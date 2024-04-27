Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о попытках сестры уйти от Бишимбаева

Брат убитой Нукеновой рассказал о попытках сестры уйти от экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева

Tекст: Дарья Григоренко

Он пояснил в интервью блогеру Ане Ениной, что однажды Салтанат приехала домой и увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка, а в унитазе два использованных презерватива. По его словам, в сентябре его сестра ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него, передает РИА «Новости».

«Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты: у них с Куандыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам», – добавил Аитбек.

Тем не менее Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Он также шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать только «для себя».

В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно уйти от мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, по словам брата, она пыталась развестись восемь раз.

Напомним, в Казахстане завершилось судебное следствие по делу о гибели Салтанат Нукеновой – теперь стороны перешли к прениям. На заседании подозреваемый в убийстве экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, заявил, что признает вину, но лишь частично.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак приехала в Казахстан на судебное заседание по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы Салтанат Нукеновой.