месяц», - отмечает председатель правления банка «Фридом Финанс». Геннадий Салыч.

              В итоге в понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы США, что обещает открытие Америки в минус на 2% (это очень много). Опасения за спрос в случае второй волны пандемии оказывают давление на рынок нефти, основной драйвер для рубля.

              В итоге российская валюта падает вместе с другими валютами развивающихся рынков, так как глобальное беспокойство снижает аппетит к риску. Доходность облигаций растет.

              Угроза нового обвала существует по нескольким причинам. «Во-первых, если действительно произойдет вторая волна пандемии коронавируса, то мировое потребление снова рухнет, что означает падение котировок нефти, фондовых рынков и валют развивающихся стран. Это приведет к обвалу всего и вся, кроме золота», - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

              Однако не только вторая волна может стать причиной нового обвала. Даже если ее в итоге не будет, то надо понимать, что мировая экономика уже вошла в полноценную рецессию, причем, по заявлению Всемирного банка, в самую глубокую за последние 100 лет. «И сейчас обвал может произойти после выхода плохой статистики по Еврозоне, по Китаю или по США, так как эти цифры станут констатацией факта больших проблем у первых экономик мира», - говорит Деев.

              «В любом случае, будет вторая волна пандемии или нет, оптимистичные прогнозы делать крайне сложно. Для резкого подъема, восстановления нет оснований.

              Пример Китая после жесткого карантина показал, что страна, пережив эпидемию, не может полностью восстановить потребление. Экономика КНР за два месяца простоя потеряла 10% ВВП, а спрос восстановился в разных отраслях лишь на 80-85%», - отмечает эксперт. 

              Наконец, считает Деев, даже без учета возможно второй волны все негативные последствия текущего карантина (остановка экономики, разрыв торговых и логистических цепочек) мир начнет ощущать ближе к осени, проблемы только нарастают. «Это массовая безработица, рост цен, в том числе на продукты питания, увеличение социальной напряженности и т.д.», - говорит эксперт. Например, в США отмечается самый сильный рост цен на продукты питания за последние 50 лет. С начала года молочные продукты, фрукты и овощи подорожали на 15%, безалкогольные напитки, крупы и хлеб - на 29%, мясо, птица, рыба и яйца - на все 43%.

              По прогнозу Деева, нефть будет находиться, в лучшем случае, в диапазоне 40-45 долларов с перспективой роста к концу года до 50 долларов за баррель. Однако ЦБ и Минфин поддержит рубль в условиях таких цен путем продажи валюты из резервов. И все же постепенное ослабление российской валюты возможно – до 80 рублей в паре с долларом и до 90 рублей в паре с евро, не исключает эксперт.

              По оценке ОЭСР, в случае реализации сценария второй волны пандемии (сейчас или осенью), глобальный ВВП может просесть на 7,6%. «В числе главных пострадавших снова рискует оказаться транспортный сектор, туризм, сферы услуг и развлечений. Рубль при таком сценарии может ослабеть до 75-80 за доллар. Потому что это рисковый актив и нефть может вернуться в районе 35 долларов и ниже»,  - считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Его базовый сценарий: если второй волны удастся избежать, то нефть к концу года будет 40 долларов, а рубль в районе 73 за доллар плюс-минус два.

              «Прямо сейчас это будет не вторая волна, а жирный хвост первой волны. Базовым сценарием стоит считать, что сейчас коррекционный откат, а не новая волна, которая вернет рынки на минимумы марта», - считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Просто многие фондовые индексы и акции подросли после мартовского коллапса, потому что у инвесторов были слишком оптимистичные ожидания, что экономики как быстро упали, так и быстро выйдут из коронакризиса. Но судя по всему, теперь всем придется вернуться к реальности.

              Пока нет смысла спекулировать на страхах перед отрицательной нефтью, считает эксперт. Нефть, говорит он, может уйти в область 20 долларов только если разом сработают сразу несколько факторов: и добыча начнет расти, и на фоне падения экономики центробанки и правительства не будут оказывать поддержку. Пока же ограничения по добыче нефти продлены, а поддержка в разных странах сохраняется и даже увеличивается. Верхняя граница по нефти – это 40 долларов за баррель. А вот доллар вполне может вернуться к 75 рублям в ближайший месяц, и дойти до 80 рублей – в сентябре-октябре, считает Купцикевич. «Плавное ослабление рубля – это сравнительно благоприятный сценарий для российских экспортеров и сравнительно адекватная реакция рынка на падение нефтегазовых доходов», - считает он.

              «Правительства многих стран, в том числе России, использовали весенний локдаун как способ научиться борьбе с болезнью и растянуть кривую заболеваемости, а не питали иллюзий о победе над COVID-19 за пару месяцев. Прошел первобытный страх перед неизведанной угрозой, а системы здравоохранения выработали для себя ряд мер. И в правительствах уже объявляют, что не будут спешить закрывать экономики снова», - резюмирует Купцикевич. Поэтому вторая волна эпидемии, если она случится, скорее всего, пройдет без повторения тотального карантина.

              «Накоплены средства защиты, наработана практика, есть частично сформированный коллективный иммунитет. Поэтому точного повторения мартовской ситуации на рынке мы уже никогда не увидим. Но какие-то элементы паники могут повториться», - заключает Геннадий Салыч.

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