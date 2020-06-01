Рубль вырвался в лидеры

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 22:01  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов — так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...

Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Рубль вырвался в лидеры

              Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятным   1 июня 2020, 21:40
              Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Самофалова

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              Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков.

              Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей. В мае доллар улетел выше 75 рублей, однако 1 июня он уже почти на 6 рублей или 7% дешевле – 69,50, чем в начале прошлого месяца. То, что рублю удалось укрепится за эту отметку – особенно важно.

              «Преодоление уровня 70 способно стать сигналом, что рубль перешел к устойчивому росту, а не просто скорректировался после обвала. Если вспомнить, то отметка в 70 была важным сопротивлением и в 2018 году. Предполагалось, что, уйдя выше 70 в марте, рубль может никогда не вернуться под нее, как это ранее было с отметками 25 и 50 в предыдущие годы. Попытки уйти ниже были, но доллар мощно выкупали на этой просадке. Поэтому сейчас локально ситуация настраивает на оптимизм», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              В мае рубль находился в числе лидеров по восстановлению, уступив лишь мексиканскому песо и южноафриканскому ранду, замечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

              Рубль растет в первую очередь вслед за нефтью, которая благодаря сделке ОПЕК+ стоит уже 37 долларов за баррель и стремится к 40 долларам. На черное золото повлияли просочившаяся информация о том, что встреча ОПЕК+ переносится с 9 на 4 июня. Но главное, что по слухам, соглашение о максимальном снижении добычи может быть продлено еще на один-два месяца, то есть на июль-август, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Напомним, что сделка предполагает максимальное урезание добычи только в мае и июне, а с июля добыча должна подрасти на 2 млн баррелей в сутки. Однако Саудовская Аравия и ряд других членов ОПЕК считает, что это еще рано делать, нефть восстановилась недостаточно.

              Возможно, между Саудовской Аравией и Россией есть противоречия, и более ранняя встреча нужна для поиска компромисса. «Не исключено, что Саудовская Аравия пытается убедить РФ воздержаться от частичного восстановления добычи с июля. Полагаем, что компромисс будет найден, и текущие ограничения добычи могут быть продлены еще на два месяца, и в будущем сроки также могут расширяться», - предполагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

              Первые результаты сделки ОПЕК поражают – большинство из 20 стран, подписавших соглашение, смогли достичь высокого уровня снижения добычи. Да и США, которые не участвовали официально в сделке, за два месяца сократили добычу на целых 12% или 1,6 млн баррелей в сутки. В Канаде добыча сократилась на четверть или на 1 млн баррелей в сутки (в Альберте). Пятничные данные по сокращению числа работающих буровых в США тоже внесли свой вклад в рост цен на нефть.

              Другое дело, что вспыхнувшие в десятков городов США протесты из-за смерти чернокожего во время задержания, сделали перспективы восстановления американской экономики более туманными. А росту спроса на нефть в Европе и Азии может помешать возможная вторая волна коронавируса – такие опасения существуют. Не говоря уже о рисках введения санкций против Китая из-за Гонконга, от чего Дональд Трамп пока отказался.

              Впрочем, если ОПЕК+ действительно продлит максимальное сокращение добычи на несколько месяцев, то нефть может уже в июне закрепиться выше 40 долларов за баррель марки Brent, считает Танурков. Эта отметка важна для России потому, что именно при такой цене верстается бюджет. Когда нефть стоит выше 40 долларов, то Россия прекращает продавать доллары и начинает их покупать и пополнять Фонд национального благосостояния. Такова схема бюджетного правила.

              При благоприятном сценарии возможен рост цен даже выше 50 долларов за баррель к концу года,

              однако дальнейшая динамика будет зависеть от темпов восстановления спроса по мере снятия карантинов, а также уровня дисциплины участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, говорит Танурков.

