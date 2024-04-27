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Путин предложил обсудить федеральный бюджет на ближайшие три года
Президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года.
По его словам, необходимо сконцентрироваться на направлениях с максимальных эффектом для качества жизни, важно обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку, передает РИА «Новости».
Также глава государства отметил, что есть смысл обсудить долгосрочный финансовый план до 2030 года.
Ранее президент призвал сохранить консервативный подход к формированию бюджета.