Собчак заметили на суде по делу экс-министра экономики Казахстана

Собчак приехала на процесс по делу обвиняемого в убийстве экс-министра экономики Казахстана

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Собчак непосредственно находилась в здании Верховного суда Казахстана, и наблюдает за происходящим процессом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Zakon.kz.

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев арестован по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, с которой он жил в незарегистрированных отношениях. Его подозревают в жестокой расправе над девушкой во время ужина в одном из ресторанов Астаны.

По версии следствия, он избил Нукенову до потери сознания, от полученных травм она скончалась. Сам экс-министр в суде заявил, что «жена» сама ударилась головой об унитаз.