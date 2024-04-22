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Собчак заметили на суде по делу экс-министра экономики Казахстана
Собчак приехала на процесс по делу обвиняемого в убийстве экс-министра экономики Казахстана
Российская телеведущая Ксения Собчак приехала в Казахстан на судебное заседание по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы Салтанат Нукеновой, сообщило издание Zakon.kz.
Издание пишет, что Собчак непосредственно находилась в здании Верховного суда Казахстана, и наблюдает за происходящим процессом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Zakon.kz.
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев арестован по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, с которой он жил в незарегистрированных отношениях. Его подозревают в жестокой расправе над девушкой во время ужина в одном из ресторанов Астаны.
По версии следствия, он избил Нукенову до потери сознания, от полученных травм она скончалась. Сам экс-министр в суде заявил, что «жена» сама ударилась головой об унитаз.