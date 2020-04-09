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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

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Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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              Росту цен на нефть поможет революция

              Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания    9 апреля 2020, 21:55
              Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
              Текст: Ольга Самофалова

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              Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока - США - сохраняется. Станет ли сделка революционной благодаря участию в ней американцев?

              Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти, сообщил высокопоставленный источник Reuters в ОПЕК.

              Еще один источник – из России – уточнил, что страны урегулировали основные противоречия по нефти, согласована новая сделка о сокращении добычи. По словам обоих источников, ОПЕК+ и другие производители обсуждают сокращение добычи до 20 млн баррелей в сутки. Впрочем, самой сделки, судя по всему, еще нет. Источники РИА «Новости» говорят, что «она уже почти здесь, но нужно еще немного времени».

              В четверг состоялись переговоры о новой сделке по сокращению добычу в формате видеоконференции в рамках ОПЕК+. Пока нет официальных заявлений по итогам встречи. Остается еще много вопросов о параметрах будущей сделки: кто и насколько сократит добычу, как долго эта сделка будет действовать, примкнут ли к новой сделке США как третий крупный нефтяной игрок в мире. Без США сделка может оказаться полумерой. Вероятно, больше деталей станет известно в пятницу по итогам завтрашней встречи экспортеров в формате G20.

              «Итоги сегодняшнего заседания в формате ОПЕК+ главным образом призваны дать рынкам соответствующий сигнал, например, о наличии компромисса между основными «традиционными» участниками в лице Саудовской Аравии и РФ. Тем временем, итоговые договоренности по объемам сокращения альянса ОПЕК+ и новыми участниками, как и сроки действия данных сокращений, могут существенно меняться в зависимости от обсуждений в формате G20», - говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

              Исходя из поступающей информации из разных источников на вечер 9 апреля, Россия со странами ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 10-12 млн баррелей в сутки, где 2 млн баррелей готова взять на себя Россия, а 4 млн баррелей в сутки – Саудовская Аравия. Россия заявляла о готовности сократить чуть меньше - 1,6 млн баррелей в сутки.

              Министр нефти Ирана Бижан Зангане уверяет, что страны ОПЕК+ обсуждают следующую схему: сокращение добычи нефти на 10-12 млн баррелей в сутки в мае-июне. Затем к декабрю предполагается выйти на уровень сокращения в 8 млн баррелей в сутки, а к апрелю 2021 года – на 6 млн баррелей в сутки. То есть, экспортеры хотят постепенно снижать объемы сокращения добычи, ослабляя вожжи.

              Стоит понимать, что для России сокращение добычи даже на 1,6 млн баррелей, не говоря уже о 2 млн баррелей – это крайне серьезный шаг.  «Это означает, что нам действительно придется резать нефтяные проекты. Это могут быть проекты с наиболее высокой себестоимостью добычи. Могут также вывести из строя наиболее старые скважины, к которым больше не вернутся. Это будет очень болезненно», - говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Сокращение добычи в рамках предыдущей сделки с ОПЕК+ было для России более комфортными. Во-первых, там речь шла о значительно меньших объемах урезания добычи. Во-вторых, перед соглашением, которое было подписано в 2016 году, Россия вышла на исторический суточный рекорд добычи, и, по сути, в дальнейшем отступала именно от этого пика. «Поэтому в целом предыдущие ограничения добычи были для нас довольно комфортными. Они позволяли нам даже увеличивать объем добычи в годовом выражении», - добавляет Юшков.

              На этот раз саудиты после разрыва прошлой нефтяной сделки в марта серьезно нарастили добычу – с 9,7 до 12,3 млн баррелей в сутки. Поэтому в реальности может получиться так, что Саудовская Аравия и Россия будут снижать добычу на равных условия (хотя формально саудиты уменьшат в два раза больше – 4 млн баррелей). Каждый игрок сократит примерно по 15% от мартовских показателей. Министр нефти Ирана уверяет, что страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи на 22% от своих уровней.

              Особенность нового соглашения состоит в том, что к нему должны присоединиться другие страны, не входящие в ОПЕК+. Это в первую очередь США, а также менее крупные игроки – Канада, Мексика, Норвегия, Бразилия и другие. Для новых стран обсуждается сокращение добычи еще на 5 млн баррелей в сутки.  

              Таким образом, в настоящий момент рынок концентрируется на информации о совокупном сокращении на 15 млн баррелей в сутки, отмечает Покатович.

              Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что сейчас соглашение ОПЕК+ оправдано, но после завершения кризиса России лучше выйти из него. Впрочем, уже сейчас понятно, что из-за беспрецедентных мер для борьбы с пандемией, о восстановлении можно рассуждать в лучшем случае в начале 2021 года. И лишь при условии купирования эпидемии в течение максимум полутора месяцев. Если соглашение будет подписано, то оно продлится один, а то и два года.

