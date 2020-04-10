Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Взгляд
10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
Разделы

Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
Перейти а раздел…

Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
Перейти а раздел…

Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто и как женился в СИЗО

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

          Перейти а раздел…
          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти
              Заседание министров энергетики G20 завершилось «успешными» договоренностямиМексика договорилась с США о снижении нефтедобычиВ Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляцииКитайцам запретили есть собак, кошек и летучих мышей
              Мантуров объявил, что Овсянников не будет работать в МинпромторгеСобянин заявил о начале работы московских поликлиник с больными коронавирусомРогозин сообщил о риске срыва космических пусков из-за коронавирусаПригожин призвал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса
              Путин и Трамп впервые созвонились дважды за суткиРоспотребнадзор подготовит три версии вакцины от коронавирусаСаакашвили захотел стать мэром Одессы от партии ЗеленскогоЭпидемиолог разъяснил различия пика пандемии в разных странах

              борьба с вирусом


              Собянин заявил о введении пропускной системы в Москве

              военное сотрудничество


              Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

              официальные данные


              Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

              Видео

              геополитическое влияние


              Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

              крик в пустоту


              Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

              выборы-2020


              Будущее Америки уперлось в неизвестность

              Вторая мировая война


              Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

              Одним словом – переживем


              Владимир Можегов: Либералы хуже печенегов и половцев

              Новая реальность


              Андрей Колесник: Коронавирус открыл элитам простые истины

              Мистическая случайность


              Дмитрий Родионов: Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?

              Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

              Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи    10 апреля 2020, 23:00
              Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам?

              Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. Это означает, что все страны сократят по 23% своей добычи. С июля по декабрь 2020 года сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, что означает снижение каждым членом добычи на 18%. А в 2021 году и до апреля 2022 года – на 6 млн баррелей в стуки от стран ОПЕК+ или на 13,8%. Постепенно члены ОПЕК+ будут ослаблять вожжи по снижению добычи, так как надеются на восстановление спроса на нефть, благодаря улучшению ситуации с пандемией.  

              Москва считает сделку ОПЕК+ состоявшейся. «Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие (в переговорах)», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению Кремля, решение ОПЕК+ окажет позитивное, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей.

              Революционным стало присоединение к этой сделки шести стран-экспортеров нефти, которые до сих пор никогда не участвовали в регулировании нефтяного рынка вместе с ОПЕК. Канада, США, Норвегия, Колумбия, Бразилия и Аргентина должны снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Это произошло впервые в истории.

              «На словах это выглядит как абсолютная революция координации добычи. Это беспрецедентно как по глубине сокращений добычи, так и по ширине охвата. Впрочем, ситуация обвала спроса требовала как раз таких экстраординарных шагов», - говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

              Для сравнения: в рамках предыдущей сделки ОПЕК+ речь шла о сокращении добычи нефти всего на 1,8 млн баррелей в сутки всеми членами организации вкупе с Россией (формально не является членом). Теперь ожидается сокращение добычи в сумме на 15 млн баррелей в сутки. К 22 экспортерам ОПЕК+, участвующих в предыдущей сделке, теперь присоединяется еще шесть игроков.

              Впрочем, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что

              до революции не дотянули, хотя это без сомнения экстраординарное событие спровоцированное экстраординарными обстоятельствами: просто у таких стран как США, Канада, Норвегия не было особого выбора.

              Главный минус, что для шести экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК+, это соглашение не является юридически обязывающим. И если они нарушат свои обещания, то вся сделка в целом полетит в тартарары. Если эти шесть стран начнут повышать добычу, а такой соблазн возникнет, когда нефтяные цены подрастут, то и члены ОПЕК+ могут отказаться соблюдать соглашение. В этом заключается хрупкость столь уникального соглашения стран-экспортеров нефти.

              «Они как были безбилетниками, так ими и остались. Ладно, еще Америка не пошла на обязывающие ограничения. У них доллар – резервная валюта, которую они могут бесконечно печатать для поддержки своих компаний, у них имеются технологии по нефтедобыче и есть возможность вводить санкции направо и налево против тех, кто с ними не согласен. Но Бразилия разве является страной со суперпрочной экономикой? Почему Бразилия считает, что должна быть вне сделки? Кроме как наглостью это нельзя объяснить», - считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. 

              По его словам, кроме того, что новые участники могут не сократить добычу, когда коронавирус закончится, обстановка улучшится и цены на нефть начнут расти, то члены ОПЕК+ по-прежнему будут связаны обязательствами, а безбилетники – нет.

              «Огромный состав участников - это одновременно и сила, и слабость. Теперь над рынком будет нависать риск, что демарш или «иное мнение» одной из сторон может развалить всю сделку», - отмечает Купцикевич.

              Танурков не исключает, что новые страны откажутся от сокращений уже в 2021 году после стабилизации рынка.

