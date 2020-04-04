Россия пригласила Америку в картель

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4 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

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Готовится великая нефтяная сделка

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              Россия пригласила Америку в картель

              Новая сделка ОПЕК+ с Россией и США может стать спасением для нефти   4 апреля 2020, 11:30
              Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              Россия готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами. Москва справедливо полагает, что без участия Америки любые договоренности других стран-производителей нефти не смогут изменить ситуацию на мировом рынке. Главная интрига в том, станут ли США участвовать в международном картеле, чего они никогда раньше не делали?

              Россия считает необходимым объединить усилия, в том числе с США, чтобы сбалансировать ситуацию на глобальных энергетических рынках и сократить добычу нефти, заявил Владимир Путин. «Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу», - сказал Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных энергорынках.

              По его мнению, любое возможное сокращение добычи нефти надо будет отсчитывать от докризисного уровня, причем это должно происходить «по партнерски». «По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», - сказал Путин.

              Таким образом Россия видит необходимость в новом соглашении, в котором будут сокращать добычу не только Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК, но также и США. Америка до сих пор считала себя выше картеля.

              Сами же США, судя по твитту Дональда Трампа, не видят Америку в числе участников новой сделки. По крайней мере, американский президент заявил, что надеется, что саудиты вместе с россиянами сократят добычу на 10, а то и на 15 млн баррелей в день. Но он ни словом ни обмолвился, что США тоже снизят добычу для всеобщего блага.

              Саудовская Аравия, судя по ее призыву срочно провести встречу ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти, тоже ратуют за то, чтобы в сделке появились новые страны. А кроме саудитов и россиян крупнейшим нефтедобытчиком являются именно США. Прямо Саудовская Аравия на США не давит, однако высказывает признательность американцам.

              Поэтому главная интрига состоит в том, пойдут ли США на сделку с Саудовской Аравией и Россией, чтобы поднять цены на нефть и остановить нефтяной апокалипсис? 

              За последние три месяца цена на нефть сорта Brent упала до 25 долларов за баррель, и проседала до 22 долларов. Российская нефть Urals несколько дней торговалась на уровне 11-13 долларов за баррель. При такой цене нефтяники торгуют себе в убыток, не покрывая затраты на транспортировку, экспортную пошлину и прочее. 

              Рост цен на бирже на Brent до 35 долларов за последние два дня – спекулятивный. Рынок отыгрывает ожидаемую встречу ОПЕК+ в понедельник, 6 апреля, и словесные интервенции вокруг новой сделки Дональда Трампа, Саудовской Аравии и России. Но если сделка снова сорвется, как в марте, то котировки неминуемо вернутся к 25 долларам, а потом и еще ниже.

              В мире сложился огромный переизбыток нефти. Спрос на нефть из-за коронавируса и карантина катастрофически просел, по разным оценкам, от 10 до 26 млн баррелей в сутки. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, сокращение спроса сейчас составляет 10-15 млн баррелей в сутки, но в ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15-20 млн баррелей в сутки. Это примерно 20% общей добычи в мире, которая составляет почти 100 млн баррелей в сутки. По оценке аналитиков банка Goldman Sachs, спрос на сырье в мире упал уже на четверть, или на 26 млн баррелей в сутки.

              При этом, страны-импортеры пока закупают часть черного золота для закачки в хранилища. Однако мощности для хранения углеводородов не резиновые. Новак говорит, что что хранилища заполнят нефтью до рекордного за всю историю уровня за 1,5-2 месяца.

              «На самом деле, никто точно не знает, за сколько дней могут быть заполнены все мировые хранилища нефти. Это лишь оценки. Когда это случится, зависит от нескольких факторов», - говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Во-первых, от объема спроса в Китае, насколько быстро он будет восстанавливаться. Во-вторых, от объема производства нефти в США, ведь низкие цены губительны для сланцевой отрасли. В-третьих, от спроса в Европе – как долго здесь будет сохраняться карантин и низкий спрос на нефтепродукты. В зависимости от соотношения этих факторов будет определяться скорость наполнения нефтехранилищ во всем мире, объясняет отраслевой эксперт.

              Что случится, когда через 1,5-2 месяца все хранилища нефти забьют под завязку? Нефтяные цены упадут до отрицательных значений, продавать ее станет невыгодно.

              «При наихудшем сценарии, если европейские и все мировые хранилища переполнятся, а спрос не восстановится, возможно, и России придется остановить часть добычи. Эта неприятная история потому что чисто технологически нам сделать это намного сложнее, чем той же Саудовской Аравии, которая всегда была мировым балансиром», - говорит Юшков.

