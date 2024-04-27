Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Путин призвал сохранить консервативный подход к формированию бюджета
Путин призвал сохранить консервативный подход к формированию бюджета в ближайшее время
На ближайшие шесть лет необходимо сохранять умеренный и консервативный подход к формированию бюджета, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, важно в ближайшую шестилетку концентрировать основные расходы бюджета, он стоит на тех направлениях, которые «дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры», передает РИА «Новости».
Ранее президент заявил о замедлении инфляции в России.