Супруг Салтанат Нукеновой с оговоркой признал вину в ее убийстве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил подсудимый, он не признает вину по истязанию. В части обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью он признал, что нанес побои, которые привели к смерти Салтанат Нукеновой, но не признал, что сделал это с особой жестокостью, передает РИА «Новости».

Судья задала ему вопрос: признает ли он себя виновным в том, что причинил ей тяжкие телесные повреждения по неосторожности, которые повлекли ее смерть? Бишимбаев ответил утвердительно.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак приехала в Казахстан на судебное заседание по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы Салтанат Нукеновой.