              Однако у этой сделки есть и неоспоримые плюсы. Главный плюс состоит в том, что если бы даже этой сделки не было, то необходимость убрать объемы перепроизводства никуда бы не делась. «Если бы не сделка, то через несколько недель или месяцев мы все равно бы услышали, что разные страны, в том числе Россия, сокращают добычу. Это было бы неизбежно, так как места в хранилищах для топлива не осталось бы», - говорит Митрахович.

              Второй плюс заключается в том, что без сделки цена на нефть, которая и так держится на катастрофически низких уровнях в 25-30 долларов за баррель за Brent, упала бы еще больше – до 10 долларов и ниже, добавляет эксперт. 

              У новых участников типа США, Канады и Бразилии выбор тоже был невелик: можно было либо присоединиться к сделке и снизить добычу, и тем самым поддержать цены, либо не присоединяться к сделке – но все равно снизить добычу, только уже при более низких ценах, а значит при худших последствиях для собственной нефтяной отрасли, говорит Василий Танурков.

              Как сработает сделка, будет зависеть от многих факторов. От того, когда закончится эпидемия, а импортеры начнут восстанавливать спрос. От того, насколько честно участники сделки будут ее соблюдать. При этом объемы перепроизводства в ближайшее время могут вырасти с 10-15 млн до 26 млн баррелей в сутки. Это значит, что сокращение в рамках сделки не покроет все падение спроса.

              Поэтому рынки слабо отреагировали на завершение сделки. Нефть не выросла до 60 долларов за баррель, а рубль не укрепился до 63 за доллар. Они по-прежнему находятся в красной зоне. Впрочем, в пятницу нефть не торговалась на большинстве мировых бирж, поэтому чуть более позитивная реакция может последовать в понедельник.

              Однако на фоне обвала мировой экономики и прогнозов на весьма постепенный возврат ее к жизни, бессмысленно думать об устойчивом возвращении нефти к 60 долларов за баррель, считает Купцикевич.

              «Краткосрочно на рынке нефти все равно сохранится очень значительный избыток предложения, запасы топлива продолжат расти вплоть до июля 2020 года. Поэтому пока цены на нефть будут оставаться под давлением, а существенный рост цен возможен лишь по мере снятия режима карантинов и восстановления глобального спроса», - говорит Василий Танурков.

              По его прогнозу, цены на нефть марки Brent останутся под давление в течение ближайших трех месяцев, но долгосрочная картина выглядит намного более позитивной. Если бы страны ОПЕК+ продолжили наращивать добычу, то среднегодовая цена Urals в 2020 году была бы на уровне 25 долларов за баррель, и в 2021 году сохранились бы достаточно низкие цены – порядка 35 долларов за баррель. Однако благодаря сделке можно ожидать, что уже в этом году в среднем будет 35 долларов за баррель или даже выше, а в 2021 году – нефть подрастет до более комфортных 50 долларов за баррель и выше, прогнозирует Василий Танурков. Причем, он исходит из того, что в 2021 году ОПЕК+ пересмотрит объемы сокращения в 6 млн барелей в сутки в сторону уменьшения.

              Иными словами, без сделки России целых два года пришлось бы жить при 25-35 долларах за баррель, что ниже даже 40 долларов за баррель, которые заложены в бюджете. Это означало бы отсутствие допдоходов от экспорта нефти, дефицит бюджета и необходимость тратить накопленные резервы Фонда национального благосостояния. Рубль в этом случае мог бы стоить вплоть до 100 рублей за доллар.  

              Сделка же даст возможность выйти на траекторию роста уже в следующем году.

              «Рост нефтяных цен до 35 долларов за баррель в среднегодовом выражении даст федеральному бюджету порядка 1 трлн рублей нефтегазовых доходов по сравнению со сценарием без подписания сделки, когда нефть в среднем стоит 25 долларов за баррель»,

              - отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

              Вслед за ростом цен на нефть, можно ожидать и укрепления рубля. «Но это укрепление будет уже не таким сильным, как можно было бы ожидать. Потому что снижение объемов экспорта нефти сдержит рост объемов валютной выручки, которая будет обращаться на внутреннем валютном рынке», - объясняет Куликов.

              Рассчитывать на возврат рубля обратно к 63 за доллар в обозримой перспективе не стоит. Более адекватным сложившейся макроэкономической картине выглядит коридор 70-80, считает Купцикевич. Отток зарубежных инвестиций и падение спроса на российское сырье будет ограничивать восстановление рубля к тем уровням, которые были в начале 2020 года, добавляет он.

              Что касается российских нефтяных компаний, то прибыльность крупнейших игроков в этом году снизится, однако в целом нефтегазовый сектор сохранит финансовую стабильность, подсчитал Танурков. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............