              Правда, подъем цены до 50 долларов за баррель несет в себе и угрозу возобновления ценовой войны. Потому что вслед за такой ценой последует сразу и увеличение добычи. «И Саудовская Аравия, и Россия, и США будут рады производить больше нефти по таким ценам, чтобы нарастить выручку. Это означает, что приближение котировок к 50 может быстро вернуть на рынки больше нефти и вновь надавить на ее цену – ведь нефтехранилища остаются заполненными. Поэтому если мы и увидим в этом году 50 долларов за баррель, то лишь на непродолжительное время», - считает Купцикевич.

              Рублю помогает также российский долговой рынок. Иностранные инвесторы ринулись вкладываться в ОФЗ, потому что верят — российский ЦБ снизит в июне ключевую ставку сразу на 1% (это очень большой шаг). Это значит, что разница между ключевыми ставками в России и в западных странах будет снижаться, и возможности заработать на российских ОФЗ – тоже. Отсюда и приток иностранных инвесторов в российские долговые бумаги. Если рынок после июньского заседания начнет закладываться на еще одно снижение, например, еще на 0,25-0,50%, то может быть вторая волна притока иностранных инвесторов в ОФЗ, что также окажет поддержку рублю, говорит Покатович.

              «Сейчас российские компании продолжают подготовку к летнему дивидендному периоду и наращивают свой спрос на рублевую валюту, что также поддерживает рублевый курс», - добавляет эксперт.

              Определенную поддержку рублю могут оказать и российские туристы, которые воздержатся от поездок за границу после снятия ограничений, и конвертируют валютные сбережения для отпусков в рубли для текущих трат, считает Покатович.

              Чистый отток средств из России за счет туризма составляет порядка 20 млрд долларов в год, оценивает Bloomberg Economics. А по данным Всемирной туристкой организации ООН, российские туристы в 2018 году потратили за границей целых 34,5 млрд долларов (это седьмое место по расходам). Иностранные страны не досчитывают как минимум половины привычной выручки от российских туристов, считают экономисты «Ренессанс Капитала».

              С другой стороны, если россияне после снятия ограничений начнут скупать все то, что отложили во время карантина, то можно ждать роста спроса на импорт. «А это минус для рубля, путь и небольшой», - говорит Купцикевич. Снижение ставки Банком России тоже может стать негативом для рубля, так как он перестанет таким доходным для зарубежных инвесторов, добавляет эксперт.

              Ударить по рублю может также негатив на внешнем фоне, например, обострение торговой конфронтации между США и Китаем.

              В России так исторически сложилось, что конец лета – а именно август – ассоциируется с кризисными обвалами, как это было и в 1998 году и в 2008 году.  

              «Июль очень часто оказывается переломным месяцем в кризисные годы. Это может быть и на этот раз, если надежды на восстановление деловой и потребительской активности не оправдаются, а просрочки домохозяйств и бизнеса, как в России, так и за ее пределами, будут угрожать перерасти в долговой кризис. Однако пока слишком рано спекулировать на эту тему», - говорит Купцикевич. 

              Что ждет нефть и рубль? Большинство считает, что цены на нефть окажутся к концу года в районе 40-45 долларов за баррель, но не выше. Что касается российской валюты, то возврат к 60-65 рублям за доллар эксперты считают маловероятным и сложным. Купцикевич не исключает, что доллар может вообще еще раз превысить 80 рублей. Но многое еще неизвестно, поэтому этот прогноз пока тоже не основной.

              В ближайшее время рубль может продолжить умеренное укрепление, но максимум до уровней 67-68 рублей, но через два-три месяца он вернется к умеренной девальвации к 70-75 за доллар, а год может завершить вблизи 70-73 рублей, ожидает аналитик «БКС Премьер».

              «Наш базовый прогноз по курсу доллара в 3-м квартале 68-72 рублея за доллар и 75-79 рублей за евро. На конец года мы ожидаем 70-72 рубля за доллар и 76-78 - за евро», - говорит Евстифеев из банка «Зенит». 

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