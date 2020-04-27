Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Это уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой.

У берегов Калифорнии скопилось большое количество нефтеналивных танкеров. Это аномальная ситуация: на многих судах нет членов экипажа, однако трюмы наполнены нефтью. Поэтому береговая охрана США вынуждена принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности находящихся на якоре судов и окружающей среды, заявил командующий Береговой охраны Маршалл Ньюберри, передает издание Los Angeles Times.

В трюмах скопившихся танкеров находится более 20% от потреблявшихся ежедневно в мире объемов нефти – свыше 20 млн баррелей при 100 млн баррелей производства в сутки. Суда стоят на якоре уже более 8 дней.

Это означает, что ситуация со спросом на нефть накаляется до пределов. Если танкеры стали единственной альтернативой для хранения сырой нефти, значит, мощности по хранению нефти на земле уже забиты под завязку. Так, по некоторым данным, мощности по хранению нефти в Кушинге в США достигли предела. Нефтеперерабатывающие заводы США и другие потребители сырой нефти просто перестали ее разгружать за ненадобностью (спрос на бензин упал из-за карантина). Поэтому нефть отправляют в дрейфующее плавание в трюмах танкеров без возможности отослать ее на переработку.

По данным The Wall Street Journal, множество нефтетанкеров замечено также у берегов Мальты, Южной Африки и в других местах. Объем углеводородного сырья, находящегося в трюмах танкеров, с 1 марта увеличился на 76% – до 153 млн баррелей.

«Сейчас действительно происходит уникальная история с танкерами. Часть танкеров используется как хранилище нефти. Потребители скупают нефть и закачивают ее как в сухопутные хранилища,

так и в танкеры», - говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Из-за страхов рекордного перепроизводства, нефть продолжает обваливаться на бирже. На прошлой неделе цена на нефть марки WTI в моменте уходила в отрицательную плоскость, а марка Brent достигала исторического минимума в 16 долларов за баррель. В понедельник нефтяные котировки на ближайшие фьючерсы снова в красной зоне. Brent падает на 9-11%, а WTI – более чем на 27%.

Так, июньские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 12,29 доллара. Цена на июльские фьючерсы на смесь марки Brent опускалась до 22,56 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на Brent - снижалась до 19,3 доллара за баррель. «Рынок знает, что проблема с хранением нефти остается, и мы на верном пути к полному заполнению нефтехранилищ в ближайшие недели. Цены не могут сделать ничего другого как упасть, когда производителям вскоре будет негде хранить нефть», - говорит глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген, передает Рейтер.

«Не берусь сказать, сколько нефти уже хранится в танкерах и сколько еще можно закачать. Но сухопутные хранилища во всем мире имеют, конечно, разную заполненность. Например, в Кушинге еще недавно было чуть меньше 30% свободных мощностей. При нынешних темпах и объемах закачки туда можно закачивать еще около 20-30 дней», - полагает эксперт ФНЭБ.

И даже в этой непростой ситуации есть выигравшие – это владельцы нефтеналивных танкеров, которые генерируют прибыль.

Сейчас наступило лучшее время для танкерного бизнеса, заявил в интервью телеканалу CNBC гендиректор Nordic American Tankers Хербьерн Ханссон. «Сейчас мы зарабатываем очень много денег, серьезным образом улучшая наш баланс. Никогда я еще не видел столь сильного рынка. Мы не спекулируем на нефти, мы спекулируем на ее доставке и это - совсем другая история», - считает владелец танкерного бизнеса.

По оценкам экспертов, Nordic в нынешних условиях может получать не менее 70 тыс. долларов с одного судна в сутки, выписывая счета своим основным клиентам – Exxon Mobil и British Petroleum.

По мнению Юшкова, часть танкеров продолжат стоять полными и будут ждать восстановления спроса, так как нефть в них куплена по низким ценам про запас. «Однако другая часть танкеров будет стоять пустой, потому что заполнить ранее их не успели, а теперь их фрахт слишком дорог, и они уже никому не будут нужны. Ведь раньше покупка нефти и стоимость хранения в сумме были дешевле, чем сейчас при низких ценах, но высоких ставках фрахта», - не исключает Игорь Юшков.