              В любом случае, шансы на подписание в ближайшее время нового соглашения о сокращении добычи сильно возросли. В каком-то смысле нефтедобывающие страны вынуждены идти на выполнение жестких для себя условий.

              «В пользу подписания сделки говорит прежде всего угроза гигантского перепроизводства, если игроки рынка ни о чем не договорятся. Тогда все хранилища в мире заполнятся, и уже не будет важно, какова себестоимость производства, потому что в любом случае всем придется остановить добычу топлива - миру не нужно будет столько нефти», - объясняет Юшков.

              Объемы перепроизводства оцениваются в рекордные 15-20 млн баррелей в сутки, а в апреле, по некоторым оценкам, они могут вырасти до 26 млн баррелей в сутки. Это больше четверти от общего объема производства нефти в 100 млн баррелей в сутки. С такой угрозой мир еще не сталкивался.

              Когда хранилища нефти по всему миру заполнятся, что может произойти без сделки ОПЕК+ оценочно через 1-2 месяца, то перепроизводство усугубится. Цены на нефть упадут до отрицательных значений: производители будут доплачивать покупателям за то, чтобы они купили это топливо. Ведь девать его будет просто некуда.

              Так, глава РФПИ считает, что без соглашения ОПЕК+ цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель. Это не покроет затраты российских нефтяников на добычу и транспортировку нефти до точки сдачи топлива покупателю (например, в порт Роттердама), отсюда возникает отрицательное значение стоимости поставки.

              Это, конечно, самый шоковый сценарий развития событий, однако его шансы совсем не нулевые. Даже если через 1,5 месяца удастся купировать распространение коронавируса, спрос на допандемичный уровень будет возвращаться медленно.

              Если верить, что Россия и Саудовская Аравия договорились, то остается еще неопределенность вокруг США.  «Против подписания сделки говорит тот факт, что США никогда в подобных соглашениях не участвовали, никогда не принимали подобные меры. У них слишком много нефтяных компаний, которым сложно договариваться между собой о сокращении добычи, а у американского регулятора нет полномочий определять объем производства нефти», - говорит Игорь Юшков. Законодательство США запрещает участие в нефтяном картеле, хотя при желании чиновники могли бы переписать эти нормы.

              Американский президент Дональд Трамп сначала говорил, что может пойти на сокращение добычи, а может и не пойти. Потом Трамп заявил, что «не думает», что американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи, но производители нефти из США автоматически сократят добычу, ориентируясь на рынок. «Вследствие обвала цен на нефть ряд сланцевых проектов действительно стали закрываться из-за нерентабельности производства. Однако устроит ли Россию подобная постановка вопроса – сложно сказать», - отмечает Юшков. Что касается более мелких игроков типа Бразилии, Мексики, Канады и Норвегии, то для них будет определяющим позиция США, добавляет эксперт.

              Пока нет окончательного решения, рынок не понимает, куда двигаться. Из-за множества различных словесных интервенций цена на нефть даже снизилась с 36 до 33-34 долларов за баррель. Рубль вечером в четверг сначала укрепился до 73 к доллару, но потом вернулся к 73,7.

              Если сделка будет официально зафиксирована между Россией, Саудовской Аравией и США, то это будет означать революцию в управлении нефтяной отрасли, потому что Вашингтон до этого никогда в подобных вещах не участвовал,

              считает Игорь Юшков.

              Однако интрига остается – в каком виде США будут участвовать в этой сделке. «Все будут смотреть, как будет оформлено соглашение. Предпримут ли США реальные меры администрирования собственной добычи силами регуляторов и сената. То есть, будет ли Вашингтон заставлять своих нефтяников сокращать добычу, или он попытается войти в сделку, сказав, что добыча в США сама снизится автоматически. То есть это будет просто прогноз», - рассуждает Юшков. 

              Безусловно, для цен на нефть сделка после финального обсуждения сокращения в формате G20 будет позитивным фактором.

              «Если экспортеры реализует сокращения на 15 млн баррелей в сутки и больше, нефть может закрепиться в коридоре 34-38 долларов, курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,5-75 рублей за доллар в ближайшие дни», - считает Покатович. Если же инвесторы будут разочарованы действиями экспортеров, например, из-за не столь масштабных объемов сокращения, или отсутствием компромисса как такового, тогда нефть может быстро скорректироваться к уровням 22-27 долларов и продолжить снижение в дальнейшем. Рубль в этих условиях вернется к ослаблению к уровням 76-78 рублей за доллар, заключает эксперт. 

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