              Выхода из сложившейся на рынке нефти катастрофической ситуации, по сути, два. Либо главным производителям нефти удастся договориться об искусственном сокращении добычи. Второй вариант – ничего не делать, и ждать пока с рынка один за одним будух уходить слабые игроки естественным путем. Остановка добычи грозит и в том, и в другом случае. Разница только во времени.

              Однако новые договоренности по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+ 2.0 будут эффективными только, если к Саудовской Аравии и России присоединится еще один крупный производитель нефти типа США или Бразилии, считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В противном случае, это будет полумера.

              «Весь пафос распада сделки ОПЕК+ связан с тем, что были безбилетники. Это те страны, которые наоборот внаглую наращивали добычу, как например, Америка. США увеличили добычу на 40% за время существования ОПЕК+.

              Это огромный прирост, учитывая изначально высокую добычу. Получается, что каждый год они наращивали по одному миллиону баррелей в сутки в 2015, 2016, 2017 годах. Поэтому России готова участвовать в новом сокращении добычи только вместе с теми, кто раньше был безбилетником. Это США, Канада, Норвегия, Бразилия», - объясняет Станислав Митрахович.

              Если бывшие безбилетники купят билет и вместе с ОПЕК+ сократят добычу, то это может помочь рынку, уверен он. Даже если добыча будет урезана на 10 млн баррелей в сутки при перепроизводстве в 26 млн баррелей в сутки. По его мнению, это необязательно приведет к росту цен до 40 долларов, но гарантирует 30 долларов за баррель, что уже немало.

              «Потом, конечно, все равно возникнут проблемы, потому что будет сохраняться перепроизводство еще на 16 млн баррелей в сутки. Поэтому через месяц-полтора после новой сделки снова придется сокращаться добычу. Но это будет сделать уже проще», - говорит Митрахович.

              Главная интрига – присоединятся ли к ОПЕК+ США. У них есть хороший предлог отказаться: американское законодательство запрещает участвовать в картелях. Однако эксперт считает, что если Америка хочет поучаствовать в международном картеле, чтобы спасти свою нефтяную отрасль, то пусть поменяет свои законы, в этом нет ничего сверхъестественного.

              Впрочем, до сих пор США не хотели присоединяться к ОПЕК+ не только по причине формальных ограничений, но и потому, что США – самая сильная страна. «У кого есть технологии для добычи нетрадиционной нефти? У кого есть возможности перекредитоваться? Кто печатает доллары - резервную валюту? У кого самая мощная финансовая система? Только антикоронавирусный пакет мер, принятый США, стоит в семь раз больше, чем российский бюджет. Поэтому США могут сказать, что если вам надо, вы и сокращайте добычу», - считает Станислав Митрахович.

              Более того, американские нефтяники предлагали даже ввести санкции против России и Саудовской Аравии, лишив их возможности поставлять нефть для американских НПЗ. А санкции - это излюбленный прием американцев. 

              «Поменяют ли США вот эту свою психологию – интересный вопрос», - говорит Митрахович. В присоединении США к сокращению добычи ОПЕК+ он слабо верит, ставя два к одному, что американцы спасуют.

              К сожалению, нефтяная сделка ОПЕК+ и России без США не будет столь эффективной из-за меньшего масштаба.

              «Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сами сократят добычу на 10-15 млн баррелей в сутки. Но Россия добывает всего 10-12 млн баррелей в стуки. По логике Трампа, она должна сократить половину своей добычи. Это какой-то абсурд.

              Раньше ОПЕК+ вместе с Россией сокращали добычу максимум на 1,8 млн баррелей в сутки, а 10 млн баррелей – это слишком масштабное сокращение для двух игроков и даже для всего ОПЕК, если это будет без США», - поясняет Митрахович.

              Поэтому без США нового соглашения может вообще не быть. Впрочем, Россию вместо США могла бы устроить и Бразилия, которая также является достаточно крупным производителем и экспортером, но до сих пор была вне игры, оставалась безбилетником, не исключает эксперт.

              Без консолидированного сокращения добычи реализуется второй вариант событий, когда через полтора-два месяца с рынка начнут уходить слабые игроки, и цены начнут потихоньку приходить в себя. «На мой взгляд, должны первыми уйти даже не столько американцы, сколько африканские нефтедобытчики. Россия, если верить Павлу Сорокину (замглаве Минэнерго РФ), продержится не один год даже при минимальных ценах на нефть за счет накопленных резервов», - говорит Митрахович.

              Впрочем, возможен и третий «чудесный» вариант неожиданного роста цен на нефть, если случится,например, гражданская война в Нигерии, чего тоже исключать нельзя, заключает собеседник.

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