«Из-за спроса на танкеры с целью хранения ставки аренды существенно выросли. А это в свою очередь приводит к тому, что поставщики начинают задумываться, а не проще ли им просто остановить добычу, так как доставка до потребителя теперь слишком дорога», - говорит Игорь Юшков.

Уже приходят сообщения о существенном сокращении добычи нефти крупнейшими игроками. Так, WSJ сообщает о банкротстве одной из крупнейшей американской нефтяной компании Daimond Offshore, на балансе которой находятся 15 буровых платформ и работает примерно 2,5 тыс. человек. В этом году компания уже выбрала до остатка кредитную линию на 400 млн долларов при выручке в прошлом году в 981 млн долларов. Diamond Offshore жалуется на «резкое ухудшение» нефтедобычи в США в связи с пандемией коронавируса. Это может стать предвестником заката сланцевой революции в США.

Количество буровых в США быстро снижается. На прошлой неделе оно сократилось до четырехлетнего минимума. Если до прихода пандемии работало 650 буровых, то теперь почти вполовину меньше – 378 буровых. Один из крупнейших торговцев нефти Trafigura считает, что добыча в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте и других штатах будет снижаться значительно быстрее, чем ожидалось ранее: она сократится на 1,5 баррелей в сутки уже к июню (раньше думали, что только к декабрю).

«Сокращение добычи энергоносителя происходит естественным путем, так как на нефть просто нет физического спроса, что и вызывает коллапс текущих цен, хотя исходя из фьючерсов участники рынка верят, что через несколько месяцев стоимость углеводородов должна вырасти», - говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Речь идет о том, что цены на нефтяные фьючерсы на более дальние сроки выше, чем с поставками на май и июнь.

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Еще один крупнейший производитель нефти – Саудовская Аравия – решила начать сокращать добычу раньше запланированного новой сделкой ОПЕК+ срока – 1 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Саудиты еще до мая снизят добычу до целевого уровня в 8,5 млн баррелей нефти в день. Также досрочно еще раньше начали сокращать добычу нефти другие члены ОПЕК. Это Кувейт, Алжир и Нигерия. Там, где нет хранилищ нефти или они заполняются быстрее, приходится раньше и сильнее сокращать добычу, например, Нигерии, отмечает Юшков.

По его мнению, угроза глобального переполнения хранилищ по-прежнему сохраняется. Потому что спрос пока не восстанавливается активными темпами. Европа только сейчас заявляет о выходе из карантина, а Китай восстанавливает потребления довольно слабо. Поэтому мы еще можем увидеть незапланированные сокращения добычи в отдельных странах или регионах по принципу «некуда было девать нефть», - считает Игорь Юшков.

В такой уникальной ситуации остается надеяться на свет в конце тоннеля. Большинство экспертов сходятся в том, что падение мирового спроса на нефть достигло своего пика, заявил в понедельник глава Минэнерго Александр Новак. Это значит, что постепенно ситуация начет выправляться, чему поможет также новая сделка ОПЕК+.

Спрос на нефть в ряде стран Европы, куда идут значительные поставки именно российской нефти, уже начала расти. «В странах Центральной и Северной Европы есть уже некоторые такие ростки позитивные прироста спроса. На АЗС падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60-65%», - отметил Новак.

Новак считает, что прохождение рынком нефти самого сложного периода зависит от того, как будет дальше развиваться история, связанная с пандемией, насколько быстро будут восстанавливаться нормальная жизнедеятельность, авиационное и транспортное сообщение, работа предприятий. Скорее всего, экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии, а это будет означать рост спроса на энергоресурсы, полагает министр энергетики.

«Думаю, что в июле ситуация уже начнет меняться. Потому что в мае-июне и спрос будет восстанавливаться, и добыча сократится», - ожидает Юшков.

Что касается российской нефти, то ее затраты на производство низкие по сравнению с теми же американскими сланцевиками или канадскими производителями, поэтому естественное сокращение ей не грозит. Однако Россия снизит добычу в рамках сделки ОПЕК+ до 8,5 млн баррелей в сутки, как и саудиты, и это несет определенные риски, так как и остановка наших скважин, и их перезапуск не всегда просто осуществить технологически, отмечает Суверов.

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